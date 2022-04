Eutin

So groß Freude und Jubel vor rund dreieinhalb Wochen über den Sieg in der Stichwahl waren, so gewaltig sind jetzt Ernüchterung, Enttäuschung und Entsetzen bei der SPD. Der Kreisvorstand Ostholstein hat Christoph Gehl, SPD-Kandidat und designierter Bürgermeister in Eutin, aufgefordert, das Amt nicht anzutreten. Begründung: Er hat Parteigelder veruntreut, es geht um rund 44 000 Euro. Gehl räumte ungesetzliche Abbuchungen ein, sagte aber, „das Geld war geliehen. Es konnte von mir jederzeit zurückgezahlt werden“.

Das Geld ist inzwischen zurückgezahlt

Der 42-Jährige ist seit vergangenem Jahr Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Eutin, seit August 2019 ist er Schatzmeister der Kreis-SPD. Das Geld hat Christoph Gehl inzwischen zurückgezahlt, nachdem die beiden Kreisvorsitzenden der SPD Ostholstein, Niclas Dürbrook und Gabriele Freitag-Ehler, ihn am 9. April mit Unregelmäßigkeiten in den Buchungen konfrontiert hatten. Sie waren ihnen bei der Durchsicht von Kontoauszügen aufgefallen.

Gehl hat alle Vorwürfe zugegeben

Gehl habe sofort eingeräumt, seit 2020 Geld vom Konto des Kreisverbandes abgehoben und für private Zwecke verwendet zu haben, sagte Niclas Dürbrook. Es habe sich 2020 um 19 403,95 Euro, im Jahr 2021 um 14 726,60 Euro und im laufenden Jahr um 9780,65 Euro gehandelt.

Am Mittwoch habe es eine Revision durch Mitarbeiter des Parteivorstandes aus Berlin gegeben, schilderte Dürbrook. Die Bundestagsverwaltung sei über den Vorfall informiert worden, weil davon auszugehen sei, dass für 2020 ein fehlerhafter Rechenschaftsbericht abgegeben wurde. 2019 habe Christoph Gehl „einen mustergültigen Rechenschaftsbericht“ vorgelegt, sagte der Kreisvorsitzende. Der für 2021 stehe noch aus.

Überprüfung fiel wegen Corona aus

Wie konnte es zu den Vorfällen kommen? Als Schatzmeister sei Gehl alleinverfügungsberechtigt für die beiden Konten des Kreisverbandes. Normalerweise erfolge mit dem jährlichen Rechenschaftsbericht eine gründliche Überprüfung der Kassenführung durch die Revisoren, erläuterte Dürbrook. Coronabedingt seien jedoch Regularien für Vereine und Verbände aufgeweicht worden, so habe es 2020 keine Revision gegeben. Weiter berichtete der Kreisvorsitzende, dass Christoph Gehl „Querbuchungen“ zwischen Giro- und Sparkonto des Kreisverbandes vorgenommen und den Kreisverband so getäuscht habe.

Niclas Dürbrook, Kreisvorsitzender SPD Ostholstein. Quelle: Ulrike Benthien

Von seinem Amt als Schatzmeister sei Christoph Gehl am Montag nach Drängen des Kreisverbandes zurückgetreten, sagte Niclas Dürbrook. „Für uns ist klar: Mit dieser Vorgeschichte kann Christoph Gehl sein Amt als Bürgermeister von Eutin nicht wie vorgesehen am 1. August antreten. Wir fordern ihn daher auf, darauf zu verzichten.“ Es erkläre sich von selbst, dass er auch nicht Vorsitzender der Eutiner SPD bleiben könne. Gehl habe sich der Partei gegenüber dazu bislang noch nicht geäußert.

SPD: Wir sind massiv getäuscht worden

„Wir sind als SPD, aber auch persönlich als Kreisvorsitzende massiv getäuscht worden“, sagten Niclas Dürbrook und Gabriele Freitag-Ehler. „Das erschüttert uns. Es ist bitter für die SPD Ostholstein. Und es ist noch bitterer für die Eutinerinnen und Eutiner, die Christoph Gehl am 20. März mit deutlicher Mehrheit ihr Vertrauen als neuem Bürgermeister geschenkt haben.“

Uwe Tewes vom Ortsverein Eutin sagte: „Ich bin geschockt.“ Die SPD Eutin ist besonders getroffen: Erstmals hatte sich bei einer Bürgermeisterwahl in Eutin ein SPD-Kandidat durchgesetzt. „Wir haben so viel Energie in den Wahlkampf gesteckt“, berichtete Tewes. „Das alles ist sehr schwer nachzuvollziehen und zu ertragen.“

SPD hat Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gestellt

Der SPD-Kreisvorstand hat nach Angaben von Niclas Dürbrook bei der Staatsanwaltschaft Lübeck Anzeige „wegen aller in Betracht kommenden Delikte“ gestellt. „Diese Entscheidung haben wir uns menschlich nicht leicht gemacht. Sie ist aber mit Blick auf den Umfang, über den wir sprechen, alternativlos“, sagte Dürbrook. Er sagte weiter, er gehe davon aus, dass Gehl aus der SPD austreten werde. Wenn nicht, werde er ihn dazu auffordern.

Gehl spricht von „inkorrektem, aber nicht bösem Verhalten“

Christoph Gehl äußerte sich auf LN-Anfrage. Er nannte die Aufforderung der Kreis-SPD, sein Amt als Schatzmeister niederzulegen, „eine Empfehlung“, nachdem es „Unstimmigkeiten“ gegeben habe. „Ich habe das Kassenbuch korrekt geführt. Es war immer ersichtlich, über wie viel Geld der Kreisverband verfügt.“

Sein Verhalten sei „inkorrekt, aber nicht böse“ gewesen, sagte Gehl. Der Kreisverband habe heute nicht weniger Geld als vorher. „Ich habe mich nicht bereichert und alles zurückgezahlt“, sagte Christoph Gehl. Verschätzt habe er sich allerdings bei der Brisanz. Zu der Aufforderung, das Bürgermeisteramt nicht anzutreten, sagte er: „Das sehe ich in der jetzigen Situation als unangemessen an. Ich glaube, dass ich das Amt trotz allem gut ausfüllen kann.“

Von Ulrike Benthien/RND