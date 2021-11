Schafstedt

Im Bereich Hohenhörn (Kreis Dithmarschen) haben Einsatzkräfte seit Sonnabend nach einem vermissten 44-Jährigen im Nord-Ostsee-Kanal gesucht. Am Sonntagmorgen wurde die Suche fortgesetzt, am Nachmittag schließlich erfolglos eingestellt. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann ertrunken ist.

Verkehr wurde für die Suche gesperrt

Passanten hatten am Sonnabendmittag kurz nach 12 Uhr Hilferufe gehört. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Seenotretter rückten mit einem Großaufgebot an. Der Kanal wurde für die Schifffahrt in dem Bereich sofort voll gesperrt. Die Seenotretter schickten aus Brunsbüttel sogar das Rettungsboot „Gillis Gullbransson“ zur Unglücksstelle. Es war der erste Einsatz seit Jahren für die Seenotretter auf dem Kanal. Der Schlepper „Luchs“ und das Polizeiboot „Vossbrook“ beteiligten sich auch an der Suche. Die Feuerwehren brachten ebenfalls Boote ins Wasser. Die Kanalfähre „Nobiskrug“ beteiligte sich als Rettungsplattform und fuhr ebenfalls Suchkurse auf dem Kanal. Bei Einbruch der Dunkelheit musste die Suche am Sonnabend aber eingestellt werden. Die Schifffahrt durfte wieder fahren.

44-Jähriger wollte seine Hunde retten

Laut Polizei war ein 44-jähriger Eggstedter mit zwei Hunden am Kanal spazieren. Beide Hunde seien demnach einem Reh hinterhergelaufen und in den Kanal gesprungen. Bei dem Versuch, seine Hunde aus dem Kanal zurück zu holen, indem er hinterhersprang, sei der Hundebesitzer dann selbst in Not geraten. Drei Zeugen beobachteten, wie er mitten im Kanal schwimmend um Hilfe rief und verschwand. Die Hunde seien danach gefunden und wohlbehalten untergebracht worden.

Mann ist vermutlich ertrunken

„Die Überlebenschancen müssen bei aktueller Witterung als unwahrscheinlich eingestuft werden“, teilte die Polizei bereits am Vormittag mit. Am Sonntag setzte das Polizeiboot „Vossbrook“ im Bereich Hohenhörn/Schafstedt die Suche nach dem Vermissten bis zum Nachmittag fort – der Schiffsverkehr wurde dafür jedoch nicht unterbrochen.

Die Besatzungen der Schiffe und Passanten werden angehalten, nach dem Leichnam Ausschau zu halten, denn am späten Sonntagnachmittag geht niemand mehr davon aus, dass der 44-Jährige überlebt haben könnte.

