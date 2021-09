Der Amalienhof in Burg auf Fehmarn ist bei einem Feuer am Mittwochabend niedergebrannt. Rund 140 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort – um Gaffer zu vertreiben.

