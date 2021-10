Schönberg

Sie ist 260 Meter lang und drei Meter breit. In den Sommermonaten findet man selten ein ruhiges Plätzchen auf den Lärchenholz-Brettern, unter denen die Ostsee türkisblau schaukelt. Die Seebrücke in Schönberg feierte in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag, allerdings wegen der Corona-Pandemie ohne großes Tamtam. Stattdessen hatte der Tourist-Service vom Ostseebad Schönberg im Juli und August zu einem Bilderwettbewerb aufgerufen. Jetzt wurden die Ergebnisse prämiert.

Die Seebrücke scheint ein besonders beliebtes Motiv zu sein, wenn die Sonne gerade auf- oder untergeht. Viele Bilder zeigen das Bauwerk vor orangeroten Pastellfarben am Himmel, nicht nur in der Kategorie der Fotografie. Insgesamt drei Kategorien wurden für den kreativen Wettbewerb ausgerufen: gemalte Bilder für Kinder und Jugendliche, Kunst für Profi- und Freizeitkünstler und ein Fotowettbewerb. In allen drei Bereichen gab es nach Angaben von Schönbergs Bürgermeister Peter Kokocinski (SPD) „zahlreiche Einsendungen“. Ganz besonders hatte es der Jury im Erwachsenenbereich ein Wort-Bild-Spiel von Corinna Jeß angetan. Sie gewann mit ihrem Aquarellbild, das aus Begriffen wie Krebse, Brücke oder Übersee das Seebrücken-Bauwerk aus der Vogelperspektive darstellt.

Zur Galerie Profi- und Laienkünstler waren dazu aufgerufen, das 20. Jubiläum der Schönberger Seebrücke in Bildern festzuhalten

In der Kategorie der Kinderbilder gab es nach Altersgruppen unterteilt (0 bis acht Jahre und neun bis 13 Jahre) zwei Gewinnertitel: Klara Sieck (5) hat ihr Bild mit aufgeklebten Muscheln eingerahmt, Chiara Sossou (9) verpasste ihrer Seebrücke eine bunte Girlande und Herzluftballons. Bei den Fotografien hatte die Aufnahme von Katharina Dose die Nase vorn: Sie zeigt die Seebrücke im Winter mit Eisschollen und Schnee. Als Drittplatzierter war Fotograf Thomas Praaß von dem Wettbewerb begeistert. „Eine tolle Idee für die schönste Brücke weit und breit“, sagte er.

Alle Bilder werden nach Angaben der Veranstalter im gesamten Oktober während der Öffnungszeiten im Saal vom Tourist-Service ausgestellt und können dort angeschaut werden. Ob sie zu weiteren Marketing-Zwecken für Schönberg genutzt werden können, ist laut Peter Kokocinski noch unklar. Der Wunsch bestünde, allerdings müssten Rechte und Konditionen zunächst mit den Teilnehmern geklärt werden.