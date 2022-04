Plön

Eine offenbar angetrunkene Frau fuhr in der Nacht zu Donnerstag in Plön einen Stromverteilerkasten um und rammte in einen Maschendrahtzaun. Nach Angaben der Polizei wollte die 25-Jährge in die Hipperstraße einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem Stromkasten und setzte anschließend die Fahrt einfach fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Beim Einbiegen in die Ulmenstraße, dann der nächste Unfall. Sie fuhr geradeaus in einen Maschendrahtzaun. Mehrere Anwohner bemerkten den Vorfall und alarmierten die Polizei.

Bei der Überprüfung durch die Beamten stellte sich heraus, dass die Frau mutmaßlich betrunken gewesen ist. Ein Atemalkohol-Test vor Ort klappte allerdings nicht, weil die junge Frau nicht genügend Kraft zum Pusten hatte.

Sie gab an, zuvor Corona gehabt zu haben. Sie sagte aus, dass sie zuvor auch ein Medikament vor der Fahrt eingenommen hat. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe.

Der Schaden am Verteilerkasten und am Maschendrahtzaun beträgt einige tausend Euro. Wegen der Reparatur musste die Schleswig-Holstein Netz AG teilweise den Strom zwischen 1 und 4.30 Uhr abstellen. Betroffen waren 17 Haushalte.

Auf die Frau kommt jetzt eine Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht zu.