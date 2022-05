Ergebnisse Ostholstein-Nord: Peer Knöfler gewinnt Wahlkreis 17, CDU stärkste Partei

Ostholstein

Der Wahlkreis Ostholstein-Nord geht bei der Landtagswahl am 8. Mai 2022 in Schleswig-Holstein an die CDU und Peer Knöfler. Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis 17 sonst noch ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie in diesem Artikel.

Ebenso finden Sie hier eine Übersicht, wie sich der WK 17 zusammensetzt und einen Rückblick, wie die Landtagswahl 2017 in dem Gebiet ausgegangen ist.

Ergebnis Zweitstimme, Wahlkreis 17, Ostholstein-Nord: CDU stärkste Kraft

Zugelassen hat der Landeswahlausschuss 16 Parteien. Und so schnitten die Parteien in der Gunst der Wähler und Wählerinnen ab:

CDU: 49,0 Prozent

SPD: 18,2 Prozent

Grüne: 14,1 Prozent

FDP: 5,5 Prozent

SSW: 3,3 Prozent

AfD: 5,0 Prozent

Die Linke: 1,4 Prozent

Piratenpartei: 0,3 Prozent

Freie Wähler: 0,7 Prozent

Die Partei: 0,5 Prozent

Zukunft (Z.): 0,1 Prozent

Die Basis: 0,8 Prozent

Die Humanisten: 0,1 Prozent

Gesundheitsforschung: 0,1 Prozent

Tierschutzpartei: 0,7 Prozent

Volt: 0,2 Prozent

Erststimme: So haben die Kandidatinnen und Kandidaten in Ostholstein-Nord abgeschnitten

Die Wahlberechtigten in Ostholstein-Nord konnten sieben Direktkandidatinnen und -kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ihre Stimme geben. Und so haben sie abgeschnitten:

Peer Knöfler, CDU: 46,7 Prozent

Niclas Dürbrook, SPD: 23,0 Prozent

Falko Siering; Grüne: 14,9 Prozent

Tobias Maack, FDP: 4,8 Prozent

Volker Schnurrbusch, AfD: 5,3 Prozent

Susanne Spethmann, Die Linke: 2,7 Prozent

Hartmut Specht, Einzelbewerbung: 2,7 Prozent

Das Direktmandat geht somit an Peer Knöfler (vorläufiges Endergebnis).

Landtagswahl SH 2022: Wahlergebnisse für den Wahlkreis 17, Ostholstein-Nord

WK17, Ostholstein-Nord: Ergebnis auf Gemeindeebene

Verteilung der Erststimmen im Wahlkreis 17

Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis 17

Wahlkreisergebnis für Ostholstein-Nord gebündelt

.

Rückblick: Landtagswahl-Ergebnis 2017, Wahlkreis Ostholstein-Nord

Im Wahlkreis Ostholstein-Nord gingen bei der Landtagswahl 2017 insgesamt 47.156 Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 62,6 Prozent bei 75.304 Wahlberechtigten. Gültig waren 46.646 Stimmen, ungültig 510.

Bei den Erststimmen setzte sich im Wahlkreis 17, Ostholstein-Nord, Peer Knöfler von der CDU mit einem Ergebnis von 40,6 Prozent durch. Andreas Herkommer von der SPD landete mit 34,1 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz.

Peer Knöfler, CDU: 40,6 Prozent

Andreas Herkommer, SPD: 34,1 Prozent

Christiane Stodt-Kirchholtes, Grüne: 7,7 Prozent

Sebastian Kraatz, FDP: 6,5 Prozent

Dr. Frank Brodehl, AfD: 5,7 Prozent

Lorenz Gösta Beutin, Die Linke: 2,8 Prozent

Sven Jörns, Piraten: 1,4 Prozent

Stephan Hedicke, Freie Wähler, 1,3 Prozent

Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Ostholstein-Nord lag bei der Landtagswahl am 7. Mai 2017 die CDU vor der SPD und der FDP. Ein Überblick:

CDU: 33,9 Prozent

SPD: 30,6 Prozent

FDP: 11,9 Prozent

Grüne: 10,5 Prozent

Die Linke: 3,0 Prozent

AfD: 6,0 Prozent

SSW: 1,4 Prozent

Sonstige: 3,1 Prozent

Landtagswahl SH 2022: Wie sich der Wahlkreis 17, Ostholstein-Nord, zusammensetzt

Der Wahlkreis Ostholstein-Nord umfasst folgendes Gebiet: