Neumünster

Mohamad Rajab stammt aus Syrien und kennt die Bedeutung von Trinkwasser – früher kam dort zeitweilig nur einmal in der Woche das Wasser aus der Leitung. Heute ist er promovierter Chemiker und Lehrer an der Walther-Lehmkuhl-Schule (WLS) in Neumünster. Er hatte keine große Mühe, seine Schüler für eine besondere Aktion zu begeistern.

Am 22. März, dem Welttag des Wassers, ging Rajab mit 13 Jugendlichen des 13. Jahrgangs im Beruflichen Gymnasium durch den Falderapark in Neumünster und sammelte Zigarettenkippen ein. Vier weitere Klassen waren rund um die Schule und anderswo ebenfalls unterwegs. „Es ist schlimm, was an Kippen herumliegt. Wir haben mehr als 1000 Stück eingesammelt“, sagte Rajab.

Sammelaktion im Falderapark (von links): Lehrer Mohamad Rajab, Adi Al-Anesi, Louis Höllger, Micah Frahm, Lilly Gehl, Amelie Struve und Kevin Reimann. Quelle: Thorsten Geil

Eine einzige Kippe hat laut Rajab das Potenzial, 40 bis 200 Liter Grundwasser zu verunreinigen. „Und jedes dritte Stück Müll in unseren Ozeanen ist ein Zigarettenfilter. Dabei ist das der reinste Sondermüll, alles voller Chemie“, sagt der Lehrer, der auch Koordinator für nachhaltige Entwicklung an der WLS ist. Die WLS ist ein Regionales Berufsbildungszentrum und mit mehr als 2800 Schülerinnen und Schülern die größte Schule von Neumünster. Dort kann man sich sogar zum Feuerwehrmann ausbilden lassen.

Die angehenden Abiturienten, allesamt Nichtraucher, fanden die Aufgabe spannend und wichtig. „Nikotinreste zerstören die Umwelt, können auch Fische schädigen“, sagte Kevin Reimann (18). Auf dem kurzen Weg von der Schule bis zum Falderapark und in der Grünanlage sammelte er 75 Zigaretten in einer halben Stunde ein. Und Amelie Struve (18) ergänzte: „Es liegt mehr herum als gedacht. Wenn man sie sucht, findet man sie auch. Wir haben aber auch Reste von Cannabis-Zigaretten gefunden.“

Schüler der Walther-Lehmkuhl-Schule sammeln Kippen im Falderapark. Adi Al-Anesi ist fündig geworden. Quelle: Thorsten Geil

Am Ende des Tages werden die Funde gezählt, gewogen und analysiert. Die Erkenntnisse sollen aufbereitet und in der Schule kommuniziert werden. Generell, sagt Mohamad Rajab, wird das Thema Nachhaltigkeit stärker in die Lehrpläne integriert werden. Das werde auch von den jungen Leuten zunehmend gefordert.

Die WLS ist eine von neun Schulen in Schleswig-Holstein, die sich dem „Whole-School-Approach“ verschrieben haben. Dabei werden Projekte von allen gemeinsam gedacht, geplant, umgesetzt und weiterentwickelt. Das Whole-School-Projekt war 2021 vom Kieler Bildungsministerium ausgeschrieben worden. Themen sind in erster Linie Umwelt, Nachhaltigkeit.

Bei der Zigaretten-Sammel-Aktion haben neben der WLS Neumünster auch das RBZ Wirtschaft in Kiel, das BBZ Bad Segeberg und die Dahlmannschule Bad Segeberg am Dienstag mitgemacht.