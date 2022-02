Eutin

Großer Schreck für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Plöner Straße in Eutin: In den frühen Morgenstunden brannten am Dienstag, 1. Februar, zwei Elektroroller vor dem Gebäude.

Die Feuerwehren aus Eutin und Neudorf rückten sofort an. Weil die Flammen drohten, auf das Gebäude überzugreifen wurden auch die Kameraden der Fissauer Wehr nachbeordert. „Insgesamt waren wir mit 55 Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Johannitern vor Ort“, sagt Florian Wrage, Sprecher der drei Wehren.

Das Feuer war gegen 4.30 Uhr ausgebrochen. Ob es sich um Brandstiftung oder einen technischen Defekt handelt, ist bisher unklar. „Durch die Hitze war aber bereits die Scheibe einer Wohnung im Erdgeschoss geplatzt“, erzählt Wrage. In einer anderen Wohnung sowie im Treppenhaus seien zudem die Fenster offen gewesen. „Dadurch konnte der Rauch ins Gebäude ziehen“, sagt Wrage.

Die Plöner Straße in Eutin: Insgesamt 55 Einsatzkräfte waren vor Ort. Quelle: Feuerwehr Eutin

Drei der Bewohner hatten das Haus bereits selbstständig verlassen, neun weitere wurden durch die Feuerwehr ins Freie begleitet. Ins Krankenhaus musste niemand. „Die unteren beiden Wohnungen sind allerdings unbewohnbar. Wir haben deshalb das Eutiner Ordnungsamt informiert, um eine Notunterkunft zu besorgen“, sagt Florian Wrage.

Von mwe/RND/LN