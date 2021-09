Eutin/Bad Oldesloe

Am 26. September ist Bundestagswahl 2021, elf der 299 Wahlkreise liegen in Schleswig-Holstein: Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis Ostholstein - Stormarn Nord (09) ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie am Wahlabend in diesem Artikel.

Mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr aktualisieren sich die Grafiken mit den Ergebnissen fortlaufend bis zum amtlichen Endergebnis. Zudem erfahren Sie, welcher Direktkandidat den Wahlkreis Ostholstein - Stormarn Nord bei der Bundestagswahl 2017 gewonnen hat.

Ebenso finden Sie in diesem Artikel eine Übersicht der Ämter, Gemeinden und Städte, die zum Wahlkreis 9, Ostholstein - Stormarn Nord, gehören.

Bundestagswahl 2021: Aktuelle Ergebnisse für den Wahlkreis Ostholstein - Stormarn Nord

Die Wahllokale in den Kreisen Ostholstein und Stormarn haben am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach werden die Stimmzettel ausgezählt und die Ergebnisse präsentiert.

Auf KN-online finden Sie am Wahlabend aktuelle Ergebnisse aus dem Wahlkreis Ostholstein - Stormarn Nord – von der Verteilung der Erst- und Zweitstimmen bis hin zum Direktmandat. Die Grafiken werden fortlaufend aktualisiert.

Rückblick: Bundestagswahl-Ergebnis 2017 für den Wahlkreis Ostholstein - Stormarn Nord

Im Wahlkreis Ostholstein – Stormarn-Nord lag die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 bei 76,3 Prozent.

Ingo Gädechens (CDU) gewann im Jahr 2017 den Wahlkreis. Er erhielt 41,5 Prozent der Erststimmen. Bettina Hagedorn (SPD) landete mit 30,8 Prozent auf Platz 2.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Zweitstimmen lag die CDU im Wahlkreis Ostholstein – Stormarn Nord vor der SPD und den Grünen. Ein Überblick:

CDU: 35,6 Prozent

SPD: 24,6 Prozent

Grüne: 9,8 Prozent

FDP: 13,2 Prozent

Die Linke: 6,0 Prozent

AfD: 8,6 Prozent

Sonstige: 2,1 Prozent

Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 9 mit dem Kreis Ostholstein und Teilen des Kreis Stormarn

Der Kreis Ostholstein hat eine Fläche von 1.392,55 Quadratkilometern und insgesamt 201.487 Einwohner und Einwohnerinnen (Stand Dezember 2020). Hier der Überblick zu den Gemeinden, die zum Wahlkreis Ostholstein – Stormarn-Nord gehören.

Kreis Ostholstein

Amtsfreie Gemeinden/Städte

Ahrensbök

Bad Schwartau, Stadt

Dahme

Eutin, Stadt

Fehmarn

Grömitz

Grube

Heiligenhafen, Stadt

Kellenhusen (Ostsee)

Malente

Neustadt in Holstein, Stadt

Oldenburg in Holstein, Stadt

Ratekau

Scharbeutz

Stockelsdorf

Süsel

Timmendorfer Strand

Amt Lensahn

Beschendorf

Damlos

Harmsdorf

Kabelhorst

Lensahn

Manhagen

Riepsdorf

Amt Oldenburg-Land

Göhl

Gremersdorf

Großenbrode

Heringsdorf

Neukirchen

Wangels

Amt Ostholstein-Mitte

Altenkrempe

Kasseedorf

Schashagen

Schönwalde am Bungsberg

Sierksdorf

Kreis Stormarn

Amtsfreie Gemeinde

Reinfeld (Holstein)

Amt Nordstormarn

Badendorf

Barnitz

Feldhorst

Hamberge

Heidekamp

Heilshoop

Klein Wesenberg

Mönkhagen

Rehhorst

Wesenberg

Westerau

Zarpen

Weitere Gemeinden aus dem Kreis Stormarn liegen im Wahlkreis Wahlkreis Segeberg – Stormarn-Mitte und im Wahlkreis Wahlkreis Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd.