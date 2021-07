Weißenhäuser Strand

Ein Mann hat sich am Dienstag in Weißenhäuser Strand nicht einsichtig gezeigt: Nun liegt er mit einer Schussverletzung in einer Fachklinik.

Zunächst bedrohte der Mann mit einer Camping-Axt in Weißenhäuser Strand Passanten, danach verübte er nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck und offenbar Sachbeschädigungen an mehreren Autos.

Aufforderung, Warnschuss, Pfefferspray: Mann in Weißenhäuser Strand zeigte sich nicht einsichtig

Zwei Streifenwagen eilten in die Seestraße, um das Treiben des 33-Jährigen zu beenden. Doch der Mann kam der mehrfachen Aufforderung, die Camping-Axt auf den Boden zu legen, nicht nach. Selbst ein Warnschuss und der Einsatz von Pfefferspray brachten ihn nicht dazu, aufzugeben.

Als der Tatverdächtige mit erhobener Axt und drohender Haltung auf eine Polizistin zuging, gab diese einen Schuss ab. Dieser traf den Oberschenkel des Angreifers. Die Verletzung soll aber nicht lebensgefährlich sein.

Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach der Erstversorgung in der Seestraße in Weißenhäuser Strand kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Da der Angreifer deutliche psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde er nach Vorstellung bei einer Amtsärztin des Kreises im weiteren Verlauf in eine Fachklinik eingewiesen. Die am Einsatz beteiligten Beamten und Beamtinnen werden betreut.