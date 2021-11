Wankendorf

Die Lindenallee im Ruhwinkeler Ortsteil Schönböken gehört zu den prächtigsten Baumreihen in Schleswig-Holstein. Eine kleinere Ausgabe bereichert aber auch der Friedhof in Wankendorf, die gut 120 Jahre alten Bäume führen von der Kirche zu einem Mausoleum. Der Backsteinbau wirkt wie eine kleine Ausgabe der Wankendorfer Kirche – und das dürfte wohl auch beabsichtigt sein. Denn dort haben mit Bernhard Carl von Donner und seiner Ehefrau Minna die Hauptfinanziers des Kirchenbaus ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Die Wankendorfer Kirchengemeinde feierte vor zwei Jahren mit einem bunten Programm das 125-jährige Jubiläum ihres Gotteshauses. Im Jahr 1894 wurde die neu errichtete Kirche festlich eingeweiht, wenige Jahre zuvor kam es zur Gründung der Kirchengemeinde Wankendorf. Zu den treibenden Akteuren gehörte damals Bernhard Carl von Donner: Der Gutsherr des Gutes Bockhorn in Ruhwinkel engagierte sich dabei auch finanziell am Kirchenneubau. Er starb ein Jahr nach der Kircheneinweihung an Leberzirrhose.

80 Prozent der Baukosten gesponsert

Gutsherr von Donner entstammte einer Bankiers- und Industriellenfamilie in Hamburg, ein Bruder von ihm gehörte damals zu den 20 reichsten Menschen der Welt. 13.000 Reichsmark gab er zu den Kirchenbau-Gesamtkosten von 16.350 Reichsmark dazu. Die noble Geste hatte nach den Worten von Kurt Altherr von Donners Ehefrau Minna angeschoben. „Sie war tiefgläubig“, erzählt der 73-jährige Wankendorfer aus dem Team der ehrenamtlichen Küster.

Er hilft mit bei den kirchlichen Bestattungen, zudem bietet er Einzel- und Gruppenführungen an (Kontakt über das Kirchenbüro, Tel. 04326/1274). Interessierte führt er auch gern zum Mausoleum, dort kann er spannende Geschichten zu weiteren dort bestatteten Mitgliedern der Familie von Donner erzählen.

Neben dem Sarkophag des Stifterehepaars im Mausoleum prangt an der Wand eine Gedenkplatte. Dort verewigt ist Helene Harriert von Donner, die Schwester des Kirchensponsors, und ihr Ehemann Walter Bronsart von Schellendorf. Der General agierte als königlich preußischer Staats- und Kriegsminister, der aber beim sogenannten 100-Tage-Kaiser Friedrich III. in Ungnade fiel. „Der General hatte sich für öffentliche Militärgerichtsprozesse eingesetzt, das gefiel dem Kaiser nicht“, erklärt Kurt Altherr.

Verbindung zu Carlo von Tiedemann

Vor allem mit den militärhistorischen Aspekten der Familienmitglieder hat sich der gebürtige Bad Homburger beschäftigt. Seit seinem zehnten Lebensjahr interessiert sich Altherr für Geschichte: „Das liegt an meinem Großvater, der als Offizier in beiden Weltkriegen diente.“ Zum weitverzweigten Familienclan gehören zudem Carl und Fides von Tiedemann, an die ein Holzkreuz direkt neben dem Mausoleum erinnert. Der mit 100 Jahren gestorbene Generalleutnant und seine 32 Jahre jüngere Frau sind die Eltern des bekannten Radio- und TV-Moderators Carlo von Tiedemann. Mit ihm hat Kurt Altherr auch manchmal telefonischen Kontakt: „Dabei geht es natürlich vor allem um die Pflege des Grabes seiner Eltern.“