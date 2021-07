„Ostseeblick“ ist jetzt einer der modernsten Rastplätze in Deutschland

Heiligenhafen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Schleswig-Holsteins Ressortchef Bernd Buchholz (FDP) haben am Mittwoch an der Autobahn 1 bei Heiligenhafen einen der modernsten Rastplätze in Deutschland eröffnet.

Der renovierte Rastplatz „Ostseeblick“ bietet Reisenden auf dem Weg nach Fehmarn oder auf dem Rückweg deutlich mehr Komfort und Sicherheit. „Das klingt nach Idylle pur“, sagte Scheuer, der via Video zugeschaltet war.

Rastplatz „Ostseeblick“ hat jetzt eine E-Ladesäulen-Infrastruktur, WLAN und Zapfstellen für Frischwasser

Scheuer sprach von der ersten unbewirtschafteten Rastanlage mit E-Ladeinfrastruktur. Es gibt dort auch Wlan, Zapfstellen für Frischwasser, einen Spielplatz und eine Hundeauslaufzone.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außerdem gibt es dort einen Platz mit Outdoor-Fitness-Geräten und eine Aussichtsplattform mit Fernrohr, von dem aus Urlauber bereits Fehmarn sehen können.

An der Eröffnung nahm neben Buchholz auch der Chef der Autobahn GmbH des Bundes, Stephan Krenz, teil.

Von dpa