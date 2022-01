Ratekau/Timmendorfer Strand

Ausreißerin wieder zu Hause, kein Unfall, keine Verletzten: Ein glückliches Ende hat eine Hunde-Suche auf der Autobahn 1 genommen. Der herbeigerufene Tierarzt musste nach der Aktion allerdings zum Schuhputzzeug greifen.

Eineinhalb Stunden lang musste die Polizei am späten Montagnachmittag die Autobahn 1 nahe der Anschlussstelle Ratekau sperren, weil ein entlaufener Hund den Verkehr gefährdete. Die drei Jahre alte Schäferhündin war gegen 14.30 Uhr in Ratekau ausgebüxt. Nach Angaben der Polizei hatten Verwandte der Halterin kurzzeitig auf das Tier aufgepasst. Dieses konnte demnach „in einem kurzen Moment des Türöffnens nach draußen entweichen“ und suchte dann nach einem Sprung über den Gartenzaun das Weite.

Entlaufene Hündin ließ sich nicht herbeirufen

Zunächst wurde die Ausreißerin nahe Hemmelsdorf gesichtet und lief später gegen 17 Uhr an der Anschlussstelle Ratekau auf die Autobahn. Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz sperrten daraufhin die A 1 in beide Richtungen. Zusammen mit der herbeigeeilten Hundehalterin, die in der Gemeinde Scharbeutz wohnt, suchte ein Polizist nach der Hündin. Diese ließ sich jedoch nicht heranrufen und verschwand in den Böschungen neben der Autobahn.

Alarmiert wurde zudem der Timmendorfer Tierarzt Dr. Christoph Schubert. „Wenn die Polizei in solchen Fällen das Tier nicht einfangen kann, muss sie es zur Not erschießen“, berichtet er. Um das zu vermeiden, riefen die Beamten den Veterinär, der ein Blasrohr zur Distanzbetäubung besitzt. „Auf fünf bis sechs Meter muss man damit aber an den Hund herankommen“, sagt Dr. Schubert. „Der Pfeil fliegt nicht besonders weit.“

Bei der Suche wurde auch eine Wärmebildkamera eingesetzt

Doch auch der Tierarzt konnte den Hund nicht mehr finden, obwohl auch mit einer Wärmebildkamera nach dem Tier gesucht wurde. „Wir sind noch etwa eine Stunde lang übers Feld gelaufen“, erzählt Dr. Schubert. Weil er für den Einsatz „alles stehen und liegen gelassen“ hatte, stapfte er dabei mit seinen weißen Praxisschuhen durch den Matsch. Das nahm Dr. Schubert mit Humor, postete ein Bild der dreckigen Treter auf Facebook und griff zum Schuhputzzeug.

„Und wer putzt jetzt die Schuhe?“, fragte Dr. Christoph Schubert nach dem Einsatz scherzhaft bei Facebook. Quelle: Christoph Schubert

Nachdem die Hündin gegen 18.30 Uhr auf einem Feld bei Ruppersdorf gesehen wurde, konnte die Polizei die Autobahn wieder freigeben. Trotz weiterer Suche blieb der Hund aber unentdeckt, teilt die Polizei mit. Allerdings meldete sich die Halterin am frühen Dienstagmorgen: Ihre Hündin sei selbstständig nach Hause gelaufen, hieß es. Die Mischlingsdame war offenbar verstört, aber unverletzt.

