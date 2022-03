Kiel

Die Wetterbedingungen waren optimal. Sonne, gute Sicht und kaum Wind. Eigentlich ideale Voraussetzungen für eine reibungslose Passage auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Der in Zypern registrierte Frachter „Paivi“ erwischte aber einen rabenschwarzen Tag. Bereits um 9 Uhr löste das Schiff in der Schleuse einen Feuerwehreinsatz aus.

Bei der Versorgung mit neuer Farbe waren mehrere Eimer in die Schleusenkammer gefallen. „Deshalb gab es eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung“, so Polizeisprecher Magnus Gille. Als der Frachter „Paivi“ nach den Reinigungsarbeiten gegen 10.30 Uhr die Schleuse verließ, sollte es zügig nach Brunsbüttel gehen.

Nord-Ostsee-Kanl: Bautrupp wird Zeuge der Havarie

Dieses Vorhaben endete aber gleich in der ersten Kurve des Kanals. Kurz vor 11 Uhr krachte die „Paivi“ in ein entgegenkommendes Schiff. „Ich sah nur, dass eines der Schiffe sehr nah ans Ufer kam, dann drehte und genau in das entgegenkommende Schiff krachte. Gehört habe ich von Kollisionen ja schon viele Geschichten. Live gesehen habe ich aber noch nie eine“, sagte René Rothe, Wasserbauer beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal. Mit seinem Trupp war er gerade dabei, am Kanalufer unterhalb der Brücke Baumstämme zu zerlegen.

Vor den Augen der Männer mit ihren Kettensägen bohrte sich die 82 Meter lange „Paivi“ in das Vorschiff der „Bjoerkoe“. Beide Schiffe verkeilten sich. Stahl wurde aufgerissen, es knirschte und quietschte. Der für die Fahrt durch vereiste Gewässer speziell verstärkte Steven der „Paivi“ riss die „Bjoerkoe“ regelrecht auf.

Nachdem sich die Schiffe wieder gelöst hatten, meldeten beide Lotsen der Revierzentrale sofort Leckagen in den Rümpfen. Es wurde Großalarm ausgelöst. Die Berufsfeuerwehr schickte Löschzüge der Nord- und Hauptwache sowie Spezialgerät los. Auch die MIRG – die Maritime Incident Response Group – der Kieler Feuerwehr rückte an.

Einsatzleiter Martin Guttchen verschaffte sich zunächst von der Levensauer Hochbrücke aus einen Überblick. Er teilte die Kräfte auf beide Schiffe auf. Die angeschlagene „Bjoerkoe“ hatte mit dem Schlepper „Parat“ in der Weiche Schwartenbek auf Suchsdorfer Seite festgemacht.

Im Vorschiff klafft jetzt ein Loch wie ein Scheunentor. „Die Lage dort ist aber stabil“, sagte Guttchen. Mehr Sorgen bereitet die unter der alten Levensauer Hochbrücke an der Nordseite liegende „Paivi“. Das Schiff ist manövrierunfähig und treibt leicht. Vorn läuft Wasser ins Schiff und sorgt für leichte Schlagseite.

Verletzte werden an Bord versorgt

Mit einem Schlauchboot wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr zu dem Havaristen gebracht. „Wir haben unsere MIRG zum Schiff geschickt, da es an Bord drei Verletzte unter der Crew gibt“, so Guttchen. Sechs Rettungsassistenten und der Notarzt versorgten die Verletzten.

Zusammen mit dem Amtsleiter Thomas Hinz koordinierte Guttchen die Maßnahmen. Rund 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Suchsdorf und Dietrichsdorf waren vor Ort.

Dann kam kurz nach 12 Uhr die erlösende Nachricht. „Der Wassereinbruch beschränkt sich nur noch auf die erste Abteilung im Schiff“, so Hinz. Die Schotts zum großen Laderaum und dem Maschinenraum sind unbeschädigt.

Kurz vor 13 Uhr packten dann die Schlepper „Holtenau“ und „Stein“ an, zogen die „Paivi“ von der Böschung weg und brachten sie zum Nordhafen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fuhren mit. Im Nordhafen wurden die verletzten Seeleute ausgeschifft und ins UKSH gebracht.

Die „Bjoerkoe“ wurde vom Schlepper „Parat“ durch die Schleuse zur Nordmole gebracht. Auch für sie ist die Reise von Papenburg nach Södertalje in Schweden vorbei. Mit dem zwei Meter hohen und vier Meter langen Loch im Bug geht es nicht mehr über See.

Schiffe sind Stammkunden des Nord-Ostsee-Kanals

Wie aber kam es am Dienstag zu diesem Unglück? Beide Schiffe waren vorschriftsmäßig besetzt, beide Schiffe sind technisch modern ausgestattet und im Nord-Ostsee-Kanal Stammkunden. Lotsen haben die Schiffsführungen beraten.

„Die Ermittlungen zur Unglücksursache stehen erst ganz am Anfang“, sagt Magnus Gille von der Polizei Kiel. Am Mittwoch kommen noch Ermittler der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung aus Hamburg.

Der Unglücksort liegt an einer der engsten Stellen des Nord-Ostsee-Kanals. Unter der alten Levensauer Hochbrücke ist die Kanalsohle nur 44 Meter breit. Auf dem Kanal sind es sonst zwischen 60 und 90 Metern.

Wenn genau unter der Brücke ein Schiff auf Grund gehen würde, wäre der Kanal komplett blockiert. In dem Bereich laufen aktuell auch die Bauarbeiten zum Ersatz der 1984 eingeweihten alten Hochbrücke.