Zwei Autos und zwei Anhänger stehen seit etlichen Jahren ohne Zulassung am Straßenrand am Boksee. Ein Bürger wandte sich an Amt und Kreis, doch bisher ist nichts passiert. Nun kündigt das Amt an, die Fahrzeuge abschleppen zu lassen und die Kosten dem Eigentümer in Rechnung zu stellen.