Mönkeberg

Mit etwas Glück könnte Ende kommenden Jahres in Mönkeberg ein wahres Vorzeige-Neubauprojekt fertig werden: das neue Feuerwehrgerätehaus an der Grünen Kante. Den Start der Bauarbeiten markierte – traditionsgemäß – der erste Spatenstich mit Bürgermeisterin Hildegard Mersmann, Kreispräsident Stefan Leyk und Mönkebergs Feuerwehrchef Michael Wilkat.

Beispielhaft soll das derzeit größte und teuerste Bauprojekt der Gemeinde mit derzeit geschätzten 4,2 Millionen Euro vor allem in puncto Energieeffizienz sein. Herzstück dabei: Statt Gas oder Pellets dient eine Sole-Wasserpumpe mit Wärmetauscher zur Wärmeerzeugung. Um die Erdwärme zu gewinnen, ist allerdings großer technischer wie finanzieller Aufwand nötig. Fünf oder sechs Rohre müssen bis zu rund 100 Meter tief in den Boden gerammt werden.

Der allererste Schritt zum neuen Feuerwehrhaus in Mönkeberg ist getan: Gemeindewehrführer Michael Wilkat (li.), Bürgermeisterin Hildegard Mersmann und Kreispräsident Stefan Leyk setzten die ersten Spatenstiche. Quelle: Christoph Kuhl/Amt Schrevenborn

Zuschüsse entlasten die Gemeinde von Kosten

Mit der Nutzung der Dächer für eine Photovoltaikanlage wäre das Energiesystem des Neubaus nahezu autark, erhofft sich die Gemeinde. Die Investitionen in die besonders energieeffiziente Technik sei zwar teuer, langfristig rechne sie sich aber.

Denn die Anlagen seien nicht nur wartungsarm und benötigten kaum Energie von außen. „Zudem können wir damit Fördergelder von Bund und Land in Höhe von insgesamt rund 500.000 Euro abgreifen“, erklärt Bürgermeisterin Hildegard Mersmann. Hinzu kämen weitere Förderungen in Höhe von rund 700.000 Euro.

„Eine Investition in die Sicherheit der Gemeinde“

Die Investition von rund 4,2 Millionen Euro sei zwar „wahrlich nicht gering“, erklärte die Bürgermeisterin in ihrer Rede im Rahmen der Spatenstich-Feierstunde: „Dafür haben wir aber geringe Betriebskosten, sind zukunftsfähig, wirtschaftlich sehr gut aufgestellt. Und es ist eine Investition in die Sicherheit unserer Gemeinde.“

Lang ersehnter Augenblick: In einer kleinen Feierstunde erklärte Bürgermeisterin Hildegard Mersmann (re.), warum das Bauprojekt trotz hoher Kosten ein Gewinn für die Gemeinde darstellt. Quelle: Christoph Kuhl/Amt Schrevenborn

Um den trotz üppiger Zuschüsse immer noch beträchtlichen Finanzbrocken für den Neubau mit 1300 Quadratmetern Nettofläche und 25 Parkplätzen auf einem fast 10.000 Quadratmeter großen Erbpacht-Grundstück an der Grünen Kante gegenüber der neuen Kita zu stemmen, setzt die Bürgermeisterin auf das Finanzausgleichsgesetz (FAG) und entsprechend hohe Schlüsselzuweisungen aus dem Landesetat.

Altes Gebäude erfüllte die Anforderungen nicht mehr

Der Neubau war nötig geworden, weil der Platz im alten Gerätehaus an der Dorfstraße längst nicht mehr reichte. Die Zahl der Kameraden stieg im Laufe der Jahre von 40 auf aktuell 54, wie die Bürgermeisterin erklärte. Auch ein Heikendorfer Einsatzfahrzeug findet keinen Platz mehr in den Hallen in der Dorfstraße neben dem Gemeindebüro.

Zwangsweise musste das Fahrzeug im Gerätehaus der Schönkirchener Kameraden „geparkt“ werden. Auch die Feuerwehr-Unfallkasse erhöhte zwischenzeitlich den Handlungsdruck auf die Gemeinde, weil das alte Feuerwehrhaus aktuellen Anforderungen nicht mehr genüge (wir berichteten).

Noch ist über eine Nachnutzung nicht entschieden

Ein vermutlich preisgünstigerer Anbau am alten Feuerwehrhaus wurde zwar zunächst erwogen, aus technischen Gründen (zu wenig Platz, zu starkes Gefälle) dann aber wieder verworfen. Ein Abriss des Gebäudes in der Dorfstraße sei aber nicht geplant. „Denn es ist von der Bausubstanz her noch absolut in Ordnung“, betont Hildegard Mersmann.

Was aus dem Gebäude werden soll, wenn das neue Feuerwehrhaus fertig ist, steht in den Sternen. Man befinde sich hierzu noch in einer Findungsphase. Denkbar seien ganz unterschiedliche Nutzungen von Handwerks- oder auch Gastro-Betrieben. Letzteres hätte für Hildegard Mersmann einen gewissen Charme: „Das wäre eine echte Bereicherung für Mönkeberg, schließlich verfügt das alte Feuerwehrhaus über eine besondere Atmosphäre.“