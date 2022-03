Neumünster

Digitale Treffen und Vorstellungsvideos statt Berufsmesse: Die Woche der Ausbildung hat für 2022 vor allem Online-Angebote für die Berufsfindung vorbereitet. Vom 14. bis 18. März wirbt die Aktion für die duale Berufsausbildung in Neumünster und Rendsburg.

Auf den Internetseiten der Arbeitsagentur Neumünster und der Jugendberufsagentur Neumünster können sich junge Menschen über Ausbildungsberufe informieren, Tipps zu Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen bekommen und Links zu Stellenbörsen für die Ausbildung finden. Online-Seminare bieten Informationen für Ausbildungssuchende, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie Unternehmen. Themen sind beispielsweise MINT-Berufe, Teilzeitausbildung und Berufsmöglichkeiten für junge Menschen, die zur Rettung des Klimas beitragen wollen.

Ausbildungsbetriebe stellen sich in Kurzvideos vor

Außerdem lädt eine Reihe von interaktiven Angeboten dazu ein, regionale Betriebe kennenzulernen: 14 Unternehmen aus den Regionen Neumünster und Rendsburg-Eckernförde stellen sich in kurzen Videos vor. Auszubildende erzählen darin von ihren Aufgaben und Interessierte bekommen einen Einblick in die Arbeit der Betriebe. Es stellen sich beispielsweise eine Werbefirma, Omnibusbetriebe und eine Logistikfirma vor.

Unter dem Motto „5 vor 12“ präsentieren sich außerdem regionale Ausbildungsbetriebe an mehreren Schulen in Neumünster und Rendsburg. In virtuellen Live-Meetings können Schülerinnen und Schüler sich über die Unternehmen informieren, beispielsweise über ein Hotel, eine Dachdeckerei und eine Sicherheitsfirma, und auch gleich Kontakte knüpfen.

Auch Ausbildungssuchende, die nicht mehr zur Schule gehen, sind zu den branchenspezifischen Veranstaltungen eingeladen. Die Angebote finden während der Woche der Ausbildung jeweils Montag, Mittwoch und Freitag von 11.55 bis 13.00 Uhr statt. Interessierte müssen sich per E-Mail unter neumuenster-biz@arbeitsagentur anmelden.

Berufsorientierung mit VR-Brillen in der Woche der Ausbildung

Ein Aktionsteam der Jugendberufsagentur und der Arbeitgeber-Services besucht während der Woche der Ausbildung Gemeinschaftsschulen in Neumünster. In einem „Event-Zelt“ auf den Schulhöfen gibt es in den großen Pausen Tipps, Informationen und Mitmachangebote rund um das Thema duale Ausbildung. Dabei können die Jugendlichen unter anderem mit Virtual-Reality-Brillen (VR-Brillen) einen realistischen Blick auf das Arbeitsumfeld bestimmter Berufe werfen.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Solche Veranstaltungen im kleineren Rahmen sind trotz der Pandemie möglich. Planungen für große Berufsmessen wie in vergangenen Jahren mussten jedoch pausieren. „Wir wollten eine Alternative finden, die so realitätsnah wie möglich ist“, sagt Andrea Julke, zuständig für Presse und Marketing bei der Arbeitsagentur Neumünster. Deshalb habe man ein überwiegend digitales, interaktives Programm auf die Beine gestellt, das von einigen Veranstaltungen in Präsenz ergänzt wird.

Schon im vergangenen Jahr fand die Woche der Ausbildung überwiegend online statt. „Die Rückmeldungen von Betrieben und Schulen waren sehr gut“, sagt Andrea Julke. Einige Unternehmen fanden so Auszubildende.