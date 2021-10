Wangels

Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonnabend. Auf der Landesstraße 216 zwischen Wangels und Farve in der Gemeinde Wangels verlor der Fahrer eines Mercedes Sprinter die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sprinter überschlug sich und landete kopfüber in einem Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Gute Wetterbedigungen – was war die Ursache?

Die Wetterbedingungen zum Zeitpunkt des Unfalls waren eigentlich optimal. Die Fahrbahn war trocken und auch Glätte dürfte bei etwa 10 Grad Außentemperatur keine Rolle gespielt haben. Doch was die Einsatzkräfte in der Nacht zum Sonnabend auf der Landesstraße 216 zu Gesicht bekamen, sah mehr als spektakulär aus.

Das Heck eines Mercedes Sprinter ragte auf die Fahrbahn und die Vorderfront steckte förmlich im Seitengraben. Und zu allem Überfluss lag das Fahrzeug stark zerbeult auf dem Dach.

Fahrer wie durch ein Wunder unverletzt

Der Unfallort war zuerst an der Bundesstraße 202 gemeldet worden. Doch nachdem das erste Feuerwehrfahrzeug aus Wangels in Richtung der Bundesstraße unterwegs war, entdeckten die Einsatzkräfte das Fahrzeugwrack auf der Landesstraße zwischen Wangels und Farve.

Der Fahrer konnte sich unterdessen selbst aus seiner misslichen Lage befreien und wurde im Anschluss durch den herbeigeeilten Rettungsdienst untersucht. Trotz des heftigen Unfalls blieb der Fahrer unverletzt.

In der Nacht zum Samstag verunfallte ein Mercedes Sprinter aus noch ungeklärter Ursache auf der Landesstraße 216 in der Gemeinde Wangels. Der Fahrer blieb unverletzt. Quelle: Arne Jappe (arj)

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Wieso es zu dem schweren Verkehrsunfall aus der Landesstraße 216 kam, muss nun die Polizei ermitteln. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Landesstraße blieb für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Die Feuerwehr Wangels war mit etwa 10 Einsatzkräften vor Ort.