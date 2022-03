Malente

Sage und schreibe 3855,04 Euro „erarbeiteten“ Schüler aus Malente, um sie für die Ukraine zu spenden. Die Idee zu dem „Tag der Solidarität“ war an der Schule an den Auewiesen Ende Februar bei einer Sitzung der Schülervertretung entstanden. Jetzt wurde sie umgesetzt.

Einen Tag lang wurde angepackt, statt Mathe und Englisch zu lernen. Eine größere Aktion, die von Kylian Barth, Julien Göbel und Leonie Rahmsdorf organisiert wurde, war das Herrichten des ehemaligen CJD-Heims Malente für ukrainische Flüchtlinge. Jüngere Schüler hängten dann weniger später ihre bunten Schmetterlinge und Blumen an die Fenster und Wände des Gebäudes, um die Räume etwas freundlicher zu machen. Es gab sehr viel zu tun. Wie gut, dass einige Neuntklässler zur Unterstützung kamen. Sie waren eigentlich losgezogen, um die Malenter Auewiesen mit 30 Schülern und Lehrkräften vom Müll zu befreien.

Mit Schrubber und Schwamm in der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte

Die meisten Schüler arbeiteten bei den Nachbarn oder der Verwandtschaft und bereiteten Gärten für die Saison vor. Viele aber fanden auch Firmen, die sie für ein paar Stunden anstellten, wie die Gustav-Heinemann-Bildungsstätte, wo Payton Beth und Pia Schnitzke mit Schrubber und Putzschwamm zu Werke gingen.

Elf wurden im Altersheim „Godenblick“ in Malente tätig und spielten dort mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Gesellschaftsspiele oder pflanzten Primeln in Blumenkästen. Die Bewohner sehen dieser alljährlichen Aktion stets mit viel Vorfreude entgegen, erklärte Klassenlehrerin Corinna Ritter-Delvendahl. Manche Kinder fanden aber auch dort einen Job, wo sie schon im August ihre Lehre beginnen werden und erhielten ein sattes Gehalt für den Spendentopf.

Wer keinen Job übernahm, konnte an Aktionen in der Schule teilnehmen, die ebenfalls zum Ziel hatten, sich mit dem Thema Flucht aus der Ukraine und einer Spendensammlung zu beschäftigen. So organisierte Aylien Leusch aus der Schülervertretung eine große Keksbackaktion, die mehr als 150 Euro an Einnahmen erbrachte. Zwei Lehrkräfte schnappten sich Akkordeon und Gitarre und studierten ganz spontan ein paar Lieder mit gesangswilligen Kindern ein und zogen mit ihrem Bollerwagen als Straßenmusiker durch die Bahnhofstraße.

Andere Kinder malten Bilder mit Friedenstauben oder Peace-Zeichen, um sie dann im Anschluss in der Bahnhofstraße zu verkaufen. Die Spendengelder werden an eine der größeren gemeinnützigen Organisationen nach Abstimmung in der Schülervertretungs-Sitzung (Stichwort: Ukrainehilfe) überwiesen.

„Der Tag der Solidarität hat uns inmitten ohnmächtiger Trauer das Gefühl gegeben, dass wir doch ein klein wenig helfen können. Es war ein Gänsehautgefühl zu sehen, dass so viele Menschen mitfühlend und großzügig sind, und dass unsere Schülerinnen und Schüler bereit sind, viel Arbeit auf sich zu nehmen, um zu helfen“, sagte Schulleiter Karsten Fritz.