Plön

Seit ein paar Jahren unternimmt die Stadt Plön große Anstrengungen, um sich als Fahrradstadt zu etablieren. Nicht nur die Plöner fahren gerne mit dem Fahrrad, auch sehr viele Urlauber erkunden die Gegend auf zwei Rädern. Wie begeistert man Radler für sich? Durch gute Radwege, interessante und ausgeschilderte Touren, Fahrradstraßen? Auf jeden Fall gehören vernünftige Abstellmöglichkeiten dazu. 180 neue Anlehnbügel bekommt Plön aktuell.

Wo viele Menschen radeln, braucht es auch viele Parkmöglichkeiten für die Zweiräder. Längst ist bekannt, dass Vorderrad-Ständer als Felgen- oder zumindest Speichenkiller gelten. Aber es gibt ja die Bügel. Sie heißen je nach Machart und Form Kieler Bügel, Kreuzfelder Bügel – und in Plön Fahrradanlehnbügel. Stahlrohrkonstruktionen, an denen die Fahrräder (beidseitig) angelehnt und vor allem auch angeschlossen werden können.

Aus dem 100-Bügel-Programm sind 180 neue Bügel geworden

Um Missständen auf die Spur zu kommen und Verbesserungsmöglichkeiten auszuloten, hat Plön sich gerade ein Radverkehrskonzept gegönnt. Darin als eine Maßnahme enthalten: ein 100-Bügel-Programm. Durch ein Sonder-Förderprogramm des Bundesministeriums für Verkehrs und digitale Infrastruktur konnte diese Zahl ordentlich getoppt und auf 180 erhöht werden. 100 Prozent der Materialkosten dieser Fahrradanlehnbügel übernimmt das Ministerium. So sollen übrigens in ganz Schleswig-Holstein 10 000 Bügel aufgestellt werden.

Plön war schnell, hatte den Förderantrag 2021 gestellt und ist somit unter den ersten Kommunen, in denen die Fahrradständer montiert werden – die ersten schon im vergangenen Jahr auf dem Marktplatz an der Nikolaikirche und am Ende der Fußgängerzone auf dem Wentorper Platz.

In Plön dreht sich vieles ums Rad Plön will seit Jahren fahrradfreundlicher werden. 2016 hatte sich eine Arbeitsgemeinschaft „Plön fährt Rad“ gegründet. Daraus wurde 2018 ein Fahrradforum mit Mitgliedern aus den Bereichen Politik, Polizei, Soziales, Tourismus, Umwelt, Verkehr, Verwaltung und Wirtschaft. Im Rathaus gibt es den Radverkehrsbeauftragten Wolfgang Homeyer. Seit 2018 nimmt die Stadt an der Aktion „Stadtradeln“ teil. Und weil das gemeinsame Radeln schon beim ersten Mal so viel Spaß machte, gibt es seither das „Plönradeln“ – regelmäßige Radtouren mit Bürgermeister und Radverkehrsbeauftragtem. Plön ist Mitglied bei Rad-SH, einem Verbund von Städten und Gemeinden, Ämtern, Zweckverbänden. Auch ein Radverkehrskonzept ist erstellt, das verschiedene Maßnahmen vorschlägt, die Stück für Stück umgesetzt werden. Dazu gehört der Fahrrad-Schutzstreifen in der Lütjenburger Straße, der Ausbau von Fahrradstraßen (die Rodomstorstraße ist in der konkreten Planungsphase, die Eutiner Straße soll folgen) und eben auch die neuen Fahrradanlehnbügel. Seit 2021 ist Plön außerdem Standort der „Sprottenflotte“, ein Fahrrad-Leihsystem für konventionelle Räder, aber auch Pedelecs.

Und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Diese Woche sind die ersten Bügel am Strandbad Fegetasche aufgestellt worden. Bürgermeister Lars Winter, der selber fast alle städtischen Touren mit dem Rad erledigt, freute sich bei der offiziellen Einweihung ebenso wie Lara Zemite und Martin Köpke aus dem Fachbereich Planen und Bauen im Rathaus.

In den kommenden Wochen – wenn es frostfrei bleibt – entstehen an verschiedenen Orten im gesamten Stadtgebiet neue Abstellmöglichkeiten. „Unter anderem an der Fegetasche, an der Jugendherberge, im Umfeld von Schulen und auch in Wohngebieten“, heißt es aus dem Rathaus. „Wenn wir feststellen, dass diese Anzahl noch nicht ausreicht, kommen weitere dazu“, sagt Rathaus-Sprecher Frank Neufeind.

Zusätzlich werden in Plön noch im Frühjahr insgesamt sechs Servicestationen für Radler aufgestellt. Sie sind mit einer Luftpumpe und Werkzeug für kleine Reparaturen ausgestattet. Service-Punkte gibt es dann am Wentorper Platz, Markt, Bahnhof, Fegetasche (Parkplatz), Jugendherberge und Am Schiffsthal (Aula).

Bürgermeister Winter ist begeistert über die Berücksichtigung der Stadt Plön im Rahmen der Vergabe von Zuwendungsmitteln aus dem Sonderprogramm Stadt und Land. „Es zeigt sich deutlich, dass die von der Verwaltung forcierte Erstellung zukunftsorientierter Konzepte für Plön der Schlüssel zur Gewährung von Finanzierungsmitteln aus Förderungsprogrammen des Bundes, des Landes Schleswig-Holstein und des Kreises Plön ist“, so Winter.