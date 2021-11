Scharbeutz

Nun ist es endlich offiziell: In der letzten Folge der Staffel von „Bauer sucht Frau“ haben Sabrina Bentfeld (34) aus Scharbeutz und ihr Biobauer Mathias (33) aus Bayern erklärt, dass sie ein Liebespaar geworden sind. Gedreht wurde die RTL-Datingshow im Sommer.

Die jetzige Ausstrahlung hinkt der Entwicklung hinterher: Das Paar hat längst beschlossen zusammenzuziehen. Im Januar steht Sabrinas Umzug nach Bayern an.

Schluss mit Fernbeziehung: Wir ziehen zusammen

„Ich glaube, man sieht es uns deutlich an, dass wir uns sehr mögen“, sagt Mathias zu der vorletzten Folge, die am Montag, 29. November, bei RTL gezeigt wurde. Er habe vorgeschlagen, dass er nach den Dreharbeiten mal ein paar Tage zu Sabrina nach Ostholstein kommen wollte. Daraus wurden Treffen an nahezu jedem Wochenende, das Paar telefonierte und schickte sich etliche Whatsapp-Nachrichten. Schon Ende September/Anfang Oktober hatten beide genug von jeweils 760 Kilometer Fahrt zu dem anderen. „So eine Fernbeziehung über diese Distanz ist mega anstrengend“, merkten sie.

Sabrina hat Wohnung, Studio und Stall gekündigt

Sabrina Bentfeld machte Nägel mit Köpfen: „Ich habe ja nicht so viel zu verlieren. Hier ist alles gemietet, Wohnung, Studio, die Box für mein Pferd“, sagt sie. Inzwischen hat sie alles gekündigt, zum 15. Januar eine neue Einstellmöglichkeit für ihre Stute „Lilly“ in der Nähe ihres neuen Zuhauses gefunden, ebenso zum 1. Februar neue Räume, um auch in Bayern wieder als selbstständige Kosmetikerin arbeiten zu können. „Ich bin mir ganz sicher, dass es passt“, sagt der Landwirt über die noch junge Beziehung der beiden. Dabei strahlt Sabrina Bentfeld ihn an.

Das Paar hat sich bislang noch nicht gestritten

Auch Mathias ist überrascht über die Entwicklung, die sein Leben in den vergangenen Monaten genommen hat. „Freunde haben mich für die Sendung angemeldet, ich habe mich zunächst gesträubt und dann gedacht, na gut. Dass RTL sich tatsächlich bei mir gemeldet hat, war eine Überraschung. Ich bin immer davon ausgegangen, auch so eine Frau zu finden – ohne dieses TV-Format.“ Dass es nun so gekommen ist, nennt er „verrückt“, freut sich aber ungemein. „Wir haben in vielem die gleiche Meinung und bislang keinen Streit gehabt“, sagt der 33-Jährige über Sabrina und sich.

Strahlen verliebt schon beim Morgenkaffee: Sabrina Bentfeld und „ihr“ Bauer Mathias. Quelle: Lutz Roeßler

Viel Resonanz im Alltag und in sozialen Netzwerken

Sein Vater, so berichtet der Bayer aus Riedheim, das zwischen Günzburg und Ulm liegt, sei von seinem Mitwirken in der Kuppelshow anfangs wenig angetan gewesen. „So ein Schmarrn“ habe er gesagt. „Jetzt ist er begeistert von Sabrina“, erzählt Mathias. Sein plötzlicher Bekanntheitsgrad habe seiner Mutter allerdings zunächst zu schaffen gemacht: „Sie wollte nicht mehr einkaufen gehen“, sagt der Sohn lachend. Als er vor wenigen Tagen mit Sabrina Bentfeld in seiner Heimat in einem Supermarkt war, habe an der Schlange vor der Kasse eine Frau hinter ihnen gestanden, sie beobachtet und dann gesagt: „Na, jetzt muss ich mir das Ende von ,Bauer sucht Frau’ ja nicht mehr ansehen“.

Viele Reaktionen auf die Fernsehsendungen gibt es auch auf Instagram, wo beide einen Account haben. „Die meisten Leute freuen sich auf uns, auch mit uns und schreiben sehr nett. Viele sagen, sie finden es sehr mutig, dass wir an so einem Format teilnehmen“, erzählt das Paar. Beiden werden bei Instagram und Facebook aber auch von Usern Avancen gemacht. „Es gibt Frauen, die mich gern kennenlernen und treffen möchten. Aber Sabrina bekommt sehr viel mehr Angebote“, sagt ihr Lebensgefährte nicht ohne Stolz.

Sind nach der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ rasch ein Liebespaar geworden: Sabrina Bentfeld aus Scharbeutz und Mathias aus Bayern. Quelle: Lutz Roeßler

Silvester feiern sie gemeinsam in Ostholstein

Weihnachten werden beide noch mit ihren Familien verbringen. Silvester feiern sie gemeinsam in Ostholstein. „Das ist dann der Startschuss für den Abschied von hier oben“, schildert Mathias. Bei jeder Fahrt Richtung Süden werde das Auto vollgepackt. Seine Wohnung auf dem Hof hat er vor nicht allzu langer Zeit erst bezogen und ist noch nicht ganz fertig mit dem Einrichten. Eine Tatsache, die Sabrina Bentfeld sehr entgegenkommt. Ist es doch eine gute Gelegenheit, ihrem künftigen Heim ihren Stempel aufzudrücken und noch einiges umzumodeln.

Dreharbeiten haben das Leben von Mathias verändert

Über ihre Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ sagt die 34-Jährige rückblickend: „Es ist das Beste passiert, was dabei herauskommen konnte. Erwartet habe ich das nicht.“ Für den Biobauern waren die Dreharbeiten „eine Erfahrung, die das Leben verändert hat“. Auch er sei damals mit der Einstellung angetreten: „Einfach mal gucken, was geht.“ Das sei bei Weitem nicht bei allen Kandidaten der Datingshow so, berichten sie. „Bei einigen merkt man, dass schon großer Druck da ist und die Erwartungshaltung, jemanden fürs Leben kennenzulernen.“

Von Ulrike Benthien