Neumünster

Rund 1500 Mädchen und Jungen wollen ihren Schulweg in den drei Wochen von Montag an möglichst oft zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Bus zurückzulegen. Die Aktion läuft vom 13. September bis zum 1. Oktober. In diesem Jahr ist das Projekt auch eingebettet in die Europäische Mobilitätswoche.

„Wir sind stolz, dass diese Aktion inzwischen durch die Unfallkasse Nord an allen Grundschulen in Schleswig-Holstein angeboten wird. Die Kinder zeigen damit, wie wichtig es ihnen ist, selbstständig und umweltschonend ihre Wege zu gehen“, sagt die Kreisfachberaterin für Mobilitäts- und Verkehrserziehung, Heike Dörner, die die Aktion für das Schulamt Neumünster organisiert.

Aktion: Gemeinsam zur Schule gehen

An der Timm-Kröger-Schule in Neumünster gibt es jetzt auch eine andere Aktion, bei der die Kinder gemeinsam zu Fuß zur Schule gehen.

Alle Fachleute sind sich einig: Der Weg zu Fuß ist eine der sichersten Möglichkeiten, sich im Straßenverkehr zu bewegen. Außerdem ist der gemeinsam zurückgelegte Schulweg eine wichtige Erfahrung für die Kinder. Sie tun etwas für ihre Gesundheit, erleben Gemeinschaft, üben sicheres Verkehrsverhalten und nehmen ihre Umgebung intensiv wahr.

In Neumünster gibt es Stempel im Schulwegpass

Die Kinder in Neumünster dokumentieren ihre Teilnahme mit einem „Schulwegpass“, in dem sie Stempel für jeden autofreien Tag sammeln. Die Klassen finden auch Kompromisse, um Kindern zu ermöglichen einen Stempel zu bekommen, die weiter entfernt wohnen: Sie lassen sich zum Beispiel nicht an der Schule absetzen, sondern gehen das letzte Stück des Weges zu Fuß, oder sie bilden Gemeinschaften, damit die Kinder von einem Erwachsenen begleitet werden.

Die Zahl der gesammelten Stempel wird dem „Klima-Bündnis“, als „Kindermeilen“ weitergeleitet. „Diese Meilen werden in Glasgow auf der 26. Weltklimakonferenz als ein sichtbares Zeichen übergeben, wie ernst unsere Kinder den Schutz der Umwelt nehmen“, sagt Heike Dörner.