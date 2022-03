1320 Menschen im Kreis Plön sind aktuell mit dem Corona-Virus infiziert. So viele wie noch nie in der Pandemie. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 148 neue Fälle binnen eines Tages. Die Inzidenz liegt bei 726 (Vortag 699; Vorwoche 601). Ein hochbetagter Patient ist an Covid gestorben.