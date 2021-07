Preetz

Die Auseinandersetzung am Bahnhof in Preetz zwischen zwei Jugendlichen bleibt nicht ohne Konsequenzen: Der 15-jährige Tatverdächtige, der am Mittwochabend mit einem Messer einen 17-Jährigen verletzt haben soll, sitzt nun in U-Haft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel am Freitag mitteilten, wurde der 15-Jährige am Donnerstagnachmittag einem Jugendrichter beim Amtsgericht Plön vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags. Seitdem sitzt der Jugendliche in einer Jugendanstalt.

Streit unter drei Jugendlichen am Bahnhof Preetz eskalierte

Unterdessen ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft weiter zu den Hintergründen der Auseinandersetzung am Bahnhof im Preetz. Bislang ist bekannt, dass zwei polizeibekannte 15-Jährige gegen 21 Uhr mit einem 17-Jährigen in Streit geraten sind.

Im Verlauf der Auseinandersetzung zog einer der 15-Jährigen ein Messer und stach mehrfach auf den Oberkörper des 17-Jährigen ein. Danach flohen die zwei Jugendlichen.

Zustand des 17-Jährigen stabilisiert sich

Der 17-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen an Arm, Brust und Hals und kam nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus. Mittlerweile hat sich sein Zustand nach Polizeiangaben stabilisiert. Aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte der Jugendlichen aber noch nicht.

Die zwei 15-Jährigen und der 17-Jährige sollen sich laut Polizei nicht gekannt haben. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Kripo Plön unter Tel. 04522/5005201 melden.