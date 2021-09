Neue Gebäude für Ferienunterkünfte sind seit vielen Jahren ein Streitthema in Hohwacht. Nun ist der Protest besonders laut geworden. Die Firma Domus möchte 60 Ferienwohnungen in Alt-Hohwacht bauen. Die Gemeindevertretung ist sich einig: So wird das nicht umgesetzt. Auch Bürger protestieren.