Neumünster

Die Stadt Neumünster hat ein offizielles Verwaltungsverfahren eingeleitet, um das Milchtrockenwerk (MTW) besser zu kontrollieren. Das Unternehmen im Industriegebiet Süd leitet seit Jahren viel mehr Abwasser in die Kanalisation ein als erlaubt. Die Stadt will notfalls den geplanten Ausbau des Werkes stoppen.

Stadtbaurat Thorsten Kubiak hatte am Dienstagabend in der Ratsversammlung keinen leichten Stand. Er beantwortete die Große Anfrage der CDU-Fraktion und musste sich anschließend weiteren Nachfragen stellen. Mehrfach stimmte er sich zwischendurch leise mit Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) ab. Der ging in seiner ersten Ratssitzung als neuer OB allerdings nicht ans Rednerpult.

Das Werk leitet derzeit bis zu 1,2 Millionen Kubikmeter Abwasser pro Jahr in die Kanalisation ein, etwa 50 Prozent mehr als vereinbart. Dadurch droht das Klärwerk zu überlasten. Das MTW (und die benachbarte Käserei) planen weitere Ausbaustufen und kämen dann wohl auf zwei Millionen Kubikmeter Abwasser pro Jahr. Dann müsste spätestens das Kanalnetz erweitert werden. Stadtbaurat Kubiak: „Sowohl die Herstellungs- als auch die Betriebskosten wären vom Betreiber und nicht von der Stadt Neumünster zu tragen.“

„Diese Differenz muss unbedingt aufgeklärt werden“

Das MTW misst selber die Abwassermenge und übermittelt die Daten monatlich an die Stadt. Bei Kontrollen durch ein von der Stadt beauftragtes Ingenieurbüro kamen aber ganz andere, viel höhere Mengen heraus. Das ärgert die Kommunalpolitiker und die Verwaltung besonders. „Diese Differenz muss unbedingt aufgeklärt werden. Die Gebührenzahlung erfolgt aber nach den gemessenen Mengen“, sagte Kubiak und ergänzte, dass die Abwassergebühren dann für das laufende und die zurückliegenden Jahre zurückgerechnet werden. Wie eine Drohung fügte er hinzu: „Die Messungen des Ingenieurbüros sind auch vor Gericht verwertbar.“

Helga Bühse (CDU) hatte immer noch Fragen. „Seit 2018 werden die Mengen weit überschritten. Warum reagiert die Stadt erst jetzt?“, sagte sie und drückte die Erwartung eines ausführlichen, schriftlichen Sachstandsberichts aus. Man wolle auch erfahren, wie die Stadt und das MTW das Problem lösen wollen.

Franka Dannheiser (SPD) übte ebenfalls deutliche Kritik und ergänzte Bühses Forderung: „Wir wollen wissen, was da seit Abschluss des Grundstückskaufvertrags an Absprachen gelaufen ist.“ Nun soll es dazu eine gemeinsame Sitzung der beiden zuständigen Ratsausschüsse geben.

Das Milchtrockenwerk Neumünster zählt zu den modernsten und größten Anlagen Europas. Seit 2014 wird hier Magermilchpulver hergestellt – und extrem viel Abwasser eingeleitet. Quelle: KN-Archiv

Das Verwaltungsverfahren der Stadt soll das Einhalten der Auflagen überwachen. Kubiak hat dafür eine Arbeitsgruppe gebildet; die Verantwortlichen des Unternehmens werden zu einem Gespräch einbestellt.

Milchpulver aus Neumünster geht in alle Welt

Die „Milchtrockenwerk Norddeutschland GmbH“ ist ein Joint Venture von vier norddeutschen Molkereien und eines der größten und modernsten Werke in Europa. Die Betreiber investierten nach eigenen Angaben bislang etwa 64 Millionen Euro in Neumünster. 2013 wurde im Industriegebiet Süd mit der Produktion von Flüssigkonzentrat begonnen, 2014 mit der Produktion von Magermilchpulver. Bis zu 60 000 Tonnen Pulver werden von Neumünster aus jährlich in die ganze Welt exportiert. Für die Produktion werden jährlich etwa 600 Millionen Kilogramm Milch angeliefert und von etwa 50 Beschäftigten verarbeitet.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Meierei Barmstedt, einer der vier Partner, baute 2019 neben dem MTW Neumünster eine große Käserei. Dort wird Rohmilch zu Schnitt- und Pizza-Käse und Mozzarella verarbeitet.