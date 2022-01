Eutin

Mit einer Neuerung will das St. Elisabeth Krankenhaus in Eutin Pflegefachkräften den Arbeitsplatz attraktiver machen. Dabei geht es darum, dass sie ihren Dienstplan selbst gestalten können. Im Gegenzug arbeiten sie nicht auf einer festgelegten Station, sondern flexibel dort, wo sie gerade gebraucht werden.

„Ich arbeite einfach super gern in diesem Beruf, nur muss ich als Mutter eben auch einen festen Tagesrhythmus planen können“, sagt Anja Kiesewetter. Die 34-Jährige ist seit November 2021 als festangestellte Pflegefachkraft im so genannten Springer-Pool am Sankt Elisabeth Krankenhaus Eutin (SEK Eutin) tätig und arbeitet nach einer von ihr selbst bestimmten, verlässlichen Jahresplanung.

Springer-Pool sucht noch Verstärkung

„Durch den Springer-Pool können wir examinierte Pflegefachkräfte, die aufgrund ihrer persönlichen Lebenssituation vielleicht nicht oder nur begrenzt in der Lage wären, ihren Beruf auszuüben, eine sichere und an ihre individuellen Bedürfnisse angepasste Job-Perspektive bieten. Und wir als Arbeitgeber profitieren natürlich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir zu verlässlichen Dienstplanzeiten, aber flexibel auf unterschiedlichen Stationen einsetzen können“, erläutert Pflegedirektorin Angela Ahrens das Konzept. Auf ihre Initiative hin wurde der Springer-Pool am St. Elisabeth Krankenhaus gegründet – und sucht durchaus weitere Verstärkung.

Fachabteilungen Geriatrie und Palliativmedizin Das Sankt Elisabeth Krankenhaus in Eutin ist ein Fachkrankenhaus für Innere Medizin mit den Fachabteilungen Geriatrie (Altersmedizin) sowie Palliativmedizin mit Schleswig-Holsteins größtem Palliativzentrum. Geriatrische oder palliative Notfälle können rund um die Uhr aufgenommen und behandelt werden. Auch besteht die Möglichkeit, in der angeschlossenen Tagesklinik sowohl teilstationäre als auch ambulante Behandlung im Bereich der Altersmedizin in Anspruch zu nehmen. Das Geriatriezentrum verfügt über eine ausgewiesene Station für demenziell erkrankte Patienten, die spezielle Angebote im Rahmen einer Akutbehandlung erhalten, sowie über einen besonderen Schwerpunkt der Delir-Therapie. Aufgrund der Spezialisierung ist das Einzugsgebiet des Hauses überregional.

„Eine wesentliche Voraussetzung ist, dass man bereit ist, in unterschiedlichen Pflegeteams zu arbeiten – immer dort, wo eben gerade eine Pflegefachkraft gebraucht wird“, sagt Dörte Bahr. Für sie sei das vollkommen in Ordnung, im Gegenzug erhalte sie Planungssicherheit bei ihren Arbeitszeiten. „So kann ich mein Berufs- und Privatleben optimal aufeinander abstimmen, das reduziert unheimlich viel Stress.“

Lesen Sie auch Was den Jazzern an Plön so gefällt

Auch bei den Pflegeteams auf den Stationen kommt das Springer Pool-Konzept gut an, weil langfristige Ausfälle, zum Beispiel durch Langzeiterkrankungen einzelner Kollegen, durch die Pool-Mitarbeiter kompensiert werden können.