Timmendorfer Strand

Einem aufmerksamen Spaziergänger und zwei zur Hilfe herbeigeeilten Frauen hat ein elfjähriger Junge ganz offensichtlich sein Leben zu verdanken. Sie retten ihn aus der Ostsee vor Timmendorfer Strand und reanimierten ihn.

Der Vorfall ereignete sich am Abend des Montag, 2. August. Kurz vor 21 Uhr wurden Beamte der Polizeistation Timmendorfer Strand zu einem Badeunfall an den Strandabschnitt im Bereich des Sea Life gerufen. Ein 36-jähriger Feriengast hatte während seines Spazierganges im Wasser eine ungewöhnliche Bewegung eines Jungens beobachtet. „Als er sah, dass sich der Kopf bereits unter Wasser befand, lief er in die Ostsee und zog das Kind an Land“, schildert Polizeipressesprecherin Ann-Christin Schreiber das dramatische Ereignis.

Zwei weitere Urlauberinnen reagierten auf die Hilferufe des Mannes und eilten herbei. Eine der Frauen setzte den Notruf ab, zeitgleich begann die andere mit der Reanimation. Die 31-jährige schaffte es, den Jungen wieder zum Atmen zu bringen. Seine weitere Versorgung übernahmen die eintreffenden Rettungskräfte. Der Elfjährige wurde in Begleitung seiner Eltern in ein Krankenhaus gebracht. „Ohne das sofortige und selbstlose Einschreiten der drei Helfer hätte der Badeunfall wahrscheinlich kein positives Ende gehabt“, sagt die Polizeisprecherin.

Von ben/RND/LN