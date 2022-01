Wer residiert 2022 im Künstlerhaus Stadttöpferei Neumünster?

Neumünster

Auch 2022 sollen wieder „Künstler-Tandems“ für Inspiration und Kreativität sorgen. In den Atelier- und Wohnräumen im Künstlerhaus Stadttöpferei Neumünster werden zehn Kunstschaffende jeweils zu zweit – ein Erfahrener mit einem Nachwuchskünstler – residieren.

46 Bewerbungen für das Stipendium – Zehn Künstlerinnen und Künstler aus sieben Nationen ausgewählt

Zuvor hatten sich 46 Kreative mit dem Schwerpunkt Keramik beworben, zehn von ihnen aus sieben verschiedenen Nationen konnten berücksichtigt werden. Sie werden nach Neumünster kommen: Dineke Oosting und Marie-Josée Comello aus den Niederlanden, Frank Jimin Hopp und Marie Salcedo Horn aus Deutschland, Hanna Miadzvedzeva aus Weißrussland, Semachai Chanakarn aus Thailand, Simcha Even Chen und Rafi Münz aus Israel, Srinia Chouwdhury aus Indien und Estafania Valls Urquijo aus Guatemala.

Das Programm “Ceramic Artist in Residence” / “Ceramic Artist Exchange – Tandem” startet im April und ist nach dem Prinzip einer offenen Werkstatt geplant. Menschen in Neumünster dürfen also den Künstlerinnen und Künstlern bei ihrem Schaffensprozess über die Schulter schauen. Nach dem Aufenthalt werden die entstandenen Arbeiten präsentiert.

Fünfköpfige Jury entscheidet über Stipendien

Wer das vierwöchige Aufenthaltsstipendium bekommt, hatte eine fünfköpfige Jury im vergangenen Dezember entschieden. Sie bestand aus Susanne Schwertfeger (Kunsthistorisches Institut, Christian-Albrecht-Universität zu Kiel), Wolfgang Zeigerer (ehemaliger Direktor der Stadtgalerie Kiel), Johanna Göb (Kulturbüro der Stadt Neumünster), Carsten Hillgruber (Erster Stadtrat der Stadt Neumünster) und Katja Jaroschewski (Künstlerische Leiterin des Künstlerhauses Neumünster).