Seit Montag, 12. Juli, wird Heidrun M. aus Lütjenburg (Kreis Plön) vermisst. Wie die Polizei mitteilt, ist die 56-Jährige dement und hat am Morgen ihre Wohnanschrift in unbekannte Richtung verlassen. Sie könnte sich laut Angaben mit einem Bus in Richtung Raisdorf begeben haben.

Die Vermisste ist circa 1,60 Meter groß, hat eine kräftige Statur, dunkelblonde lange Haare und trägt eine Brille. Ihre komplette Oberbekleidung soll ein Tiger-Muster zeigen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der 56-Jährigen nimmt die Kriminalpolizei in Kiel unter der Telefonnummer 0431-1603333 oder die Einsatzleitstelle unter 110 entgegen.