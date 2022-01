Kreis Plön

In sieben Wochen müssen Beschäftigte von beispielsweise Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und Rettungsdiensten ihrem Arbeitgeber einen Nachweis über eine abgeschlossene Impfung, einen Genesenennachweis, oder ein ärztliches Attest, dass sie nicht geimpft werden können, vorgelegt haben. Stichtag ist der 15. März. Arbeitgeber müssen das Gesundheitsamt informieren, wenn das nicht passiert oder Zweifel an der Echtheit oder Richtigkeit der vorgelegten Nachweise bestehen. Das Gesundheitsamt kann die Beschäftigung in – oder den Zutritt zu – den Einrichtungen, in den die Nachweispflicht gilt, untersagen.

Dr. Dr. Joachim Pohl kennt keine genauen Zahl über den Impfstatus von Ärztinnen und Ärzten und der Mitarbeiterschaft in den Praxen. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung im Kreis Plön und des Praxisnetzes geht aber von einer weitgehenden Immunisierung in der Ärzteschaft aus. Jüngst lud er zu einer Versammlung mit der Maßgabe, dass alle geboostert sein mussten. Pohl zählte über 40 Teilnehmer.

„Wir Ärzte haben zu viel Einblick in die Folgen, die eine Covid-Erkrankung oder Long Covid haben können“, sagt der Mediziner. Deshalb seien sie weitestgehend geimpft. Das gelte auch für das Personal in den Praxen. Ihm sei kein Fall bekannt, wo eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter gekündigt habe, weil er oder sie sich nicht impfen lassen will.

Hausarzt ist für generelle Impfpflicht

Hausarzt und Sportmediziner Dr. Christian Engelke hat Glück. Alle seine sieben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind geboostert und fahren seine Linie. Nämlich verantwortungsvolles Handeln gegenüber den ihnen anvertrauten Patienten, die oftmals zu den besonders gefährdeten Gruppen gehören. „Das erleichtert den Alltag enorm“, sagte er auf Nachfrage.

Quelle: Astrid Schmidt

In seinem Fall bedürfe es nicht des Drucks einer Impfpflicht. Warum aber eine Impfpflicht nur für medizinisches und pflegerisches Personal, das ohnehin in 90 bis 95 Prozent aller Fälle geboostert sei? Die Bewohner von Heimen müssten doch selber geschützt werden, so der Mediziner. Viele seiner Patienten hätten bereits geäußert, sie wären froh, wenn ihnen die Entscheidung mit einer generellen Impfpflicht abgenommen würde, erklärte er. „Wir hatten schon bei Diphterie eine Impfpflicht, bei Pocken, bei Masern. Warum geht das nicht bei Corona?“

Impfpflicht? „Das ist bei uns kein Problem“, sagt die Leiterin des Vitanas-Senioren-Centrums in Lütjenburg, Kirsten Beneke. Von den 110 Beschäftigten seien 100 Prozent geimpft und 80 Prozent auch geboostert. „Kein Mitarbeiter bei uns ist nicht geimpft.“ Man habe alle überzeugen können.

Ähnlich hoch ist die Impfquote bei den 128 Bewohnern und Bewohnerinnen der Einrichtung, die erst vor zwei Jahren bezogen worden ist. Laut Beneke sind von ihnen 96 Prozent geimpft.

Im Haus am Klostergarten hat man keine Sorgen

Auch im Haus am Klostergarten in Preetz bereitet die baldige Impfpflicht keine Sorgen. „99 Prozent unserer Mitarbeiter sind geimpft“, sagt Einrichtungsleiterin Susanne Untiedt. Diejenigen, die noch nicht vollständig immunisiert sind, hätten zumindest schon die erste Impfung. Das Haus am Klostergarten gehörte im Dezember 2020 zu den ersten Pflegeeinrichtungen im Kreis Plön, in denen mobile Impfteams immunisierten. „Für unsere Mitarbeiter war es eine Selbstverständlichkeit sich impfen zu lassen“, erzählt Susanne Untiedt. Das war es auch für Pflegerin Anja Wulff. Die Impfpflicht stört sie keineswegs. „Als Kinder wurden wir ja auch einfach geimpft und konnten nichts dagegen machen“, sagt sie. Schade finde sie allerdings, dass es überhaupt erst so weit kommen musste. „Eigentlich wäre es besser gewesen, wenn man die Menschen durch Aufklärung hätte überzeugen können, anstatt es jetzt von oben anordnen zu müssen.“

Für Mitarbeiterin Anja Wulff und Pflegedienstleiter A. Ouled Attou war es selbstverständlich sich impfen zu lassen. Quelle: Jorid Behn

„Die Aufklärung sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Bewohnern ist sehr wichtig. Da haben wir viel Arbeit rein gesteckt“, sagt Susanne Untiedt. Der Aufwand habe sich aber gelohnt. Mittlerweile sind die meisten Bewohner immunisiert.

Traute Delfs (91) beruhigt es, dass so viele im Haus geimpft sind. „Das gibt mir ein Stück Sicherheit“, sagt die ehemalige Krankenschwester. Seit zehn Monaten lebt sie im Haus am Klostergarten und wurde direkt an ihrem ersten Tag geimpft. „Wir werden uns auch ein viertes Mal impfen lassen“, sagt ihre Tochter Bärbel Hippel (61), die ihre Mutter gerade besucht.

Sehr wenige Mitarbeiter verweigern die Impfung

Im Altenpflegeheim Ruhleben in Bösdorf hingegen gibt es einzelne Mitarbeiter, die eine Impfung verweigern. „Rechnerisch sind es zwei bis drei Prozent“, teilt Sebastian Wieschowski, Pressesprecher des Landesvereins für innere Mission in Schleswig-Holstein mit. Vereinzelt würden Mitarbeiter auf einen Totimpfstoff warten und sich damit immunisieren lassen.

Ernsthafte Probleme bei der Versorgung der Bewohner und Bewohnerinnen würde die Impfpflicht allerdings nicht bereiten. „Nach jetzigem Stand drohen wegen der Ungeimpften keine Betriebsstörungen oder Versorgungsengpässe“, erklärt Sebastian Wieschowski. „Wir setzen weiter alles daran, möglichst viele Mitarbeitende zu erreichen und von einer Impfung zu überzeugen - für sich und die Menschen, die sich uns anvertraut haben.“

Auch bei den Ambulanten Pflegediensten gilt ab Mitte März die Impfpflicht. Nader Rezai Amin, der in Plön den Ambulanten Pflegedienst Amin betreibt, hat sich bereits von einem Mitarbeiter, der noch in der Probezeit war, getrennt. „Er wollte sich auf gar keinen Fall impfen lassen“, erzählt Amin. Alle anderen Mitarbeiter sind geimpft. Er bestätigt, dass in der Pflege Kräfte schwer zu finden sind. „Auch wir suchen verzweifelt“, sagt er.

Von Astrid Schmidt Jorid Behn