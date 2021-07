Ein Sportangler hat im Juni die Leiche des jungen Mannes aus Bayern entdeckt. Was der 26-Jährige in Sierksdorf gemacht hat, ist völlig unklar. Deshalb bitten Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt die Öffentlichkeit um Hilfe. Ein Verbrechen wird nicht ausgeschlossen. Ein Foto des Mannes ist im Artikel zu sehen.

26-Jähriger in Sierksdorf tot in der Ostsee gefunden: Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Leichenfund im Juni - 26-Jähriger in Sierksdorf tot in der Ostsee gefunden: Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Leichenfund im Juni - 26-Jähriger in Sierksdorf tot in der Ostsee gefunden: Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe