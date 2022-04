Neumünster

Die Idee entstand im Corona-Frühjahr 2021, als das Bad am Stadtwald geschlossen war und auch sonst nichts lief: Die Stadtwerke Neumünster (SWN) als Betreiber des Bades und die Wittorfer Brauerei taten sich zusammen und erfanden die Waldbühne. Die sollte nach einer erfolgreichen Saison auch in diesem Jahr wieder an den Start gehen. Aber wie geplant zum 1. Mai wird das nichts.

Von Mai bis September des vergangenen Jahres stand auf dem Gelände des Freibads die Waldbühne. Dort gab es immer von Donnerstag bis Sonntag ein gastronomisches Angebot und gelegentlich Konzerte. Ein Teil der Freibad-Liegewiese wurde zu einer Event-Location im Grünen mit Biergarten-Charakter umgebaut. Das wurde auch gut genutzt, denn es war in Corona-Zeiten eine der wenigen Gelegenheiten, um ein Gläschen zu trinken und dazu Livemusik zu hören. Sogar ein kleines Festival ging dort über die Bühne.

Auf dem Wohnmobilstellplatz Neumünster könnte es zu laut werden

Auf der Internetseite der Bühne heißt es jetzt nur: „Liebe Waldbühnen-Fans, heute haben wir leider schlechte Nachrichten für euch: Die Bühne wird doch nicht wie geplant Anfang Mai eröffnen. Aktuell gehen wir davon aus, euch im Laufe des Sommers auf dem Gelände der Waldbühne begrüßen zu dürfen.“

SWN-Sprecher Niklas Grewe bestätigt auf Anfrage, dass zumindest der erste Teil der Saison ins Wasser fallen wird: „Leider fehlt uns noch ein Baustein in der Genehmigung, sodass wir den Start verschieben müssen.“

Der fehlende Baustein ist die Freigabe des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Die SWN mussten in diesem Jahr ein Lärmschutzgutachten vorlegen, und das hat den Beamten beim LLUR in Flintbek offenbar Sorgen bereitet.

SWN verhandeln mit dem Amt über Lärmschutz in Neumünster

Zwar haben die Stadtwerke die Bühne um etwa 90 Grad gedreht, sodass die Musik die Wildtiere im nahegelegenen Stadtwald nicht mehr unmittelbar beschallt, sondern die direkt angrenzende Schnellstraße Hansaring. Aber dazwischen liegt der Wohnmobilstellplatz (der auch den Stadtwerken gehört). Dort könnte es gelegentlich zu laut werden, so das LLUR. Im vergangenen Jahr gab es von dort nie Beschwerden. Im Gegenteil: Viele Wohnmobilisten feierten mit.

Die SWN haben jetzt Kontakt mit der Behörde gesucht und wollen versuchen, in Gesprächen eine Einigung zu erzielen. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das hinkriegen, und hoffen, vielleicht schon im Juni eröffnen zu dürfen“, so Grewe.

Ein Teil der geplanten Konzerte soll nun voraussichtlich auf dem Gelände der Wittorfer Brauerei in Neumünster stattfinden. Dafür ist offenbar kein Lärmschutzgutachten nötig.

2019 hatte das LLUR den Stadtwerken Neumünster schon einmal Sorgen bereitet. Das Amt hatte von den SWN einen Nachweis über die Zahlungsfähigkeit für die Entsorgung der alten Mülldeponie in Wittorferfeld gefordert – eine eher theoretische Forderung, da die SWN zu 100 Prozent der Stadt Neumünster gehören. Weil die SWN das Geld zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Konto hatten, musste die Stadt Neumünster mit einer 15-Millionen-Euro-Bürgschaft einspringen. Die kostet die SWN jetzt jedes Jahr 140 000 Euro Provision.