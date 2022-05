Hohe Sicherheit - Weltpolitik in Ostholstein: Außenminister der G7 tagen in Wangels an der Ostsee

In Weissenhaus am schleswig-holsteinischen Ostseestrand suchen Urlauber von Campingplatz bis Fünf-Sterne-Ressort Ferienidylle. Das Außenministertreffen der G7 rückt den Landstrich jetzt in den Fokus der Aufmerksamkeit und sorgt für ein Großeinsatz der Sicherheitskräfte.