Plön

Die Stadt macht sich auf den Weg, etwas Innovatives aufzubauen. In Sachen Klima- und Umweltschutz könnte Plön Vorreiter werden. Es gibt zwei Projekte, die gemeinsam nicht nur den Kleinen Plöner See ökologisch sanieren, sondern das Quartier Plön-Südwest auch noch mit günstiger Wärme versorgen können. So etwas ist nicht nur besonders, sondern auch besonders teuer. Aber: Zehn Millionen Euro Fördermittel könnten fließen. Bleibt für Plön dennoch ein finanzielles Risiko? Und muss dafür eine Photovoltaikanlage am Ortseingang auf einer Koppel neben der B 76 entstehen?

Das war Fortbildung vom Feinsten, an der Plöns Kommunalpolitiker Donnerstagabend teilnahmen. Rüdiger Schulz, Professor am biologischen Institut der Kieler Universität, Niels Holm als Fachmann für Bioenergie- und Abwasserbehandlungsanlagen, Bernd Schwarzfeld als Fachmann für zeitgemäße Energieanwendung, Andreas Laatsch als Leiter der Stadtentwässerung und Sönke Hartmann, der Umweltbeauftragte der Stadt Plön, erklärten, wofür andere studieren.

Ein kleiner, mobiler Algenreaktor lief bereits mehrfach an der Kläranlage in Plön,. Quelle: Stadtwerke Plön

Es geht um eine noch bessere Reinigung des Abwassers in der Plöner Kläranlage in Tweelhörsten. Dafür, so forscht die Kieler Uni schon länger, werden Algen eingesetzt. Einen kleinen, mobilen Algenreaktor erprobten die Studenten schon mehrmals im Plöner Klärwerk. Jetzt geht es um eine Massen-Algen-Kulturanlage (MAK) auf der Kläranlage (KA) in Plön (P), ergibt MAKKAP. „Das Abwasser fließt in die Mikroalgenkultur, die macht dort Photosynthese und nimmt Stickstoff, Phosphor, Schadstoffe auf“, erläuterte Rüdiger Schulz. Pluspunkt Nummer eins. Vielleicht lässt sich die Algenanlage sogar mit einer vierten Reinigungsstufe im Klärwerk verbinden, mutmaßte Andreas Laatsch, praktisch in einen Komplex packen. Das würde viel Geld sparen.

Bei der Photosynthese in der Mikroalgenkultur wird aber auch Sauerstoff gebildet, mit dem der 239 Hektar große Kleine Plöner See dann saniert werden könnte. Direkt am Klärwerk gibt es nämlich eine 60 Hektar große Fläche mit einer Wassertiefe bis zu 31 Metern. Dort unten verliert das Wasser jeden Sommer seinen Sauerstoffgehalt komplett und ist „biologisch nahezu völlig tot“, so Niels Holm. Das mit Sauerstoff übersättigte und auf vier Grad runtergekühlte Abwasser ist also eine Wiederbelebungsmaßnahme.

Eine Wärmepumpe erzeugt Kälte für den See und Wärme für Plön-Südwest

Wie wird das Wasser gekühlt? Indem eine große Wärmepumpe eingesetzt wird. Die erzeugt aus dem Abwasser, das in die Plöner Kläranlage fließt, allerdings Wärme und Kälte. Projekt Nummer zwei lautet: Diese produzierte Wärme wird im Zuge des Quartierskonzeptes für Plön-Südwest als Heiz-Leistung genutzt. „Die Wärme ziehen wir nach Plön, die Kälte schieben wir in den See“, erklärte Bernd Schwarzfeld.

Die Wärmepumpe braucht elektrische Antriebsenergie. Woher nehmen? Aus dem Netz oder selber produzieren? Ein Blockheizkraftwerk ist nicht zuwendungsfähig, sprich: Der Fördermittelgeber zahlt es nicht. Wegen der Verwendung klimaschädlicher Treibhausgase im Betrieb. Nun wird überlegt, auf einem Acker gegenüber dem Klärwerk auf der anderen Seite der B 76, der der Stadt gehört (2,8 Hektar), eine rund 1,5 Hektar große Photovoltaikanlage zu bauen. „Planungsrechtlich steht das völlig in den Sternen“, so Sönke Hartmann. Es ist nur eine Überlegung.

Eine Photovoltaikanlage am Ortseingang von Plön gehört mit zu den Überlegungen für das innovative Algen-Projekt. (Symbolfoto) Quelle: Enerparc AG

Die Photovoltaikanlage ruft aber mindestens Ingo Buth (SPD) jetzt schon auf den Plan. „Ich lehne die Bebauung der Trammer Seewiesen seit Jahren ab. Das schließt die Ablehnung einer Photovoltaikanlage dort mit ein“, machte er deutlich. Er erläuterte auch, dass MAKKAP generell mit zu viel Risiko behaftet ist. Wenn 10 Millionen Euro Förderung fließen, muss Plön immer noch mit jährlichen Ausgaben von 887 700 Euro rechnen. Durch den Verkauf der Wärme an die Kunden in Plön-Südwest soll das erwirtschaftet werden. Aber: Was, wenn nicht genügend Wärme-Kunden zusammenkommen? „Dann wird es ein Zuschussbetrieb. Kann sich unsere Kleinstadt solche gigantischen Zuschüsse für solch eine Anlage leisten?“, fragte Bernd Möller (SPD).

„Unser Risiko ist: Wie viele Abnehmer wird es geben?“, formulierte es auch Gerd Weber (Grüne). Yorck Wegener (CDU) hat ebenfalls große Zweifel. „Wir haben noch keinen Kunden“, sagte er. Ohne Großkunden wie Gymnasium, BBZ, Kreisverwaltung, Fielmann AG „wird es nicht gehen. Von denen haben wir aber noch keine Zusage.“ Das Risiko sieht auch Bettina Hansen (SPD). Aber auch, dass das Projekt „innovativ, spannend und zukunftsweisend“ ist. Es sind also noch viele Fragen offen. Und ganz zu Beginn hatte Bürgermeister Lars Winter (SPD) zugegeben: „Die wirtschaftliche Betrachtungsweise haben wir etwas aus den Augen verloren.“

Chance gegen Bedenken, Bedenken gegen Chance. Donnerstagabend ging es erst einmal um die Entscheidung, ob die Stadt Plön überhaupt den Förderantrag einreichen soll. Nicht, ob das Projekt auch verwirklicht wird. Kommt die Zehn-Millionen-Euro-Zusage, kann sich Plön bis zu vier Jahre Zeit lassen, um sich für oder gegen MAKKAP zu entscheiden. Zum Beispiel auch, ob es die Photovoltaikanlage geben soll. Außerdem muss das wirtschaftliche Risiko noch genau untersucht werden. Dafür soll Plön eine neutrale, externe Beratung in Anspruch nehmen. Von den 22 Mitgliedern des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses und des Ausschusses für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus stimmten nach rund drei Stunden 19 für den Förderantrag und zwei dagegen, bei einer Enthaltung.