Scharbeutz

Sengende Hitze schreckt Henssler-Fans nicht: In praller Sonne und bei 27 Grad Außentemperatur stehen sie in einer langen Schlange in der Strandallee 139 in Scharbeutz an, wo Fernsehkoch Steffen Henssler („Grill den Henssler“) am Sonnabendmittag (17. Juli) sein Restaurant „Ahoi“ eröffnet. Der 48-Jährige gibt gut gelaunt Autogramme, signiert seine Kochbücher, die die Fans mitgebracht haben und lächelt geduldig für ein Selfie nach dem anderen.

Bevor um 13.25 Uhr offizieller Einlass ist, wuseln im „Ahoi“ noch etliche Mitarbeiter herum: Ein Arbeiter pinselt ein WC-Schild fertig, ein anderer rollt Kabel zusammen und räumt eine Leiter weg, ein Angestellter ruft drängend: „Wir brauchen noch Wechselgeld!“ Steffen Henssler und sein Bruder Peter, die das Restaurant gemeinsam betreiben, richten vor dem Start ein paar aufmunternde Worte an die Crew.

„Ahoi“-Restaurants in Deutschland: Scharbeutz ist der fünfte Standort

„Wir sind hier personell noch nicht so gut aufgestellt und müssen mit angezogener Handbremse arbeiten“, räumt Steffen Henssler ein. Die Corona-Pandemie hätte das Vorankommen seines Projektes erschwert. „Vor fast zwei Jahren war ja schon angekündigt, dass wir nach Scharbeutz kommen.“

Die Pandemie-Nachwehen hätten sich auch ausgewirkt: „Zum Teil auf absurde Weise – wir haben lange auf einen Sicherungskasten warten müssen“, sagt der prominente Fernsehkoch. Und die „Panikmache vor der vierten Welle“ für den Herbst sei jetzt auch nicht gerade förderlich: Wer wolle dann jetzt in die Gastronomie gehen? „Dies ist unser einziger Standort mit Personalproblemen“, sagt Steffen Henssler, der in Scharbeutz das insgesamt fünfte „Ahoi“-Restaurant hat. Die anderen sind in Travemünde, Hamburg, Köln und Otterndorf (Niedersachsen).

Fan-Kontakt: Simone Seydock lässt sich von Steffen Henssler das von ihm herausgegebene Kochbuch signieren. Quelle: Wolfgang Maxwitat

Weil das Team noch nicht komplett ist, wird das „Ahoi“ zunächst mittwochs Ruhetag haben. „Ab Ende August werden wir dann unter Volllast fahren“, sagt Steffen Henssler, der „den unfassbaren Standort und seine Visualität“ betont. Das Gebäude an der Dünenmeile habe ja eine Geschichte (in den Jahren zuvor gab es verschiedene Gastronomie-Versuche, die Red.). „Wir glauben, wir sind die Richtigen dafür“, sagt er selbstbewusst, „wir haben viel Geld hineingesteckt und wollen lange bleiben.“

Das „Ahoi“ in Scharbeutz ist in einem rustikalen, aber modernen maritimen Look gehalten. Die Gäste können im Innenbereich und auf der Sonnenterrasse im ersten Obergeschoss mit einer famosen Aussicht auf Strand und Ostsee essen. Der Imbiss im Erdgeschoss, die „Strandbude“, ist für Abholer gedacht. Insgesamt verfügt das Ahoi über 290 Sitzplätze.

Steffen (r.) und Peter Henssler führen das Restaurant Ahoi in Scharbeutz gemeinsam. Quelle: Wolfgang Maxwitat

Auf der Speisekarte stehen Burger, Fish’n’ Chips und Sushi in verschiedenen Variationen. „In allen Gerichten findet sich der typische Henssler-Style wieder“, steht auf der Speisekarte.

Steffen Henssler erklärt, was ihn ausmacht: „Meine kulinarische Grundausrichtung ist ja asiatisch, daher sind vielfach Teriyaki-Soße und Avocados enthalten. Bei Fritten, die ich sehr mag, kommt mal ein bisschen Koriander oder Chili dazu. Es geht darum, den Gerichten einen kleinen Kniff mitzugeben, sodass der Gast sagt: So kannte ich das noch gar nicht.“

Hinter „Steffens Lieblingsdressing“ verberge sich eine einfache Mischung aus Zwiebeln, Öl und aufgemixtem Eigelb. „Ganz pur und simpel, das war mein erstes Dressing, und es ist heute noch sehr beliebt“, sagt Henssler.

Wird Henssler weitere „Ahoi“-Restaurants eröffnen?

Auf die Frage, ob er noch ein weiteres Restaurant an der Küste in Ostholstein plant, schaut Steffen Henssler versonnen aufs Wasser und in Richtung Norden. „Da ist ja noch ein bisschen Platz. Es kann gut sein.“ Als Kind habe er bei Verwandten Urlaub auf einem Campingplatz nahe Neustadt gemacht, erzählt er.

Daher sei ihm die Küstenregion vertraut, „und aus Hamburg ist man ja auch schnell hier“. Scharbeutz’ Entwicklung in den vergangenen Jahren habe er mit Staunen verfolgt, und dass manche sagen, Scharbeutz sei das neue Timmendorfer Strand, würde er sofort unterschreiben.

Für die gastronomischen Mitbewerber in Scharbeutz sei das „Ahoi“ vermutlich beides: „Konkurrenz, weil wir im selben Gewässer fischen. Ein Gewinn, weil der Ort durch uns einen touristisch anderen Dreh bekommt. Wir bringen den Namen und Gäste“, sagt Steffen Henssler.

100 Gäste und Fans stehen am Eröffnungstag vor dem Ahoi in der Strandallee 139 in Scharbeutz an. Quelle: Wolfgang Maxwitat

Fernsehkoch Steffen Henssler jagt auch Rekorde

Der redegewandte und rührige Unternehmer, Kochbuchautor (bislang sieben Veröffentlichungen) und Entertainer ist auch mehrfacher Rekordinhaber: So hält er laut Guinness World Records mit 6512 Zuschauern den Rekord für das „größte Publikum einer Live-Kochshow“.

Zudem hackt und schnippelt keiner schneller als Henssler: In 30 Sekunden hat er so viele Chilischoten gehackt wie kein anderer (Guinness Buch der Rekorde). Weltrekordhalter ist er auch, weil er die meisten Karottenscheiben mit verbundenen Augen in 30 Sekunden schneiden konnte.

Nur seinen Rekord im Ravioli falten auf Zeit ist er losgeworden. Im kommenden Jahr peilt Henssler eine neue Bestmarke an, die mit der längsten Autogrammjägerstrecke zu tun haben wird, erzählt er.

Kurz vor der Eröffnung seines Restaurants Ahoi schaut Steffen Henssler noch mal in der Küche vorbei. Quelle: Wolfgang Maxwitat

In Scharbeutz ist die Schlange derjenigen, die im „Ahoi“ essen und ihrem Idol nahekommen wollen, derweil schon beachtlich. Urlauberin Simone Seydock aus Grande ist beglückt, dass Steffen Henssler ihr sein Buch „Hensslers schnelle Nummer“ signiert. Malina Fricke (24) und Ann-Christin Struck (28) aus Lübeck haben bei ihren Strandbesuchen in Scharbeutz den Baufortschritt am Restaurant verfolgt. Dass sie zur Eröffnung dabei sind: Ehrensache.

Von Ulrike Benthien