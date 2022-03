Mitschnacker in Pansdorf: Mann packte Mädchen am Arm

Pansdorf

Ein unbekannter Mann hat in Pansdorf im Kreis Ostholstein offenbar versucht, ein Kind in seine Gewalt zu bringen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurde ein elfjähriges Mädchen am Freitag, 11. März, gegen 15 Uhr in der Eutiner Straße von einem unbekannten Mann am Arm ergriffen und festgehalten. Das Kind konnte sich losreißen und davon laufen. Die Kriminalpolizei Bad Schwartau sucht jetzt Zeugen. Dabei spielt ein Lieferwagen eine Rolle.

Das Mädchen war auf dem Gehweg an der Eutiner Straße in Pansdorf unterwegs, um eine Freundin zu besuchen. In Höhe der Bushaltestelle „Stumpfe Ecke“ hielt ein weißer Transporter, der aus Richtung Techau kam, schildert die Polizei den Hergang. Der Fahrer, der seine Kapuze weit ins Gesicht gezogen hatte, stieg aus und trat auf den Gehweg, um zu rauchen. Als die Elfjährige mit einigem Abstand an dem Transporter-Fahrer vorbeigehen wollte, ergriff dieser das Kind unvermittelt am Arm und hielt es fest. Gesagt haben soll er nichts.

Das Mädchen blieb unverletzt

Das Mädchen reagierte sofort, riss sich los und rannte zur nahegelegenen Wohnung der Freundin. Von dort aus wurden die Mutter des Kindes und die Polizei informiert. Das Mädchen sei körperlich unverletzt geblieben und, soweit das zu beurteilen sei, nicht traumatisiert worden, teilte Polizeisprecherin Claudia Struck mit. Es habe bereitwillig und glaubhaft berichtet, was geschehen sei.

Seitdem versucht die Polizei, den unbekannten Mann und den Lieferwagen ausfindig zu machen. Noch ohne Erfolg, weshalb jetzt die Fahndung über die Öffentlichkeit erfolge. „Wir haben in alle Richtungen ermittelt, aber noch keinerlei Hinweise“, sagte Struck.

Polizei will Panik vorbeugen

Dass die Öffentlichkeit bisher nicht um Hilfe gebeten und keine Warnung vor dem Mitschnacker ausgesprochen wurde, begründet Struck damit, dass die Polizei versucht zu verhindern, dass solche Vorfälle in sozialen Medien breitgetreten werden. Es solle keine Panik entstehen. Die Sprecherin betont: „Die Polizei nimmt Meldungen über Mitschnacker stets ernst. In diesem Zusammenhang wird darum gebeten, derartige Sachverhalte immer umgehend der Polizei zu melden und nicht nur eigenständige Warnhinweise in sozialen Medien einzustellen.“

Tipps für Eltern und Kinder Hinweise der Polizei für Eltern Nicht jeder Mensch, der Ihr Kind anspricht, hat Böses im Sinn. Mutige, starke und selbstbewusste Kinder sind am wirksamsten geschützt. Kinder sollten im Alltag Respekt erfahren und Selbstvertrauen entwickeln. Erfahrungsgemäß sprechen Täter unsicher und unselbstständig wirkende Kinder bevorzugt an. Machen Sie Ihrem Kind bewusst, dass es eine eigene Persönlichkeit darstellt und es Grenzen gibt, die kein Mensch überschreiten darf. Kinder müssen lernen, dass sie auch Erwachsenen gegenüber Nein sagen dürfen. Sie sind nicht verpflichtet, mit Fremden zu reden oder Auskünfte zu geben. Sagen Sie ihrem Kinder immer wieder, dass es ohne Ihre Genehmigung weder mit Fremden mitgehen noch in deren Auto einsteigen darf. Ihr Kind sollte Ihnen darüber berichten, wenn es zum Mitgehen oder Mitfahren aufgefordert worden ist oder dies trotz Ihres Verbotes getan haben sollte. Üben Sie mit Ihrem Kind, wie es sich in bedrohlichen Lagen verhalten soll. So sollte es zum Beispiel andere Erwachsene ansprechen oder laut um Hilfe schreien. Versucht ein Täter Ihr Kind anzufassen, dann sollte es sich nicht verstecken, sondern weglaufen, und zwar dorthin, wo es hell ist und wo Menschen sind. Achten Sie darauf, dass der Name Ihres Kindes nicht auf dem T-Shirt, dem Rucksack oder Ihrem Auto steht. Wenn Fremde Ihr Kind mit dem eigenen Namen ansprechen, wirkt das vertrauenswürdiger. Gehen Sie den Weg mehrfach mit Ihrem Kind ab. Zeigen Sie ihm Orte, wo es im Notfall Hilfe suchen könnte (bestimmte Geschäfte, Arztpraxen oder Behörden). Tipps für die Kinder Gehe niemals mit fremden Personen mit – nimm’ auch keine Geschenke an! Gehe mit Freunden oder Klassenkameraden gemeinsam. Benutze möglichst immer die gleichen Wege. Dort kennst du dich gut aus und weißt, wo du Hilfe finden kannst. Sage laut und deutlich, was du willst. Hab Mut zu sagen: Lassen Sie mich in Ruhe. Tritt auf keinen Fall an Fahrzeuge heran. Fragen von Autofahrern können auch von Erwachsenen beantwortet werden. Weglaufen ist nicht feige. So schaffst du Abstand und kannst Erwachsene oder andere Kinder ansprechen und um Hilfe bitten.

Da die Ermittlungen nach dem Unbekannten und dem Lieferwagen bisher ohne Erfolg blieben, ist die Polizei jetzt, eine Woche nach der Tat, doch an die Öffentlichkeit gegangen, sagte Struck weiter. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem etwa 30 Jahre alten Fahrer des Lieferwagens machen? Dieser ist von normaler Gestalt und etwa 1,80 Meter groß. Der Mann war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer lockeren Jeans sowie einer schwarzen Softshelljacke bekleidet und trug seine medizinische Maske lediglich über dem Kinn. Die Lippen sollen auffallend schmal sein.

Der weiße Transporter, der nach dem Vorfall in Richtung der Straße Zum Grellberg fuhr, habe nur im vorderen Bereich Fenster gehabt, so die weitere Beschreibung. Firmenlogos oder andere Aufschriften waren an dem Wagen nicht angebracht. Hinweise erbittet die Kripo Bad Schwartau unter Telefon 04 51/220 75 57 oder per E-Mail an BadSchwartau.KPSt@polizei.landsh.de.

Von Susanne Peyronnet