Ein 38-jähriger Mann soll seine Lebensgefährtin in Pansdorf mit einer Waffe bedroht haben. Die Polizei spricht von einer „qualifizierten Bedrohungslage“. Im Notruf hieß es, es werde geschossen.

Mann bei SEK-Großeinsatz in Pansdorf tot aufgefunden

Bedrohungslage - Mann bei SEK-Großeinsatz in Pansdorf tot aufgefunden

Bedrohungslage - Mann bei SEK-Großeinsatz in Pansdorf tot aufgefunden