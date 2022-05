Großbarkau

Der Wind pfeift ordentlich über das Feld in Großbarkau. Die Zettel auf dem Tisch fliegen durch die Luft. Eine windgeschützte Ecke – Fehlanzeige. Das Feld ist groß und offen.

Mittendrin haben einige Studenten und Bürgerwissenschaftler einen Plastiktisch aufgebaut, an dem sie die Käfer bestimmen wollen, die hier auf dem Feld leben. Ihre Fragen: Wie viele Käfer leben hier überhaupt? Werden es mehr oder weniger in den kommenden Jahren?

Es ist ein Forschungsprojekt der Universität Münster, an dem die Bürgerwissenschaftler teilnehmen. Es nennt sich Agroforst. Nein, Agroforst ist kein aggressiver Wald. Es ist eine Wissenschaft, die Wiesen, Felder oder Äcker mit Bäumen und Hecken kombinieren soll. Das Ziel: Klimaschutz und Biodiversität.

Lange Baumreihen sollen das große, offene Feld in kleinere Abschnitte einteilen. Die Bäume sollen Schatten spenden und bei Trockenheit die Verdunstung verringern. „Gibt es auf dem Feld mehr Schatten, ist die Feuchtigkeit höher“, erklärt Studentin Julia Binder.

Agroforst: Es gibt nicht nur Vorteile

Die Baumreihen sollen neuen Lebensraum für Käfer und andere Insekten bieten. „Käfer halten Schädlinge fern“, erklärt die Studentin. Beispielsweise würden die Körnigen Laufkäfer Kartoffelkäfer fressen und somit die Ernte schützen. Die Forscher erhoffen sich von dem Projekt auch, einen besseren Humusgehalt in den Böden zu gewinnen.

Doch Agroforst hat nicht nur Vorteile. Die wirtschaftliche Nutzung der Baumstreifen ist begrenzt. Beim Bestellen der Felder müssen die Trecker um sie herumfahren. Die Pflege der Baumstreifen bedeutet mehr Arbeit für die Landwirte.

Agroforst bei Rieckens Landmilch: Wie viele Käfer gibt es hier?

Felix Rieckens, Landwirt auf dem Hof Rieckens Landmilch, wollte es trotzdem testen. Die Idee kam ihm in Dürrejahr 2018. Zwei Jahre später wurden die ersten Bäume gepflanzt. Der Hof ist damit einer der ersten, die Agroforst in Schleswig-Holstein umsetzen.

Hasel, Holunder, Maulbeere, Edelkastanie, Apfel oder Birne wachsen jetzt auf den Äckern. „Wir haben uns gegen Knicks entschieden, weil die Bestandsschutz haben. Der Bauer könnte dort nichts ernten“, erklärt Julia Binder.

Noch sind die Bäume klein und bieten keinen Schutz. Zeit also für die Studenten und Bürgerwissenschaftler, den Bestand aufzuzeichnen. Wie viele Käfer leben hier momentan, wie viel Wasser verdunstet hier? Dazu haben sie in einem Abstand von mehreren Metern zwischen den Baumreihen Wassereimer aufgestellt. Den Wasserstand darin prüfen sie regelmäßig.

Unter den Eimern haben sie Trinkbecher in die Erde gegraben. Es sind Fallen für die Käfer. „Jeden Morgen gucken wir, ob und wie viele Käfer im Becher sind“, erklärt Student Linus Schürmann. Sind die Arten der Käfer bestimmt, werden sie wieder freigelassen.

Großbarkau: Bürgerwissenschaftler werden eingearbeitet

Das Bestimmen ist gar nicht so einfach. Die Bürgerwissenschaftler kommen am Sonnabend das erste Mal zusammen und werden eingearbeitet. Mit einer Lupe guckt sich Bürgerwissenschaftlerin Ingrid Bredeneck (65) aus Klausdorf die Tiere genau an. In einem Buch sind die verschiedenen Arten genau erklärt. „Dieser schimmert nicht, das muss also ein anderer Käfer sein“, sagt sie.

Was sind Bürgerwissenschaftler? Bürgerwissenschaftler sind interessierte Bürger und Bürgerinnen aus der Umgebung, die die Studenten beim Forschungsprojekt ehrenamtlich unterstützen. Sie sollen die Forschung weiterführen, wenn die Studenten zurück an ihrer Uni sind. Einmal im Monat müssen die Bürgerwissenschaftler für eine Woche lang jeden Morgen die Käferfallen entleeren und die Arten der Tiere bestimmen. Das Ergebnis notieren sie auf einem Forschungspapier. Weitere Informationen zur Forschungsmethode gibt es hier. Interessierte, die an dem Projekt mithelfen möchten, können sich per Mail an die Studentengruppe wenden. Die E-Mail-Adresse: agroforst-monitoring@posteo.de Vorkenntnisse oder Erfahrungen brauchen sie dafür nicht.

Viel Erfahrung hat die Diplom-Agraringenieurin noch nicht mit Käfern. „Ich hatte in der Uni mal ein bisschen über sie gelernt“, sagt sie. Doch das sei lange her. „Man muss sich da ein wenig hineinfinden. Dann geht es irgendwann.“

Bürgerwissenschaftler Andreas Kiwus hat schon seinen ersten Käfer bestimmt. „Da ist ein Springschwanz“, sagt er und zeigt in seinen Becher. Doch der Käfer will nicht im Becher bleiben. Noch bevor Kiwus, das Tier genauer begutachten kann, flüchtet der Käfer und fällt auf den Boden. „Ich finde es spannend zu sehen, wie sich die Biodiversität hier tatsächlich entwickeln wird, wenn die Bäume größer sind“, sagt der Kieler.

Doch bis die Forscher den Effekt der Agroforstwissenschaft herausgefunden haben, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Die Bäume müssen schließlich erst einmal wachsen. Bis dahin werden zumindest die Studenten wohl schon fest in ihren Berufen stehen.