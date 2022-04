Abgesperrte Trampelpfade: Darum verteidigt eine Biologin die Stadt Plön

Plön

Die Stadt Plön hat Trampelpfade in der Nähe des Strandwegs absperren lassen mit Stricken, ausgelegten Ästen und Stämmen. Grund: Auf dem Strandweg selbst bremsen Pfützen die Spaziergänger aus. Die Aktion dient dem Schutz der Pflanzen am Wegesrand. Der frühere Direktor und Biologe des Max-Planck-Instituts in Plön, Manfred Milinski, warf der zuständigen Rathaus-Mitarbeiterin deswegen vor, „von Biologie und Ökologie keine Ahnung zu haben.“ Jetzt meldete sich eine Preetzer Biologin zu Wort und verteidigt die Maßnahmen der Verwaltung.

Dr. Marion Schumann arbeitet seit 35 Jahren als Freiland-Biologin und Ökologin. „Die Kritik ist nicht berechtigt. Sie ist unsachlich und nicht zutreffend“, sagt sie über die Äußerungen. Es sei richtig, dass nach starken Regenfälle manche Wege oftmals nicht gut zu betreten seien. Richtig sei aber auch wie im Falle des Strandweges – mit zeitweilig feuchten Standorten am Wegesrand –, dass sich dort eine vielfältige Pflanzenwelt findet.

Waldpflanzen am Ufer sind trittempfindlich

Diese Waldpflanzen am Uferstreifen seien äußerst trittempfindlich. Viele von ihnen seien eher klein und in ihrem Vorkommen auf engen Raum beschränkt. Wo Wanderwege durch solche Bereiche verlaufen, komme es zu Zerstörungen, so wie es die Stadt Plön beschrieben hat. Wege würden sich immer weiter ausweiten, ist ihre Beobachtung.

Nach starken Regenfälle könne zum Beispiel auch der Uferweg am Kirchsee in Preetz teilweise nicht begangen werden. Es sei denn, man trage Gummistiefel. In Preetz werde das akzeptiert, weil nur nasse Bruchwälder angrenzen, wo man nicht durchgehen könne. Aber gerade Feuchtwälder mit ihrer wertvollen Bodenflora würden diesen Schutz nicht genießen.

„Die Maßnahme der Stadt ist begrüßenswert“

„Daher ist die Maßnahme der Stadt Plön sehr begrüßenswert.“ Es wäre schön zu akzeptieren, dass – wo viele Menschen unterwegs seien – nicht alles zu jeder Zeit möglich ist. „Es wäre schön, aus Rücksicht auf die Natur einen solchen Weg nach starken Regenfälle zu meiden oder geeignetes Schuhwerk anzuziehen.“

Sie selbst habe jüngst im Stiftungswald Pülsen am Selenter See beobachtet, wie nach den letzten Regenfällen ein Trampelpfad ausgeweitet wurde und zum Beispiel das Vorkommen der zarten Pflanze Scheidiger Gelbstern in Mitleidenschaft gezogen wurden. Auch Arten wie die Waldschlüsselblume leiden unter dem Vertritt.