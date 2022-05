Neustadt

Seit einer Woche ermittelt die Polizei wegen eines Leichenfunds in Neustadt. Am Montagnachmittag, 25. April, hat ein Landwirt den Toten entdeckt. Die Kriminalpolizei in Neustadt hat die Ermittlungen zur Todesursache und der Identität aufgenommen, ist aber bisher nicht recht weitergekommen.

Der Leichnam konnte bisher weder identifiziert noch eine Todesursache festgestellt werden. Der Mann lag in einem Entwässerungsgraben am Rande einer Koppel in der Nähe des Kremper Wegs. Dort entdeckte ihn ein Landwirt und meldete den Fund der Polizei.

Obduktion brachte keine Erkenntnisse

Zur Klärung der Todesursache ordnete ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Lübeck die Obduktion an. Die Leichenöffnung am Institut für Rechtsmedizin in Lübeck hat jedoch keine Klärung der Todesursache erbracht. Insofern ermittelt die Polizei jetzt in alle Richtungen. Zurzeit erfolgten weitere Untersuchungen, um die Identität des Mannes festzustellen, sagte Polizeisprecher Christoph Münzel.

Hinweise nimmt die Kripo in Neustadt, Telefon 045 61/615 41, entgegen.

Von sas