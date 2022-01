Die Omikron-Variante lässt die Corona-Zahlen im Kreis Plön in die Höhe schießen. Das Gesundheitsamt meldete am Montag 287 Neuinfektionen binnen einer Woche. Die Inzidenz legt zu auf 223 (Vorwoche 125,9; Vormonat 52,8). Aktuell sind 287 Menschen infiziert. So viele wie noch nie.