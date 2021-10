Rastorf

Wer von der Bundesstraße 202 auf das Gelände des Abfallwirtschaftszentrums Rastorf abbiegt, sieht im Hintergrund einen großen Hügel. Dort wurde früher der Hausmüll abgelagert. Aus der grünen Rasenfläche ragen gelbe Rohre heraus, mit denen das im Abfall entstehende Methangas abgesaugt wird. Damit soll bald Schluss sein: Im kommenden Jahr beginnen die Arbeiten für eine feste Abdichtung der ehemaligen Zentraldeponie für den Kreis Plön.

Ab 1977 war der Familienbetrieb zunächst eine klassische Hausmülldeponie. Die Müllfahrzeuge fuhren den Abhang hinauf und kippten oben die Abfälle aus. „Dabei wurde festgestellt, dass zwei Abfallprodukte entstehen, um die man sich kümmern muss: Deponiegas und Sickerwasser“, erklärt Geschäftsführer Henning Becker.

AWZ Rastorf betreibt Blockheizkraftwerk mit Methan

Das Deponiegas mit dem Hauptbestandteil Methan entstehe durch den biologischen Anteil im Hausmüll, erläutert Becker. Seit Anfang der 80er-Jahre werde es durch die Rohre abgesaugt, weil es klimaschädlich sei. Anfangs habe man es noch abgefackelt, seit 1984 werde damit ein Blockheizkraftwerk (BHKW) betrieben.

Das bietet das Abfallwirtschaftszentrum Rastorf Das Abfallwirtschaftszentrum Rastorf startete am 1. Februar 1977 mit dem Betrieb der Zentralmülldeponie als Partner des Kreises Plön. Der Betrieb wurde zum 31. Mai 2005 eingestellt. Heute gibt es auf dem Firmengelände eine Reihe abfallwirtschaftlicher Tätigkeiten. Die Schwerpunkte sind Abfallentsorgung, Altholzaufbereitung, Bauabfallsortierung, Containerdienst, Bauschuttrecycling, Deponienachsorge, Kompostierung, Sickerwasserreinigung, Wertstoffhof und Zwischenlager. Das Unternehmen ist außerdem mit mobiler Sieb- und Aufbereitungstechnik auf anderen Standorten und Baustellen tätig. Zu den Kompetenzen gehört auch die Erstellung von Entsorgungskonzepten für Standorte mit Bodenverunreinigungen und deren Ausführung. Zusätzlich werden am Standort Sand und Kies verkauft. Die Baustoffe für den Garten- und Landschaftsbau, Tief- und Straßenbau oder zum Abstreuen im Winter können selbst abgeholt, aber auch geliefert werden. Weitere Infos: Abfallwirtschaftszentrum Rastorf, Hoheneichen 20, 24211 Rastorf, Tel. 04307/83670, www.awz-rastorf.de

Der Rastorfer Betrieb gehörte zu den ersten in Deutschland, die ein BHKW gebaut hätten, erzählt Becker. In der Anlage werde das Gas in Strom und Wärme umgewandelt, mit denen alle Firmengebäude sowie die umliegenden Wohnhäuser versorgt und geheizt würden. Der restliche Strom werde ins Netz eingespeist. Mittlerweile sei die Anlage etwas heruntergefahren worden, es laufe nur noch ein Motor.

Die Deponie habe schon damals eine Basisabdichtung mit Kunststoffdichtungsbahn und Drainage erhalten. Unter dem Boden gebe es zudem eine natürliche geografische Barriere aus Mergel, die das Grundwasser schütze. Die aufgefangenen Niederschläge seien mit Pumpen in die Sickerwasserreinigungsanlage vor Ort transportiert worden.

Sickerwasser aus der Deponie wird vor Ort gereinigt

„Das Wasser wird so sauber, dass wir es direkt in die Passau einleiten können“, betont Becker. Rückstände, vorwiegend Salze und Schwermetalle, würden abgeholt und in anderen Anlagen weiter behandelt. „Wir hatten früher 25 000 bis 28 000 Kubikmeter Wasser pro Jahr, jetzt sind es 6500 bis 8000 Kubikmeter.“

Ab Mitte 2005 seien als Folge einer bundesweiten Verordnung keine biologisch-reaktiven Abfälle mehr deponiert worden. Der erste Bauabschnitt der Deponie sei noch im gleichen Jahr mit einer festen Abdichtung versehen worden, die Bauabschnitte zwei bis vier hätten zunächst eine temporäre Abdeckung aus einer Bodenschicht erhalten. Diese sei bewusst durchlässig gewesen: 20 Prozent der Niederschläge sollten durchkommen.

Setzungen bis zu eineinhalb Metern

Die temporäre Abdeckung habe man auch gewählt, um die Setzungen abklingen zu lassen. Anfangs sei der Hügel um zwölf bis 15 Zentimeter pro Jahr abgesackt, jetzt sei es etwa ein Zentimeter jährlich. Auf der Kuppe habe es Setzungen bis zu eineinhalb Metern gegeben. „Wenn wir gleich einen festen Deckel draufgelegt hätten, wäre dieser durch die Setzung beschädigt worden“, sagt Becker.

Nun habe man besonders die Aspekte Nachsorge und Rekultivierung beachten müssen. Zur Nachsorge gehöre eine regelmäßige Überwachung. Mit einem Grundwassermessprogramm werden zweimal pro Jahr der An- und Abstrom auf Inhaltsstoffe untersucht. Jährlich werde die Oberfläche vermessen, um zu sehen, wie groß die Setzungen seien. „Und einmal im Jahr geht jemand mit einem Messgerät rüber und prüft in regelmäßigen Abständen, ob Gas entweicht“, so Becker. Dabei sei festgestellt worden, dass die temporäre Abdeckung ihre Aufgabe erfüllt habe und kein Gas ausgetreten sei.

Auf den Hausmüll kommt eine feste Abdichtung

Die Rekultivierung bedeute nun einen endgültigen Deckel für die Bauabschnitte zwei bis vier mit einer Fläche von rund 7,2 Hektar. Die Abdichtung bestehe aus einer mineralischen Dichtungsschicht, einer Kunststoffdichtungsbahn, einer Entwässerungsschicht und Mutterboden mit einer Dicke bis zu zweieinhalb Metern. Damit könne kein Wasser mehr hindurchkommen, die Niederschläge würden von den Pflanzen aufgenommen oder liefen ab.

„Wir haben die Rekultivierungsschicht mit Oberboden so stark gewählt, weil wir auf zwei Seiten Wald haben“, erklärt Becker. Wenn die Nachsorge eingestellt werde, könne sich der Wald schnell ausbreiten. Mit der dicken Erdschicht sorge man dafür, dass die Bäume bei starkem Wind nicht gleich entwurzelt werden. Eventuell könne man auch Schafe weiden lassen, um keine Büsche und Bäume hochkommen zu lassen.

Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr beginnen und drei Jahre dauern. Dabei wird mit Gesamtkosten in Höhe von 14,7 Millionen Euro gerechnet, die aber bei der derzeitigen Entwicklung der Baupreise noch steigen könnten.

Was soll später mit dem Gelände passieren? „Wir können es nicht für die Landwirtschaft oder eine Bebauung nutzen – und auch eine Rodelbahn ist nicht möglich“, meint Becker. Es gebe erste Überlegungen, eine Photovoltaik-Anlage zu bauen.