Laboe

Es war ein Gespräch mit dem Nachbarn in Laboe, das Bernd Schmidt (71) nachdenklich stimmte. In den Kieler Nachrichten verfolgte er gerade die Aktion „Licht zeigen“ als Mahnung gegen den Antisemitismus mit dem berühmten Leuchter der Kieler Rabbi-Familie. Der Nachbar, der frisch zugezogen war, hatte sich mit der zentralen Datenbank des israelischen Holocaust-Zentrums „Yad Vashem“ beschäftigt. Und dort zwei jüdische Namen aus Laboe gefunden: Ethel Baumann und Theodor Cohn.

„Wir waren sehr erstaunt, dass diese Opfer der Judenverfolgung in Israel nicht vergessen sind“, erzählt Bernd Schmidt. In Laboe hingegen habe er nichts dergleichen gefunden. Keine Dokumente, keine Aufzeichnungen, kein Erinnerungstäfelchen. „Die Zeit der Judenverfolgung in Laboe wurde offensichtlich komplett ausgeklammert.“ Gleichwohl, so Schmidt, gäbe es Veröffentlichungen von Zeitzeugen, die das Dritte Reich, den Krieg und die Nachkriegszeit in Laboe erlebt hätten. Aber das Thema Juden? Fehlanzeige.

Judenverfolgung in Laboe: Licht in das Dunkel bringen

Bernd Schmidt nahm Kontakt zu Uwe Lüthje (75) auf, der als Hobby-Historiker in Laboe ein gefragter Ansprechpartner für Vergangenes ist. Gemeinsam beschlossen sie, die Aktion „Wider das Vergessen in Laboe“ ins Leben zu rufen, um die Schicksale hinter den beiden jüdischen Namen zu ergründen. Und nicht nur das: Bei allem, was in der Nazizeit in Laboe passierte, wollen sie Licht ins Dunkel bringen. „Vielleicht ist es die letzte Möglichkeit“, meint Bernd Schmidt.

Im Laboer Ortsblatt starteten die Senioren einen Aufruf und bekamen prompt einen Anruf von Edith Schöneich (66) aus Laboe, die sich bereits mit Stolpersteinen zur Erinnerung an das Schicksal der Juden beschäftigt hatte. In Laboe gibt es keine Stolpersteine. Und das hat einen Grund. „Die Familie von Malermeister Feiss Philipp und Frieda Cohn, die 1873 hergezogen waren, hatte neun Kinder. Alle, bis auf die jüngste Tochter Johanna, haben Laboe bis 1922 verlassen“, berichtet Uwe Lüthje.

Bernd Schmidt: „Man hat den Menschen Übles angetan“

Deportiert wurden sie also von woanders. Viele Familienmitglieder der Cohns lebten weiterhin in Kiel, weil sie dort ihren jüdischen Glauben besser praktizieren konnten als in der ländlichen Probstei. Aber das Schicksal der Familie, die viele Jahre eng mit der Gemeinde vor den Toren Kiels verwurzelt war, bleibt für die Initiatoren der Aktion ein Laboer Schicksal. „Sie hatten hier ihre Wurzeln, und man hat den Menschen Übles angetan“, sagt Bernd Schmidt. Ihm seien während der Recherche die Tränen gekommen.

Ein großes Rätsel ist für die Senioren, die in Laboe aufgewachsen sind, wie die jüngste Tochter Cohns, Johanna, während der Nazizeit in Laboe überleben konnte. Denn das hat sie. Sie verstarb am 24. Januar 1981 in Preetz und wurde auf dem Laboer Friedhof beigesetzt. „Ich erinnere mich noch, wie meine Oma manchmal über die Jüdin in Laboe sprach. In so einem komischen Ton, als ob etwas nicht in Ordnung wäre“, erzählt Edith Schöneich.

Verheiratet war Johanna Cohn seit 1916 mit dem in Barmen geborenen Bäckergesellen Paul Cramer von Clausbruch. Ob die Ehe mit einem nicht-jüdischen Mann ihr das Leben gerettet hat? Oder ob die Menschen in Laboe zusammengehalten und Johanna geschützt haben? „Fragen über Fragen, die auf Antworten warten“, sagt Bernd Schmidt. Doch eine kleine Spur haben die Senioren bereits: Die Ururenkel von Feiss Philipp und Frieda Cohn sollen noch immer in dem von ihnen vererbten Haus in Laboe leben. Wo genau, das recherchieren sie gerade.

Was spielte sich während der Nazizeit in Laboe ab?

Was sich sonst noch während der Nazizeit in Laboe abspielte, welche Rolle der Pastor damals einnahm und wo der Ortsgruppenleiter abgeblieben ist – das alles versuchen Bernd Schmidt und Uwe Lüthje mit der Unterstützung möglichst vieler Menschen herauszufinden. Auch das Schicksal der im Holocaust umgekommenen Ethel Baumann, die 1939 mit ihrer Familie nach Laboe gezogen war, ist noch schemenhaft. Am 30. Juni 1940 wurde ihr Sohn Felix in Laboe getauft. Danach verliert sich ihre Spur. Lüthje: „Wurde sie vielleicht von Laboe aus deportiert?“

Die Initiatoren der Aktion „Wider das Vergessen in Laboe“ hoffen auf weitere Mitstreiter und Mitstreiterinnen, denen selbst oder aus Erzählungen von Eltern, Großeltern, Verwandten oder Freunden in Laboe etwas aus dieser Zeit bekannt ist. Die recherchierte Geschichte soll später in einen Aufsatz gegossen, veröffentlicht und für die Nachwelt archiviert werden. Außerdem planen die Initiatoren eine Ausstellung im Freya-Frahm-Haus und möglicherweise eine kleine Gedenktafel.

Wer Interesse hat, an dieser Gruppe mitzuwirken oder etwas aus der Vergangenheit zu erzählen, der kann per E-Mail an luethje.felde@t-online.de (Uwe Lüthje) oder an bcslaboe@gmail.com (Bernd C. Schmidt) Kontakt aufnehmen.