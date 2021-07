Polizeieinsatz in Eutin: Mann droht Blutbad an

Eutin

Ein aggressiver Eutiner hat die Polizei in der Kreisstadt ordentlich auf Trab gehalten. Der 34-Jährige stieß am Montagmorgen (12. Juli) wüste Drohungen aus. Zahlreiche Beamte suchten mehrere Stunden nach ihm. Schließlich konnten sie den Mann festnehmen, er wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

Auseinandersetzung mit Polizei als „Training“

Offenbar hatte sich der Eutiner am Morgen zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit Polizisten geliefert und dabei angedeutet, „dass er es als Kampfsportler auch mit mehreren Polizeibeamten aufnehmen werde und dieses als Training ansehe“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Mann ist demnach bereits polizeibekannt. Zu tatsächlichen Handlungen gegen die Polizisten kam es aber nicht.

Kurz vor 11 Uhr teilten dann laut Polizei Anwohner der Plöner Straße mit, dass der 34-jährige Deutsche nun mit einem Megafon auf die Straße gegangen sei und „Hassparolen“ verkündete. Auch drohte er lautstark an, dass er ein Messer habe und gleich ein Blutbad anrichten wolle. Als die alarmierten Beamten eintrafen, war der Mann von der Straße verschwunden und wurde in seiner Wohnung vermutet. Den Polizisten öffnete jedoch niemand.

Festnahmeeinheit bricht die Wohnungstür auf

Da nach weiteren Informationen auch eine Bulldogge in der Wohnung sein sollte, wurde das Haus umstellt. Die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) der 1. Einsatzhundertschaft aus Eutin rückte an. Nach der gewaltsamen Türöffnung wurde der Gesuchte aber nicht angetroffen. BFE-Kräfte suchten daraufhin in zwei Wohnungen von Bekannten des Beschuldigten, ebenfalls ohne Ergebnis.

Bei der Fahndung sichteten schließlich zivile Beamte den 34-Jährigen gegen 13 Uhr in der Beuthiner Straße. Hinzugerufene uniformierte Polizisten nahmen ihn vorläufig fest. Eine Amtsärztin ordnete die Einweisung in eine Fachklinik an. Die Beamten stellten einen Schlagring und das genutzte Megafon sicher. „Der Hund wird von der Familie versorgt“, teilt die Polizei zudem mit.

