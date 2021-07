Mehr als 100 Einsatzkräfte von diversen Hilfsorganisationen haben am Donnerstagabend in der Ostsee vor Scharbeutz nach einem vermeintlich abgestützten Gleitschirmflieger gesucht. Die Suche wurde mit dem Einbruch der Dunkelheit abgebrochen. Ob sie am Freitag fortgesetzt wird, ist noch unklar.