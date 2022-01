Plön

Im Kreis Plön ist die Corona-Lage sehr angespannt. Täglich kommen viele neue Fälle täglich hinzu. Hier finden Sie eine Übersicht über die aktuellen Zahlen.

Corona-Fälle im Kreis Plön seit Beginn der Pandemie : 4295

: 4295 Genesen : 3622

: 3622 Corona-Infizierte aktuell : 633

: 633 davon nicht geimpft : 254

: 254 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona seit Pandemiebeginn : 40

: 40 In Quarantäne/Absonderung : 133

: 133 Im Krankenhaus : 6 (davon 5 geimpft)

: 6 (davon 5 geimpft) 7-Tage-Inzidenzwert : 425,8

: 425,8 Lesen Sie auch: Aktuelle Corona-Zahlen für Schleswig-Holstein im Überblick

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 14. Januar 2022

Das Gesundheitsamt zählte am Freitag (Stand 12.30 Uhr) 68 Corona-Ansteckungen im Kreis Plön binnen 24 Stunden. Die Inzidenz sank leicht auf 402,5 (Vortag 425). Im Krankenhaus liegen wegen Corona sieben Personen. Davon sind sechs geimpft. Aktuell sind 626 Menschen infiziert, 367 davon geimpft.

Seit Ausbruch der Pandemie registrierte die Behörde 4363 Corona-Fälle. Davon sind 3697 Männer und Frauen wieder genesen, 40 im Zusammenhang mit Corona gestorben

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 13. Januar 2022

Die Corona-Zahlen im Kreis Plön pendeln sich offenbar auf hohem Niveau ein. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 15.30 Uhr) 548 Neuinfektionen binnen einer Woche. Daraus errechnet sich eine Inzidenz von 425,8 (Vortag 455; Vorwoche 391). Die Zahl der akut infizierten Menschen steigt auf einen weiteren Rekordstand von 633 (Vortag 532; Vorwoche 458). Mit 379 war der größte Teil der angesteckten Personen bereits geimpft.

Seit Ausbruch der Pandemie zählte der Kreis 4295 Infektionen. 40 Männer und Frauen starben bisher im Zusammenhang mit Corona.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 12. Januar 2022

Mit 562 Männern und Frauen waren noch nie so viele Menschen im Kreis Plön gleichzeitig mit dem Corona-Virus infiziert. Zum Vergleich: Der Kreis Plön zählt rund 129.000 Einwohner. Von den Infizierten waren 325 bereits geimpft, 237 nicht.

Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 15.30 Uhr) allein 230 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Inzidenz liegt bei 455,4 (Vortag 441; Vorwoche 428) und blieb dabei relativ konstant, aber auf hohem Niveau für Plöner Verhältnisse. Sechs Menschen befinden sich wegen Corona in einem Krankenhaus. Darunter befanden sich fünf Personen, die bereits ein Vakzin gespritzt bekommen hatten.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 11. Januar 2022

Die Inzidenz im Kreis Plön ist am Dienstag (Stand 15.30 Uhr) etwas gesunken. 568 Menschen steckten sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Corona-Virus an. Die Inzidenz betrug 441,4 (Vortag 470; Vorwoche 287). Von den fünf Corona-Patienten in Krankenhäusern waren vier bereits geimpft.

Aktuell sind 527 Menschen laut Gesundheitsamt mit dem Virus infiziert (Vortag 499; Vorwoche 304). Das ist ein neuer Höchststand in der Pandemie. In Quarantäne befinden sich 118 Männer und Frauen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 10. Januar 2022

Mit 470,1 erreichte die Corona-Inzidenz im Kreis Plön am Montag einen weiteren Rekordwert. 605 Menschen haben sich binnen einer Woche infiziert. Der Kreis Plön registrierte damit (Stand 15 Uhr) insgesamt 4002 Ansteckungen seit Ausbruch der Pandemie. Das entspricht drei Prozent der Bevölkerung. Dazu kommt noch eine Dunkelziffer von Verläufen, die nicht entdeckt wurden.

Fünf Personen befinden sich derzeit wegen Corona zur Behandlung in einer Klinik bei einer Zahl von 499 akut Infizierten. Zum Vergleich: Vor einem Jahr zählte das Gesundheitsamt 72 Menschen, die noch positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren. Damals befanden sich aber 18 von ihnen in einer Klinik. Durch die Impfungen, die vor einem Jahr begannen, konnte die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen Corona offenbar deutlich gesenkt werden.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 7. Januar 2022

107 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden meldet der Kreis Plön am Freitag (Stand 13.30 Uhr). Damit gibt es zurzeit 501 Infizierte, davon sind 300 geimpft. In der Klinik werden fünf Patienten behandelt, von denen drei keine Impfung hatten. In Quarantäne befinden sich 128 Personen, darunter der größte Teil mit 108 Personen ungeimpft.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Erkrankungen seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 3845 Fälle. Verstorben im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind 40 Menschen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 6. Januar 2022

Die Inzidenzzahl im Kreis Plön schnellt weiter nach oben und beträgt nun 391,6. Dabei war erst am Mittwoch ein Höchststand mit 332,6 erreicht worden. Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag (Stand 15.45 Uhr) 138 neue Infektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden. Aktuell sind 458 Menschen mit dem Virus infiziert, davon waren 283 bereits geimpft.

Fünf Corona-Patienten werden in der Klinik behandelt, davon haben drei noch keine Impfung. In Quarantäne befinden sich 127 Personen, davon 106 ungeimpft.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 5. Januar 2022

Das Gesundheitsamt zählte am Mittwoch 106 neue Ansteckungen im Kreis Plön binnen 24 Stunden. Die Corona-Inzidenz stieg auf einen neuen Höchststand von 332,6 (Vortag 287; Vorwoche 134). In der bisherigen Pandemie gehörte der Kreis Plön zu den am wenigsten belastendeten Regionen in Deutschland.

Durch die Omikron-Variante ist das nicht mehr der Fall. Der Wert liegt deutlich über den anderer Kreise zum Beispiel in Bayern. Aktuell sind 415 Menschen mit dem Virus infiziert (Vorwoche 228). Das ist ebenfalls ein Rekordwert. Davon waren 248 bereits geimpft.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 4. Januar 2022

Mit 106 Neuinfektionen im Kreis Plön zählte das Gesundheitsamt am Dienstag (Stand 15.30 Uhr) so viele wie noch nie innerhalb von 24 Stunden. Die Corona-Inzidenz machte einen Sprung auf 287,5 (Vortag 223; Vorwoche 116). Einen neuen Höchststand erreichte mit 304 auch die Zahl der akut Infizierten. Von ihnen waren 160 Personen geimpft und 144 nicht.

Seit Ausbruch der Pandemie zählte die Behörde 3503 Corona-Fälle im Kreis Plön. Allein seit August 2021 registrierte das Amt 2105 Ansteckungen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 3. Januar 2022

Die Omikron-Variante lässt die Corona-Zahlen im Kreis Plön in die Höhe schießen. Das Gesundheitsamt meldete am Montag (Stand 15 Uhr) 287 Neuinfektionen binnen einer Woche. Die Inzidenz legt zu auf 223 (Vorwoche 125,9; Vormonat 52,8). Aktuell sind 287 Menschen infiziert. So viele wie noch nie. Aus diesem Kreis waren 151 Personen nicht geimpft.

Gleichzeitig ist die Zahl der Menschen gesunken, die wegen Corona im Krankenhaus liegen. Derzeit ist es nur ein Patient. In der Woche vor Silvester waren es bis zu vier.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 30. Dezember 2021

Omikron lässt auch im Kreis Plön die Corona-Zahlen deutlich steigen. Das Gesundheitsamt zählte am Donnerstag (Stand 13.30 Uhr) 62 Neuinfektionen binnen eines Tages. Die Inzidenz sprang hoch auf 158,5 (Vortag 134,4; Vorwoche 121,2). Mit 262 akut Infizierten ist ein neuer Höchststand erreicht.

Angesichts der Vielzahl der Fälle kommt das Gesundheitsamt nicht damit nach, den Impfstatus der der Infizierten auszuwerten. Wie hoch der genaue Anteil der Omikron-Fälle ist, lasse sich erst nächste Woche genau sagen, so Pressesprecherin Nicole Heyck. Die bisher höchste Inzidenz verzeichnete der Kreis Plön am 3. Dezember mit 159,3.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 29. Dezember 2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön hat am Mittwoch einen großen Sprung nach oben gemacht. Sie stieg auf 134,4 (Vortag 116,6; Vorwoche 122,8). Das Gesundheitsamt meldete (Stand 14.30 Uhr) 48 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

Akut infiziert sind 228 Menschen. Davon waren 117 Männer und Frauen geimpft, 111 nicht. Im Krankenhaus befinden sich vier Personen wegen Corona. Seit dem 1. August mussten sich 53 Corona-Patienten klinische behandeln lassen. Dazu kommen 31 weitere Personen, die zwar corona-positiv waren, aber wegen einer anderen Erkrankung in der Klinik lagen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 28. Dezember 2021

Omikron hat den Kreis Plön erreicht. Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag (Stand 15 Uhr) zehn bestätigte Fälle der neuen Corona-Variante. Die Inzidenz sank auf 116,6 (Vortag 125,9; Vorwoche 126,7). Vier Personen befinden sich wegen Corona in klinischer Behandlung.

Aktuell registriert die Behörde noch 204 Akut-Infektionen. Von den Personen waren 109 nicht geimpft. 75 Männer und Frauen befinden sich in Quarantäne.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 27. Dezember 2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön hat sich über Weihnachten nur leicht erhöht. Das Gesundheitsamt zählte 71 Ansteckungen seit dem 23. Dezember. Die Inzidenz stieg am Montag (Stand 14 Uhr) auf 125,9 (Vorwoche 118,9). 197 Menschen sind aktuell noch infiziert, darunter 108 nicht geimpfte Personen.

Im Krankenhaus befinden sich wegen Corona vier Männer und Frauen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden dem Gesundheitsamt 3110 Infektionen im Kreis Plön angezeigt bei einer Bevölkerung von rund 129.000.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 23. Dezember 2021

Dem Gesundheitsamt wurden am Donnerstag 31 neue Corona-Fälle im Kreis Plön gemeldet (Stand 13.30 Uhr). Rund die Hälfte der Personen war bereits immunisiert. Die Inzidenz sank leicht auf 121,2 (Vortag 122,8; Vorwoche 112).

Die Behörde zählt 216 aktive Infektionen. Eine relativ hohe Zahl sehr nahe dem Höchststand von 231. Davon waren 106 Männer und Frauen geimpft, 110 nicht geimpft. Im Krankenhaus befinden sich wegen Corona vier Personen. Davon hatten drei bereits ein Vakzin erhalten.

In Quarantäne befinden sich 75 Personen. Während es lange Zeit üblich war, geimpfte Kontaktpersonen nicht abzusondern, hat sich das geändert. Von den in Quarantäne befindlichen Personen sind 16 geimpft. Sie Ausbruch der Pandemie zählte das Gesundheitsamt 3039 Fälle.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 22. Dezember 2021

Die Zahl der Corona-Fälle seit Ausbruch der Pandemie hat die 3000er-Marke durchbrochen. Im Kreis Plön zählte das Gesundheitsamt am Mittwoch (Stand 12.30 Uhr) 3008 Ansteckungen. 35 Neuinfektionen gab es binnen eines Tages. Die Inzidenz sank leicht auf 122,8 (Vortag 126,7; Vorwoche 103,4).

Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern ist gesunken. Zwei befinden sich noch in klinischer Behandlung. Am Vortag waren es noch vier.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 21. Dezember 2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön steigt weiter auf 126,7 (Vortag 118,9, Vorwoche 99,3; Vormonat 103). Die Tendenz geht seit einer Woche wieder nach oben. 25 Neuinfektionen kamen seit Montag hinzu. Das Gesundheitsamt meldete (Stand 15.30 Uhr) 184 aktuell Infizierte (Vorwoche 202).

Vier Personen liegen wegen Corona im Krankenhaus. Davon sind zwei bereits geimpft. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 2973 registrierte Ansteckungen im Kreis Plön.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 20. Dezember 2021

Das Gesundheitsamt meldete am Montag (Stand 16 Uhr) ein 40. Todesopfer im Kreis Plön im Zusammenhang mit Corona. Eine ungeimpfte Person starb nach längerem Krankenhausaufenthalt an dem Virus. Die Inzidenz liegt bei 118,9 (Vorwoche 109,6; Vormonat 94,8).

Vier Patienten liegen wegen Corona in Krankenhäusern. Davon sind zwei Personen jeweils geimpft und nicht geimpft. In Quarantäne befinden sich noch 56 Männer und Frauen. Akut infiziert sind noch 190 Menschen (Vorwoche 203; Vormonat 161).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 17. Dezember 2021

Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 13.30 Uhr) 22 neue Ansteckungsfälle im Kreis Plön binnen 24 Stunden. Die Inzident steigt leicht auf 114 (Vortag 112; Vorwoche 121). Fünf Personen befinden sich wegen Corona im Krankenhaus und werden teilweise beatmet.

Seit Ausbruch der Pandemie steckten sich 2905 Männer und Frauen mit dem Corona-Virus an. Davon sind 2651 wieder genesen. Mehr als die Hälfte der Fälle registrierte das Gesundheitsamt allein seit dem 1. August 2021. Seitdem mussten sich 48 Menschen im Krankenhaus behandeln lassen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 16. Dezember 2021

Nach zwei Wochen entspannter Lage im Kreis Plön kommt offenbar eine Kehrtwende. Die Corona-Inzidenz ist am Donnerstag weiter gestiegen auf 112 (Vortag 102; Vorwoche 128). Das Gesundheitsamt meldete (Stand 15 Uhr) 33 Neuinfektionen seit Mittwoch. Aktuell infiziert sind 208 Personen (Vorwoche 235). Davon sind 107 Männer und Frauen nicht geimpft.

In einem Krankenhaus liegen fünf Personen wegen Covid. Davon befinden sich zwei in der Klinik Preetz. Beide müssen dort künstlich beatmet werden.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 15. Dezember 2021

Zum ersten Mal seit fast zwei Wochen steigt die Corona-Inzidenz im Kreis Plön wieder an. Sie lag am Mittwoch (Stand 13.30 Uhr) bei 102,6 (Vortag 99,3; Vorwoche 132,9). Das Gesundheitsamt meldete mit 40 Neuinfektionen binnen 24 Stunden eine erneut hohe Zahl. Die Hälfte der Infizierten war bereits geimpft.

202 Männer und Frauen tragen das Virus noch in sich (Vortag 180; Vorwoche 231). Wegen Covid befinden sich sechs Personen in Kliniken. Vier davon waren nicht geimpft.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 14. Dezember 2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön ist erstmals seit drei Wochen mit 99,3 unter die 100er-Marke gefallen (Vortag 109,6; Vorwoche 135,2). Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag im Kreis Plön 15 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

Immer mehr Menschen genesen. Akut infiziert sind noch 180 Personen. Der Höchstwert lag in der Vorwoche bei 234 gleichzeitig infizierten Männern und Frauen.

Unterdessen ist eine ältere, bereits geimpfte Person an den Folgen von Corona verstorben. Es ist der 39. Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 13. Dezember 2021

Alle wichtigen Coronadaten im Kreis Plön verbessern sich die Inzidenz sinkt am Montag (Stand 14 Uhr) weiter auf 109,6 (Vorwoche 146). 203 Menschen sind noch akut infiziert (Vorwoche 230). Das Gesundheitsamt meldete seit Freitag 37 Neuinfektionen (Vorwoche 52) im Kreis Plön.

Die Corona-Inzidenz sinkt seit dem 3. Dezember von Tag zu Tag. Damals betrug der Höchststand noch 159,3. Ein Grund dafür dürfte die Absage zahlreicher öffentlicher und privater Veranstaltungen sein. Auch greifen seit dem 3. Dezember strengere Corona-Regeln, die sich im Laufe dieser Woche weiter positiv auf das Geschehen auswirken könnten

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 10. Dezember 2021

Den achten Tag in Folge sank am Freitag die Corona-Inzidenz im Kreis Plön nunmehr auf 121,2 (Vortag 128,2; Vorwoche 159,3). Der Kreis meldete (Stand 15.30 Uhr) den Tod einer hochbetagten Frau, die mit dem Virus verstarb. Sie hatte Vorerkrankungen. Sie ist die 38. Tote im Zusammenhang mit Corona.

Sieben Patienten mit schweren Symptomen befinden sich wegen Corona in klinischer Behandlung. In der Klinik Preetz müssen von vier Patienten zwei künstlich beatmet werden.

232 Menschen tragen das Virus noch in sich. 131 waren nicht geimpft. Im Tagesvergleich kamen am Freitag 17 Neuinfektionen hinzu. Das ist im eine relativ geringe Zahl mit Blick auf die letzten Wochen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 9. Dezember 2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön ist am Donnerstag erneut leicht gesunken. Sie fiel auf 128,2 (Vortag 132,9; Vorwoche 153). Der Kreis Plön meldet (Stand 15 Uhr) sechs Corona-Patienten in Krankenhäusern. Davon liegen fünf in der Klinik Preetz. Drei von ihnen werden künstlich beatmet. Von den sechs schwer an Corona Erkrankten waren drei nicht geimpft.

Akut infiziert sind noch 231 Personen. Von ihnen waren 129 nicht geimpft. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 2718 Männer und Frauen mit dem Virus angesteckt. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 2,1 Prozent.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 8. Dezember 2021

Den dritten Tag in Folge ist die Corona-Inzidenz im Kreis Plön leicht gesunken. Sie beträgt 132,9 (Vortag 135,2; Vorwoche 144,5). Der Kreis Plön meldete am Mittwoch (Stand 13 Uhr) 31 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Vier Corona-Patienten liegen in der Klinik Preetz und werden künstlich beatmet. Insgesamt liegen sechs Personen aus dem Kreis Plön wegen Corona in Krankenhäusern, davon sind drei nicht geimpft.

Akut infiziert sind im Kreis Plön 231 Männer und Frauen. Von denen sind 97 geimpft und 134 ungeimpft. Seit Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 registrierte das Gesundheitsamt 2718 Corona-Fälle. Allein die Hälfte davon steckte sich in der vierten Welle seit August 2021 an.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 7. Dezember 2021

Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag (Stand 15 Uhr) 33 neue Corona-Fälle im Kreis Plön innerhalb von 24 Stunden. Rund die Hälfte der Menschen war bereits geimpft. Die Inzidenz sank auf 135,2 (Vortag 146; Vorwoche 155,4). Fünf Personen befinden sich wegen Corona in klinischer Behandlung. Davon waren zwei geimpft.

Die Behörde zählt noch 234 akut Corona-Infizierte. Davon waren 140 nicht geimpft und 94 geimpft.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 6. Dezember 2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön sank übers Wochenende von 159,3 auf 146 (Vormonat 65,3). Am 6. Dezember vor einem Jahr lag die Inzidenz bei 22,5. Das Gesundheitsamt meldete am Montag (Stand 14 Uhr) 52 Neuinfektionen seit Freitag. Rund die Hälfte davon war bereits gegen das Corona-Virus geimpft. Auch die Zahl der akut Infizierten ging in diesem Zeitraum von 253 auf 230 zurück.

Wegen Corona befinden sie fünf Männer und Frauen in klinischer Behandlung. Darunter sind drei bereits geimpfte Personen. Seit Beginn der Pandemie haben sich 2654 Menschen angesteckt.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 3. Dezember 2021

Die Ausbreitung des Corona-Virus im Kreis Plön schreitet weiter voran. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 13 Uhr) 26 Neuinfektionen seit Donnerstag. Die Inzidenz mit 159,3 und die Zahl der akut Infizierten mit 253 erreichten neue Höchstwerte. Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 112, vor einem Monat im November bei 52,8. Die der noch positiv Getesteten vor einer Woche bei 198, vor einem Monat bei 94.

Die vierte Corona-Welle im Kreis Plön begann schlagartig am 22. Oktober. Seitdem gehen die Zahlen kontinuierlich nach oben. Von den bisherigen 2602 Corona-Infektionen fallen 718 allein in diesen Zeitraum. Allerdings gab es keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona zu beklagen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 2. Dezember 2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön ist auf einen Wert von 153 gestiegen (Vortag 144,5; Vormonat (53,6). Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 14.30 Uhr) 29 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Mit 249 Fällen erreichte die Zahl der akut Infizierten einen neuen Höchststand. Davon waren 138 Personen nicht geimpft und 111 geimpft.

Die Zahl der Menschen im Krankenhaus ist leicht gesunken auf sechs (Vortag sieben). In Quarantäne befinden sich 94 Männer und Frauen (Vormonat 20).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 1. Dezember 2021

Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 15 Uhr) 34 neue Corona-Fälle im Kreis Plön binnen eines Tages. Dennoch sank die Inzidenz auf 144,5 (Vortag 155,4; Vorwoche 120,4). Die Zahl der aktuell noch Infizierten erreichte mit 241 Personen einen weiteren Höchststand. Am 1. Oktober waren es zum Vergleich 33 Männer und Frauen, die das Virus noch in sich trugen.

Seit dem 1. August kamen 37 Personen mit schweren Corona-Symptomen ins Krankenhaus. Davon waren 13 geimpft und 24 nicht. Darüber hinaus lagen weitere 23 Personen „mit“ Corona in einer Klinik, die dort aber wegen einer anderen Krankheit behandelt wurden.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 30. November 2021

Die Corona-Inzidenz steigt von Tag zu Tag auf neue Höchststände. Aus den vom Gesundheitsamt am Dienstag (Stand 14.30 Uhr) gemeldeten Zahlen errechnet sich ein Wert von 155,4 (Vortag 140; Vorwoche 133). Mit 221 akut Infizierten (Vortag 194; Vorwoche 169) ist ebenfalls ein neuer Spitzenwert erreicht.

Unter den 47 neuen Corona-Fällen seit Montag befanden sich je zur Hälfte geimpfte und ungeimpfte Personen. Nach Angaben von Kreissprecherin Nicole Heyck ist das Infektionsgeschehen breit gestreut und lässt sich nicht auf einen einzelnen Hotspot zurückführen. Sieben Männer und Frauen befinden sich mit oder wegen Corona im Krankenhaus. Vier davon sind nicht geimpft.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 29. November 2021

Die Corona-Inzidenz erreichte am Montag (Stand 15 Uhr) mit 140 einen neuen Höchstwert (Vorwoche 1,3; Vormonat 61,4). Das Gesundheitsamt meldete seit Freitag 69 Neuinfektionen. Bei etwa der Hälfte handelt es sich um bereits geimpfte Personen.

Zwar gibt es eine hohe Zahl von Impfdurchbrüchen. Immunisierte Personen werden allerdings schneller virusfrei. Akute Corona-Infektionen zählte die Behörde noch 194 (Vorwoche 154; Vormonat 108). Unter den aktuellen Fällen sind 76 Personen geimpft. Eine deutliche Mehrheit von 118 aber nicht. Seit Ausbruch der Pandemie registrierte der Kreis 2466 Ansteckungen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 26. November 2021

Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 13 Uhr) 18 Neuinfektionen im Kreis Plön binnen 24 Stunden. Davon waren bereits zehn Männer und Frauen vollständig geimpft. Die Inzidenz liegt bei 112 (Vortag 114,2; Vormonat 57,5).

198 Personen sind noch akut mit dem Virus infiziert (83 geimpft, 115 nicht geimpft). Vor einem Monat waren es erst 93 (47 geimpft/46 ungeimpft). Insgesamt haben sich damit 1,8 Prozent der Bevölkerung im Kreis Plön einmal mit dem Virus infiziert.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 25. November 2021

Sieben Patienten aus dem Kreis Plön liegen wegen Corona im Krankenhaus. Davon waren nach Angaben des Kreises am Donnerstag (Stand 15 Uhr) fünf bereits geimpft. 147 Männer und Frauen steckten sich innerhalb einer Woche an. Das bedeutet eine Inzidenz von 114, 2 (Vortag 120,4, Vormonat 87,8). Dazu kommen zwei weitere Patienten, die „mit“ Corona auf Station liegen, die aber wegen einer anderen Diagnose behandelt werden.

Das Gesundheitsamt registriert 199 akute Corona-Fälle. So viel wie noch nie. Von ihnen waren 82 geimpft und 117 nicht geimpft. Von Mittwoch auf Donnerstag meldete der Kreis 18 Neuinfektionen binnen 24 Stunden nach davor 48 neuen Fälle.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 24. November 2021

Die Inzidenzzahl im Kreis Plön schnellt nach oben. Nachdem das Gesundheitsamt am Mittwoch (Stand 15.15 Uhr) 36 Neuinfektionen meldete, liegt sie nun bei 120,4. Hotspots gebe es im Kreis nicht, die Entwicklung sei wie der Bundestrend, so die Kreisverwaltung. Sieben Personen liegen in der Klinik.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 23. November 2021

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Plön steigt weiter. 27 Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt am Dienstag (Stand 14.30 Uhr). Die Inzidenz beträgt 103,3. In der Klinik werden sieben Patienten mit oder wegen Covid-19 behandelt. In Quarantäne befinden sich 77 nicht geimpfte Personen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 22. November 2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön stieg übers Wochenende mit 103,4 erstmals über die 100er-Marke. Das Gesundheitsamt meldete am Montag (Stand 14.30 Uhr) 38 Neuinfektionen seit Freitag. Es handelt sich überwiegend um bereits geimpfte Personen. Die Inzidenz lag vor einer Woche bei 75,4, vor einem Monat bei 42,2.

Die Zahl der akuten Corona-Fälle liegt bei 153 (Vorwoche 116). Sieben Personen befinden im Krankenhaus. Davon sind vier wegen Covid in Behandlung, drei andere sind zwar infiziert, aber wegen einer anderen Erkrankung dort.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 19. November 2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön nähert sich der 100er-Marke. Nach den Zahlen des Gesundheitsamtes von Freitag (Stand 13.30 Uhr) liegt sie bei 94,8 (Vortag 87,8; Vormonat 24,9). Der Kreis verzeichnete 161 aktuell infizierte Männer, Frauen und Kinder. So viel wie noch nie in der Pandemie, die im Januar 2020 begann.

Von den 161 waren 91 nicht geimpft, 70 schon. Vier Personen liegen in einem Krankenhaus. Eine davon ist aber aufgrund einer anderen Krankheit dort.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 18. November 2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön hat mit 87,8 am Donnerstag einen neuen Höchststand erreicht. Das Gesundheitsamt meldete (Stand 15.30 Uhr) 24 Neuinfektionen binnen eines Tages. Aktuell sind noch 145 Personen positiv getestet. Davon hatten 90 Männer und Frauen keine Immunisierung gegen das Virus.

Die aktuelle Inzidenz übersteigt den vergangenen Höchstwert, der mit 83,1 am Donnerstag vor einer Woche gemessen wurde. Ein positives Signal: Innerhalb eines Tages gelten 18 Personen wieder als virusfrei.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 17. November 2021

Die Corona-Lage verschärft sich im Kreis Plön weiter. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 28 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Inzidenz liegt bei 82,4 (Vorwoche 76,2; Vormonat 16,3). Das Infektionsgeschehen ist breit gestreut. Schwerpunkte lassen sich nicht ausmachen, teilte die Kreisverwaltung mit.

Eine gute Nachricht. Eine Person wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Vier Patienten befinden sich noch in klinischer Behandlung.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 16. November 2021

Zum zweiten Mal im Verlauf der Pandemie steigt die Corona-Inzidenz im Kreis Plön über den Wert von 80. Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag (Stand 14 Uhr) 103 Neuinfektionen binnen einer Woche. Daraus errechnet sich eine Inzidenz von 80,1 (Vorwoche 62,2; Vormonat 18,7). Ein großer Teil der jetzt Betroffenen ist bereits geimpft. Der Höchstwert betrug am 11. November 83,1.

Fünf Menschen befinden sich zur Behandlung in einem Krankenhaus, eine Person jedoch wegen einer anderen Erkrankung, nicht wegen Covid-19. Von den aktuell 125 Infizierten sind 50 geimpft und 75 nicht geimpft.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 15. November 2021

27 neue Corona-Fälle im Kreis Plön sind übers Wochenende im Kreis Plön aufgetaucht. Davon sind 15 Personen nicht geimpft. Zwölf waren bereits immunisiert. Nach den Zahlen des Gesundheitsamtes (Stand 14.30 Uhr) errechnet sich eine Inzidenz von 75,4 (Vorwoche 65,3; Vormonat 18,7).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 12. November 2021

Die Corona-Lage im Kreis Plön hat sich am Freitag etwas beruhigt. Die Inzidenz sank auf 69,2 (Vortag 83,1; Vorwoche 57,5). Das Gesundheitsamt meldete (Stand 13 Uhr) sieben Neuinfektionen innerhalb eines Tages. In den Tagen davor waren es bis zu 25 neue Fälle täglich. 126 Menschen sind aktuell noch infiziert. 66 davon waren bereits geimpft. Vier Menschen befinden sich wegen Corona in klinischer Behandlung (Vormonat 0).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 11. November 2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön stieg am Donnerstag mit 83,1 auf einen weiteren Höchststand. Das Gesundheitsamt meldete (Stand 14 Uhr) 17 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. 133 Menschen sind noch infiziert. 70 davon waren bereits geimpft. Vier Personen befinden sich zur Behandlung im Krankenhaus.

Am Vortag betrug die Inzidenz noch 76,2, in der Vorwoche 52,8, im Vormonat 21,8. Seit drei Wochen liegt sie im Kreis Plön über dem früheren Warnwert von 50. In der übrigen Zeit der Pandemie lag sie meist deutlich darunter.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 10. November 2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön hat mit 76,2 einen neuen Höchststand erreicht. Vor einer Woche lag sie bei 52,8, vor einem Monat bei 21,8. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 14.30) 25 Neuinfektionen binnen eines Tages. Mehr als die Hälfte der Infizierten war bereits geimpft.

Der bisher höchste Inzidenz-Wert lag bei 65,5 und wurde am vergangenen Montag erreicht.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 9. November 2021

Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag (Stand 13 Uhr) 21 neue Corona-Infektionen im Kreis Plön binnen 24 Stunden. 16 Personen davon waren bereits geimpft. Die Inzidenz beträgt 62,2 (Vorwoche 53,6; Vormonat 18,7). Im Krankenhaus befindet sich ein Corona-Patient.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 8. November 2021

Nicht nur Deutschland, auch der Kreis Plön meldet am Montag (Stand 14.30 Uhr) mit 65,3 einen neuen Höchststand bei der Corona-Inzidenz. Vor einer Woche lag sie bei 53,6, vor einem Monat bei 18,7. Die aktuell 97 positiv getesteten Fälle teilen sich auf je zur Hälfte in Geimpfte und Nicht-Geimpfte.

Die Zahl der Impfdurchbrüche ist hoch. Von den 25 Neuinfektionen am Montag waren 21 Personen bereits immunisiert.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 5. November 2021

Die Corona-Welle hat am Freitag (Stand 13.30 Uhr) im Kreis Plön nochmals einen Schub bekommen. Das Gesundheitsamt meldete 19 neue Fälle binnen 24 Stunden. Die Inzidenz stieg auf 57,5 (Vortag 52,8). Seit 14 Tagen liegt der Wert konstant über der Marke von 50. Das ist bisher die höchste Belastung der gesamten Pandemie. Der Kreis Plön hatte nur in Einzelfällen den Wert 50 überschritten.

104 Menschen tragen das Virus aktuell noch in sich. Von den insgesamt 2031 seit Beginn infizierten Männern und Frauen sind 1890 wieder genesen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 4. November 2021

Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 14 Uhr) acht neue Corona-Fälle binnen eines Tages im Kreis Plön. Von ihnen waren sieben Personen geimpft, eine nicht. Die Inzidenz bleibt mit 52,8 relativ hoch (Vorwoche 55,2). 96 Menschen sind noch positiv getestet, 51 davon sind nicht geimpft.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 3. November 2021

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Kreis Plön entdeckten Corona-Fälle hat am Mittwoch (Stand 13.30 Uhr) mit 2004 Personen die 2000er-Marke durchbrochen. Zu Jahresbeginn waren es erst 565 Menschen, die sich im Laufe des Jahres 2020 infiziert hatten. 2021 traten damit bisher dreimal so viele Fälle auf. Die 7-Tage-Inzidenz (je 100.000 Einwohner) ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken auf 52,8 (Vorwoche 54,4).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 2. November 2021

Die Corona-Lage im Kreis Plön bleibt angespannt. Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag (Stand 15 Uhr) 25 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Zumeist sind es Menschen unter 40 Jahren, darunter zehn Schüler an verschiedenen Standorten. Die Inzidenz beträgt 53,6 (Vorwoche 57,5).

Bis Mitte Oktober lag die Inzidenz im Kreis Plön um die 20. Seit dem 19. Oktober steigen sich fast kontinuierlich. Mit 61,4 erreichte der Wert am vergangenen Freitag seinen bisherigen Höchststand.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 1. November 2021

Die Corona-Lage im Kreis Plön hat sich übers Wochenende entspannt. Das Gesundheitsamt meldete am Montag neun Neuinfektionen seit Freitag. Die Zahl der noch positiv Getesteten sank in diesem Zeitraum von 108 auf 80. Die Inzidenz liegt bei 53,6 (Freitag 61,4; Vorwoche 51,3).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 29. Oktober 2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön hat am Freitag mit 61,4 einen neuen Höchstwert erreicht. Die bisherige Spitzenmarke von Anfang der Woche lag bei 57,5. Das Gesundheitsamt meldete zudem (Stand 14.30 Uhr) vier Personen, die wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden (Vorwoche 1). Drei der Patienten waren geimpft. In Quarantäne befinden sich 29 Personen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 28. Oktober 2021

Das gab es im Kreis Plön in Corona-Zeiten noch nie. Den vierten Tag in Folge liegt die Inzidenz über 50. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 12.30 Uhr) 71 Neuinfektionen in einer Woche. Die Inzidenz liegt damit bei 55,2 (Vorwoche 35). Zwei geimpfte Infizierte liegen im Krankenhaus.

Relativ gesehen gehört der Kreis Plön dennoch zu den Regionen in Deutschland mit der geringsten Belastung durch Corona. Spitzenreiter ist ein Landkreis nahe München mit einer Inzidenz von 621.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 27. Oktober 2021

Das Corona-Geschehen im Kreis Plön hat sich am Mittwoch nur unwesentlich beruhigt. Das Gesundheitsamt meldete (Stand 14 Uhr) 70 Neuinfektionen binnen einer Woche. Die Inzidenz sank leicht auf 54,4 (Vortag 57,5; Vorwoche 31,1). Von den 93 aktuell Infizierten sind 44 nicht geimpft. Eine Person befindet sich zur Behandlung in einem Krankenhaus.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 26. Oktober 2021

Mit einem Wert von 57,5 ist die Corona-Inzidenz im Kreis Plön am Dienstag so hoch wie nie zuvor. Das Gesundheitsamt meldete (Stand 14 Uhr) 25 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Viele Fälle stammten aus dem familiären Umfeld bereits Infizierter. Auch fünf positiv getestete Schüler seien darunter.

Der hohe Corona-Wert und die vielen Neuinfektionen führen bisher nicht zu einem Anstieg der schweren Fälle und eine hohe Belegung der Krankenhäuser. Von den aktuell 93 positiv getesteten Menschen befinden sich nach Angaben es Gesundheitsamtes niemand in einem Krankenhaus. Das ist der Unterschied zu den bisherigen Infektionswellen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 25. Oktober 2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön liegt erstmals seit dem 26. August wieder über der Marke von 50. Das Gesundheitsamt meldete am Montag (Stand 15 Uhr) 66 neue Fälle binnen einer Woche. Die Inzidenz liegt damit bei 51,3 (Vorwoche 16,3). Wegen Corona liegt aber keine Person mehr im Krankenhaus.

19 neue Corona-Fälle kamen seit Freitag dazu. Bei der Hälfte von ihnen handelt es sich um Familienangehörige eines Infizierten, die sich bereits in Quarantäne befanden, so Robert Heinze, Sprecher der Kreisverwaltung. Dazu kamen zwei positive Tests bei Schülern und einem Reiserückkehrer.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 22. Oktober 2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön steigt weiter in großen Schritten. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 12 Uhr) elf Neuinfektionen seit Donnerstag. Die Inzidenz liegt bei 42,2 (Vortag 35; Vorwoche 18,7). Von den 58 aktuell infizierten Menschen, haben 24 keine Immunisierung.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 21. Oktober 2021

Die Corona-Zahlen im Kreis Plön ziehen den dritten Tag in Folge an. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 13.30 Uhr) sieben Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Die Inzidenz kletterte nach oben auf 35 (Vortag 31,1; Vorwoche 19,4). Der Anstieg fällt mit dem Ende der Ferien zusammen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 20. Oktober 2021

Den zweiten Tag in Folge steigt die Zahl der Corona-Fälle deutlich im Kreis Plön. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 13 Uhr) zwölf Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Inzidenz klettert auf 32,1 (Vortag 24,9). Die Kennziffer hat sich damit seit Montag verdoppelt. 70 Prozent der Ansteckungen ereigneten sich unter Familienmitgliedern, teilte der Kreis mit. Auch wurden wieder Schüler in der Schule positiv getestet, was durch einen PCR-Test bestätigt wurde.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 19. Oktober 2021

34 Personen sind im Kreis Plön aktuell noch positiv getestet (Stand Dienstag, 13 Uhr). Davon war die Hälfte bereits geimpft. 17 Neuinfektionen an einem Tag lassen die Inzidenz auf 24,9 (Vortag 16,3) steigen. Das sind die höchsten Tageszahlen seit Mitte August.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 18. Oktober 2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön ist übers Wochenende weiter deutlich gesunken. Das Gesundheitsamt meldete am Montag (Stand 13 Uhr) 21 Neuinfektionen binnen einer Woche. Daraus errechnet sich eine Inzidenz von 16,3 (Vorwoche 21,8). Aktuell sind 30 Personen positiv getestet, 19 davon ungeimpft.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 15. Oktober 2021

Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 12.30 Uhr) drei Neuinfektionen im Kreis Plön binnen 24 Stunden. Die Inzidenz sank leicht auf 18,7 (Vortag 19,4). Aktuell positiv getestet sind noch 35 Männer und Frauen. 26 von ihnen waren nicht geimpft. Zwölf Personen befinden sich in Quarantäne.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 14. Oktober 2021

Immer weniger Menschen im Kreis Plön befinden sich wegen Corona in Quarantäne. Laut Gesundheitsamt müssen sich (Stand Donnerstag, 12 Uhr) noch neun Personen isolieren. Das ist die niedrigste Zahl seit Anfang Juli. Die Inzidenz sinkt leicht auf 19,4. Binnen 24 Stunden kamen nur zwei neue Fälle hinzu.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 13. Oktober 2021

Die Corona-Lage im Kreis Plön verändert sich derzeit kaum. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 12 Uhr) vier Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Inzidenz liegt wie am Vortag bei 20,2. 42 Menschen sind noch aktuell positiv getestet. Davon sind 30 nicht geimpft.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 11. Oktober 2021

Neun Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Kreises Plön am Montag (Stand 12.30 Uhr). Damit sind aktuell 44 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, davon sind 29 ungeimpft. Der Inzidenzwert steigt übers Wochenende von 18,7 (Freitag) auf jetzt 21,7.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 8. Oktober 2021

Der Kreis Plön meldete am Freitag (Stand 12.30 Uhr) vier neue Corona-Fälle seit Donnerstagmittag. Die Inzidenz beträgt 18,7 (Vortag 17,9). Aktuell positiv getestet sind noch 34 Personen (Vorwoche 39). Von ihnen sind 21 nicht geimpft. Kein Corona-Patient befindet sich mehr in einer Klinik.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 7. Oktober 2021

Der Kreis Plön gehört weiterhin zu dem bundesweit am wenigsten von Corona betroffenen Regionen. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 13 Uhr) nur drei Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Inzidenz liegt unverändert bei 17,9. Zum Vergleich: In Bremerhaven liegt die Kennziffer bei 253.

1803 Corona-Fälle hat der Kreis seit Ausbruch der Pandemie insgesamt registriert. Das entspricht 1,2 Prozent der Bevölkerung. Daneben gibt es eine Dunkelziffer von Fällen, in denen die Männer und Frauen unbemerkt eine Corona-Infektionen ohne Symptome überstanden haben.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 6. Oktober 2021

Im Kreis Plön sind aktuell noch 37 Corona-Fälle registriert. Darunter sind 23 Personen, die nicht geimpft sind. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 13 Uhr) vier neue Infektionen binnen 24 Stunden. Die Inzidenz liegt unverändert niedrig bei 17,9 (Vorwoche 23,3; Vormonat 33,4).

Wegen Corona befindet sich niemand mehr im Krankenhaus. Allerdings gibt es zwei Patienten ohne Symptome, die wegen andere Diagnosen in eine Klinik kamen und positiv getestet wurden.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 5. Oktober 2021

Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag (Stand 12 Uhr) acht neue Corona-Fälle im Kreis Plön binnen eines Tages. Die Inzidenz liegt unverändert bei 17,9. Von den seit 1. August 398 registrierten Infizierten waren 267 nicht geimpft. Aktuell sind noch 38 Personen positiv getestet (Vorwoche 33). In Quarantäne befinden sich elf Männer und Frauen (Vormonat 39).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 4. Oktober 2021

Die Corona-Lage im Kreis Plön bleibt weiter entspannt. Das Gesundheitsamt meldete am Montag (Stand 11.30 Uhr) fünf neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden. Die Inzidenz sinkt weiter auf 17,9, der niedrigste Wert seit Anfang August. Aktuell sind noch 33 Menschen positiv getestet (Vormonat 83).

Zwei Personen liegen wegen Corona in einem Krankenhaus. Eine davon ist nicht geimpft. Beide Patienten liegen auf normalen Stationen, nicht auf der Intensiv.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 1. Oktober 2021

Drei neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt des Kreises Plön am Freitag (Stand 13 Uhr). Der Inzidenzwert im Kreis Plön sinkt auf 18,6. Aktuell sind 39 Menschen positiv getestet, 23 davon sind ungeimpft. Zwei Patienten, davon einer ohne Impfung, müssen in der Klinik behandelt werden.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 30. September 2021

Drei neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt des Kreises Plön am Donnerstag (Stand 13 Uhr). Der Inzidenzwert im Kreis Plön sinkt auf 20,2. Dabe sind 36 Menschen positiv getestet, 19 davon sind ungeimpft. Zwei Patienten, davon einer ohne Impfung, müssen in der Klinik behandelt werden.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 29. September 2021

Der Inzidenzwert im Kreis Plön bleibt bei 23,3. Drei Menschen haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert, meldet das Gesundheitsamt des Kreises Plön am Mittwoch (Stand 13 Uhr). Zwei Patienten, davon einer nicht geimpft, müssen noch in der Klinik behandelt werden.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 28. September

Sechs Menschen haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Damit klettert die Gesamtfallzahl seit Ausbruch der Pandemie auf 1773, meldet das Gesundheitsamt des Kreises Plön am Dienstag, Stand 13 Uhr. Der Inzidenzwert steigt auf 23,3. In der Klinik liegen drei Infizierte, davon zwei ungeimpft.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 27. September 2021

Fünf Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Kreises Plön am Montag, Stand 13 Uhr. Damit sind derzeit 38 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, davon sind 28 ungeimpft. Die Inzidenz liegt bei 19,4. Zwei Personen mit Corona befinden sich zurzeit in der Klinik, zehn sind in Quarantäne.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 24. September

Das Gesundheitsamt des Kreises Plön hat am Freitag, Stand 13 Uhr, vier Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 19,4. Drei Personen mit Corona befinden sich zurzeit in der Klinik, 13 sind in Quarantäne.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 23. September

Am Donnerstag galten 38 Menschen als akut inzifziert. Davon waren 25 ungeimpft. Seit dem 1. Januar 2020 steckten sich im Kreis Plön 1754 Menschen mit dem Coronavirus an.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 22. September 2021

Am Mittwoch (Stand 12.15 Uhr) meldete das Gesundheitsamt drei Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Aktuell sind 44 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet (davon 27 Ungeimpfte), vor einer Woche waren es noch 70 Menschen. In Quarantäne befinden sich 20 Kontaktpersonen. Die Inzidenz liegt im Kreis Plön bei 20,2 (Vortag 24,8) und damit unter dem landesweiten Schnitt von 34,4 (Stand 21. September). Zwei an Corona Erkrankte werden derzeit in einer Klinik behandelt, allerdings nicht intensivmedizinisch.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 17. September 2021

Der Kreis Plön folgt dem Bundestrend mit sinkenden Corona-Zahlen. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 12 Uhr) vier Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Inzidenz ging zurück auf 28,8 (Vortag 32,6, Vorwoche 43,5). Drei Personen befinden sich zur Behandlung in einer Klinik. Eine davon liegt auf der Intensivstation mit schweren Symptomen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 16. September 2021

Der Kreis Plön meldete am Donnerstag (Stand 12 Uhr) den 35. Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Eine höchstbetagte Frau mit multiplen Vorerkrankungen sei gestorben. Innerhalb einer Woche infizierten sich 42 Personen im Kreis Plön. Daraus errechnet sich eine Inzidenz von 32,6 (Vorwoche 40,4).

Von den neun neuen Fällen im Kreis Plön binnen 24 Stunden, befanden sich vier Personen bereits in Quarantäne. Die Ansteckung erfolgte im familiären Umfeld.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 15. September 2021

Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch zehn neue Corona-Fälle im Kreis Plön binnen 24 Stunden. Die meisten davon waren Personen, die sich bereits in Quarantäne befinden. Die Inzidenz liegt mit 35 genau so hoch wie am vergangen Mittwoch. Ein Corona-Patient kam auf die Intensivstation. Zwei weitere liegen auf normalen Stationen in Krankenhäusern.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 14. September 2021

Das Infektionsgeschehen im Kreis Plön hat sich am Dienstag etwas beruhigt. Das Gesundheitsamt meldete (Stand 13 Uhr) vier neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden. Die Inzidenz sank auf 31,9 (Vortag 36,5). Von den Infizierten sind zwei Drittel nicht gegen das Virus geimpft.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 13. September 2021

Das Gesundheitsamt meldete am Montag (Stand 13 Uhr) zehn neue Corona-Fälle seit vergangenem Freitag. Die Inzidenz liegt bei 36,5 (Vorwoche 33,4). Von den aktuell 67 infizierten Personen waren 49 nicht geimpft. Von den Geimpften, die sich Infizierten, hatten nicht alle schon den vollen Schutz.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 10. September 2021

War die Corona-Lager in der vergangenen Woche relativ entspannt, gehen die Infektionszahlen wieder hoch. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 13 Uhr) neun Neuinfektionen binnen 34 Stunden. Die Inzidenz liegt nun bei 43,5 (Vortag 40,4; Vorwoche 23,3).

Seit Ausbruch der Pandemie registrierte das Gesundheitsamt insgesamt 1697 infizierte Personen aus dem Kreis Plön. Damit hatten sich 1,3 Prozent der Bevölkerung mit dem Corona-Virus angesteckt.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 9. September 2021

Das Gesundheitsamt registrierte am Donnerstag (Stand 12 Uhr) wieder eine große Zahl von Corona-Neuinfektionen im Kreis Plön binnen 24 Stunden. 12 Männer und Frauen sind positiv getestet worden. Die Inzidenz steigt auf 40,4 (Vorwoche 29).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 8. September 2021

Das Gesundheitsamt registrierte am Mittwoch (Stand 12 Uhr) sechs Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Die Inzidenz sank leicht auf 35 (Vortag 36,5). Aktuell sind noch 57 Menschen auf Corona positiv getestet (Vorwoche 73).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 7. September 2021

Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag (Stand 13 Uhr) zehn Neuinfektionen im Kreis Plön binnen 24 Stunden. Die Inzidenz liegt damit bei 36,5 (Vorwoche 31,1). Von den 64 aktuell noch positiv Getesteten waren 47 nicht geimpft. In Quarantäne befinden sich 41 Personen.

Seit dem 1. August weist das Gesundheitsamt auch die Zahl der Corona-Infizierten aus, die nicht geimpft waren. Von den 272 Fällen seitdem hatten 192 keinen Impfschutz.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 6. September 2021

Die Corona-Lage hat sich mit 19 Neuinfektionen übers Wochenende verschärft. Darunter sind nach Angaben des Kreises zwei Familien mit drei und vier Personen sowie Menschen, die bereits in Quarantäne waren. Die Inzidenz liegt bei 33,4 (Vorwoche 36,5).

Am vergangenen Freitag lag der Wert mit 23,3 noch deutlich niedriger. Von den drei Personen im Krankenhaus wird keine auf einer Intensivstation behandelt.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 31. August 2021

Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag sechs neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden. Die Inzidenz ging auf 31,1 zurück (Vortag 36,5, Vorwoche 40,4). 68 Menschen sind aktuell noch infiziert (Vorwoche 77). Zwei Personen sind zur Behandlung in Krankenhäusern (Vorwoche 4).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 30. August 2021

Die Corona-Lage im Kreis Plön hat sich über das Wochenende leicht entspannt. Das Gesundheitsamt meldete am Montag (Stand 11.30 Uhr) fünf neue Fälle seit Freitag. Die Inzidenz liegt bei 36,5 (Freitag 44,3). Aktuell sind noch 66 Menschen positiv getestet. Davon waren 55 nicht geimpft.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 27. August 2021

Vier neue Corona-Fälle sind am Freitag (Stand 13 Uhr) innerhalb von 24 Stunden im Kreis Plön hinzu gekommen. Das Gesundheitsamt meldete noch 79 aktuell infizierte Personen (Vorwoche 61). Die Inzidenz liegt bei 44,3 (Vorwoche 28,8).

Seit dem 1. August erfasst der Kreis Plön auch die Zahl der Infektionen, die bereits mindestens einmal geimpfte Personen getroffen hat. Danach infizierten sich 213 Menschen mit dem Corona-Virus, davon genossen 55 zumindest teilweise einen Impfschutz. Eine Impfung kann eine Infektion nicht verhindern, aber die Wahrscheinlichkeit deutlich absenken.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 24. August 2021

Das Gesundheitsamt des Kreises Plön meldete am Dienstag (Stand 13 Uhr) 13 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Inzidenz stieg auf 40,4 (Vortag 36,5). 77 Menschen sind noch aktuell positiv getestet, darunter waren 64 nicht geimpfte Personen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 23. August 2021

Über das Wochenende ist nach Angaben des Kreises ein „höchstbetagter Mann“ in einem Krankenhaus im Zusammenhang mit Corona verstorben. Am Montag meldete die Behörde (Stand 13 Uhr) 16 neue Corona-Fälle seit Freitag. Die Inzidenz liegt bei 36,5 (Vorwoche 38,1).

Der Verstorbene ist der 34. Todesfall im Zusammenhang mit Corona im Kreis Plön. Der Mann war wegen einer anderen Erkrankung in die Klinik gekommen. Der obligatorische Test bei der Einweisung fiel positiv aus. Symptome zeigte der Mann nicht.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Kreis Plön, Stand 22. August 2021

Das Coronavirus breitet sich im Kreis Plön weiter aus: Nach RKI-Angaben stieg die Inzidenz am Wochenende auf 30,3.

Von den 1554 Corona-Fällen seit Beginn der Pandemie gelten 1460 als genesen. 33 Todesfälle wurden gezählt. Somit sind 61 Personen aktuell infiziert.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 20. August 2021

Drei Menschen befinden sich zur Behandlung in einem Krankenhaus. Zwei der Patienten sind nicht geimpft. Von den seit 1. August entdeckten 156 Corona-Fälle, handelt es sich bei 114 um nicht geimpfte Menschen. Die übrigen 42 hatten zumindest eine erste Dosis eines Vakzins erhalten.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 19. August 2021

Die Corona-Inzidenz macht am Donnerstag einen Sprung nach unten. Das Gesundheitsamt meldete (Stand 13 Uhr) nur eine Neuinfektion binnen 24 Stunden. Die Inzidenz liegt bei 24,9 (Vortag 41,2). Die Zahl der Patienten in Kliniken erhöhte sich auf vier. Davon sind zwei Personen bereits geimpft gewesen.

Aktuell positiv getestet sind noch 58 Personen, von denen sind 52 nicht gegen Corona geimpft, sechs hingegen schon mindestens einmal. Die letzte Zahl zeigt, dass auch eine Impfung nicht völlig gegen eine Ansteckung schützt.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 18. August 2021

Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 13 Uhr) acht weitere Corona-Fälle binnen eines Tages im Kreis Plön. Inzidenz stieg leicht auf 41,2 (Vortag 39,6). Drei Corona-Patienten liegen in Kliniken, darunter eine bereits geimpfte Person. 84 Menschen befinden sich in Quarantäne (Vortag 80).

Von den Personen in der Klinik zeigt eine so schwere Symptome, dass sie auf der Intensivstation behandelt wird. Seitz Ausbruch der Pandemie hat der Kreis Plön 1538 Fälle registriert. Anfang Januar lag die Gesamtfallzahl erst bei 565.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 17. August 2021

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag (Stand 13 Uhr) acht neue Corona-Fälle im Kreis Plön gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 39,6 (Vorwoche 45). Von den 70 Menschen, die positiv getestet sind, waren zehn mindestens einmal geimpft. Bei den zwei Klinik-Patienten handelt es sich um Ungeimpfte.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 16. August 2021

Die Corona-Lage im Kreis Plön hat sich etwas beruhigt. Seit Freitag sind mit sechs Neuinfektionen relativ wenige hinzugekommen. Die Inzidenz sank am Montag (Stand 13 Uhr) deutlich auf 38,1 (Vorwoche 45,9). 68 Personen sind aktuell noch positiv getestet, davon waren drei vollständig geimpft.

Der Kreis Plön untersucht seit dem 31. Juli genau, ob die Infizierten schon geimpft waren. Im Laufe des Augusts wurden 125 Männer und Frauen positiv getestet. Davon waren neun vollständig geimpft und 19 mindestens einmal. Eine Impfung schützt also vor einer Infektion, aber nicht zu 100 Prozent.

Von den zwei Personen in Krankenhäusern liegt eine auf der Intensivstation mit schweren Symptomen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 13. August 2021

Das Gesundheitsamt hat am Freitag (Stand 12 Uhr) zehn neue Corona-Fälle im Kreis Plön binnen 24 Stunden gemeldet. Die Inzidenz sank leicht auf 49,7 (Vortag 51,3). Fünf Männer und Frauen liegen in Krankenhäusern. Von den 99 noch positiv getesteten Menschen sind fünf bereits vollständig geimpft.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 12. August 2021

Der Kreis Plön hat am Donnerstag zum zweiten Mal die Corona-Inzidenz von 50 überschritten. Das Gesundheitsamt meldete (Stand 13 Uhr) 66 Neuinfektionen binnen einer Woche. Der Wert liegt nun bei 51,3 (Vortag 41,2). 22 neue Corona-Fälle kamen allein seit Mittwoch dazu. Dafür gibt es mehrere Ursachen.

Nach Angaben von Kreissprecherin Nicole Heyck sind unter den Neuinfizierten zum Teil Gäste einer mehrtägigen Hochzeitsfeier, bei der sich viele Menschen angesteckt haben. In der familiären Quarantäne haben sich weitere Personen angesteckt.

Ein großes Thema seien auch infizierte Reiserückkehrer. Dazu kämen viele Fälle, bei denen der Ansteckungsort nicht klar ist.

Die Inzidenz lag bisher nach Berechnungen von KN-Online nur einmal am 23. April 2021 über einem Wert von 50. Als Grundlage dazu dienen die Zahlen des Plöner Gesundheitsamtes. Das Robert-Koch-Institut weist dazu andere Werte aus, die sich aus Meldeverzögerungen ergeben.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 11. August 2021

85 Menschen im Kreis Plön sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Davon waren sechs bereits vollständig geimpft. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 12 Uhr) 53 Neuinfektionen binnen einer Woche. Die Inzidenz liegt damit bei 41,2 (Vortag 45, Vorwoche 35).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 10. August 2021

Zwölf Neuinfektionen sind dem Gesundheitsamt im Kreis Plön am Dienstag (Stand 12.30 Uhr) binnen 24 Stunden gemeldet worden. Die Inzidenz sank dennoch minimal auf 45 (Vortag 45,9, Vorwoche 26,4). Der Kreis Plön weist bundesweit mit die höchsten Werte aus – ganz im Gegensatz zum Beginn des Jahres.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 9. August 2021

Das Gesundheitsamt hat am Montag (Stand 13 Uhr) 15 neue Corona-Fälle im Kreis Plön übers Wochenende gemeldet. Darunter befinden viele infizierte Reiserückkehrer. Die Inzidenz liegt bei 45,9 (Vorwoche 17,9). Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern stieg auf drei (Vorwoche 0).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 8. August 2021

Am Wochenende sind erneut sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 56,7. In der vergangenen Woche gab es insgesamt 73 Neuinfektionen.

Im Kreis Plön sind seit Beginn der Pandemie im März 2020 1459 Fälle bekannt geworden. 1349 davon gelten als genesen. 33 Personen sind in Zusammenhang mit Corona gestorben.

Aktuelle Corona-Zahlen, Stand 6. August

Die Corona-Zahlen im Kreis Plön kennen im Moment nur eine Richtung: Es geht nach oben. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 12 Uhr) zwölf Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Inzidenz steigt auf 45,8 (Vorwoche 7,8). In Quarantäne befinden sich 56 Personen (19).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 5. August 2021

Im Kreis Plön gehen die Corona-Zahlen weiter deutlich nach oben. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 13.30 Uhr) wieder neun Neuinfektionen binnen 24 Stunden im Kreis Plön. Die Inzidenz steigt weiter auf 38,1 (Vorwoche 7). Viele infizierten sich zuletzt bei Feiern in Kiel und Laboe.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 4. August 2021

Eine mehrtägige, private Feier treibt die Corona-Zahlen im Kreis Plön in die Höhe: Insgesamt sind am Mittwoch im Kreis Plön (Stand 13 Uhr) weitere acht Corona-Fälle bekannt geworden, die auf Feierlichkeiten in Kiel und Laboe zurückgehen. Damit sind nun insgesamt 21 Gäste des Festes infiziert. Mit zwei infizierte Reiserückkehrern springt die Inzidenz im Kreis Plön auf 35 (Vorwoche 3,1).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 3. August 2021

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag (13 Uhr) erneut einen zweistelligen Anstieg der Corona-Zahlen gemeldet. Es gab 13 neue Fälle binnen 24 Stunden. Bei zehn Personen handelt es sich um Reiserückkehrer aus Marokko, Russland und der Türkei. Drei infizierten sich auf einer mehrtägigen privaten Feier.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 2. August 2021

Die Corona-Lage im Kreis Plön verschärft sich wieder. Das Gesundheitsamt meldete am Montag (Stand 13 Uhr) 15 Neuinfektionen übers Wochenende. Drei davon waren Reiserückkehrer, weitere zwölf waren Teilnehmer einer großen Feier. Die Inzidenz liegt bei 17,9 (Vorwoche 2,3).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 30. Juli 2021

Der Inzidenzwert im Kreis Plön steigt weiter auf 7,7. Das Gesundheitsamt meldet am Freitag (Stand 12.15 Uhr) zwei weitere Neuinfektionen. Aktuell sind zwölf Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 29. Juli 2021

Vier Neuinfektionen wurden im Kreis Plön registriert. Damit sind zurzeit zehn Personen positiv auf das Coronavirus getestet, teilt das Gesundheitsamt am Donnerstag (Stand 12.45 Uhr) mit. Die Inzidenz klettert auf 7,0.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 28. Juli 2021

Während sich die Corona-Lage in Deutschland auf niedrigem Niveau verschärft, bleibt sie im Kreis Plön konstant. Nach den neuesten Zahlen des Gesundheitsamtes von Mittwoch (Stand 12.30 Uhr) liegt die Inzidenz liegt bei 3,1.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 27. Juli 2021

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag (Stand 13 Uhr) gleich zwei Neuinfektionen binnen 24 Stunden im Kreis Plön gemeldet. Die Inzidenz stieg auf 3,9 (Vorwoche 2,3). Aktuell positiv getestet sind acht Personen (Vorwoche 7).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 26. Juli 2021

Das Gesundheitsamt registrierte übers Wochenende zwei neue Corona-Fälle im Kreis Plön. Die Inzidenz stieg leicht auf 2,3 (Stand Montag, 13 Uhr). Positiv getestet sind noch sechs Personen (Vorwoche 10).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 23. Juli 2021

Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 12 Uhr) eine Neuinfektion im Kreis Plön binnen 24 Stunden. Erstmals seit Ende Juni liegt wieder ein Corona-Patient im Krankenhaus. Die Inzidenz liegt unverändert bei 1,5.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 22. Juli 2021

Deutschlandweit steigen die Corona-Zahlen, im Kreis Plön sinken sie. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 12 Uhr) keine Neuinfektion seit dem Wochenende. Die 7-Tage-Inzidenz geht zurück auf 1,5.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 21. Juli 2021

Die Corona-Lage im Kreis Plön bleibt auf niedrigem Niveau. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 12 Uhr) keine Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt unverändert bei 2,3. In Quarantäne befinden sich zwölf Menschen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 20. Juli 2021

Den zweiten Tag in Folge meldete das Gesundheitsamt am Dienstag (Stand 11.30 Uhr) keinen neuen Corona-Fall. Die Inzidenz sinkt leicht auf 2,3 (Vortag 3,8). Die Zahl der aktuell Infizierten geht zurück auf sieben (10).

Ein neuer Corona-Fall ist übers Wochenende im Kreis Plön dazu gekommen. Das Gesundheitsamt meldete am Montag (Stand 12 Uhr) zehn aktuell Infizierte. Die Inzidenz liegt unverändert bei 3,8.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 16. Juli 2021

Im Kreis Plön gibt es keine weitere Neuinfektion. Das Gesundheitsamt meldet am Freitag (Stand 12.30 Uhr) neun Corona-Infizierte. Der Inzidenzwert sinkt wieder auf 3,8. In Quarantäne befinden sich 22 Menschen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 15. Juli 2021

Im Kreis Plön hat es eine Neuinfektion mit dem Coronavirus gegeben. Damit sind zurzeit zehn Menschen positiv getestet, meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag (Stand 12.30 Uhr). Der Inzidenzwert klettert leicht auf 4,7.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 14. Juli 2021

Keine weitere Neuinfektion, die Gesamtfallzahl bleibt also am Mittwoch bei 1380 (Stand 13 Uhr), wie das Gesundheitsamt des Kreises Plön meldet. Damit sinkt der Inzidenzwert auf 3,8.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 13. Juli 2021

Und wieder gibt es zwei Neuinfektionen im Kreis Plön. Die Gesamtzahl der Fälle steigt auf 1380, meldet das Gesundheitsamt am Dienstag (Stand 11.30 Uhr). Der Inzidenzwert klettert auf 5,4.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 12. Juli 2021

Im Kreis Plön gab es über das Wochenende eine Neuinfektion. Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten auf 7. Seit Beginn der Pandemie wurde dass Coronavirus bei insgesamt 1378 Menschen nachgewiesen. Als Genesen gelten mittlerweile 1338 Plönerinnen und Plöner. 21 Personen halten sich derzeit in Quarantäne auf. Niemand liegt mit einer Coronavirusinfektion im Krankenhaus. Der Inzidenzwert liegt am Montag bei 3,9.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 9. Juli 2021

Zwei neue Infizierte meldet das Kreis-Gesundheitsamt am Freitag (Stand 12.15 Uhr). Beide haben sich jedoch außerhalb von Schleswig-Holstein angesteckt, das konnte bei der Kontaktnachverfolgung festgestellt werden. Die Gesamtfallzahl steigt damit auf 1377, davon gelten 1338 als genesen. Sechs Menschen sind jetzt positiv getestet, 21 befinden sich in Quarantäne. Niemand wird zurzeit in der Klinik behandelt. Die Inzidenz liegt bei 5,4.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 8. Juli

Keine neuen Fälle im Kreis Plön. Vier Menschen sind jetzt positiv getestet. Am Donnerstag (Stand 12 Uhr) blieb der Inzidenzwert damit bei 3,8. Die Gesamtfallzahl seit Ausbruch der Pandemie beträgt 1375.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 7. Juli

Zwei neue Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt, Am Mittwoch (Stand 12.30 Uhr) kletterte der Inzidenzwert auf 3,8. Die Gesamtfallzahl seit Ausbruch der Pandemie beträgt 1375.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 6. Juli 2021

Das Gesundheitsamt meldet am Dienstag (Stand 11.45 Uhr) eine weitere Neuinfektion. Damit sind zwei Menschen positiv getestet.

Die Gesamtfallzahl seit Ausbruch der Pandemie beträgt 1373, davon gelten 1338 als genesen. Sieben Personen befinden sich in Quarantäne.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 5. Juli 2021

Zwei neue Corona-Fälle meldet der Kreis Plön am Montag (Stand 13 Uhr). Die Gesamtfallzahl klettert damit auf 1372. Der Inzidenzwert steigt von null auf 1,5. In Quarantäne befinden sich sieben Personen.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 2. Juli 2021

Im Kreis Plön sind weiterhin drei Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. In der Klinik liegt kein Patient aus dem Kreisgebiet. Das Gesundheitsamt meldet am Freitag (Stand 11.45 Uhr) keine Neuinfektion.

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 1. Juli 2021

Die Corona-Lage im Kreis Plön bleibt entspannt. Die einzige Zahl, die gestiegen ist, ist die der Menschen in Quarantäne (von vier auf sieben. Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag (Stand 11.45 Uhr) keine Neuinfektion.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 30. Juni 2021

Der Inzidenzwert im Kreis Plön bleibt bei null. Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch (Stand 13.45 Uhr) keine Neuinfektion. Nur noch drei Personen sind positiv auf das Coronavirus getestet, vier befinden sich in Quarantäne.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 29. Juni 2021

Im Kreis Plön gibt es keine Neuinfektion. Nur noch drei Menschen sind mit dem Coronavirus infiziert, meldet das Gesundheitsamt am Dienstag (Stand 12.15 Uhr). Der Inzidenzwert liegt bei null.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 28. Juni 2021

Nur noch drei Menschen im Kreis Plön sind mit dem Coronavirus infiziert. Fünf Menschen befinden sich in Quarantäne, teilt das Gesundheitsamt am Montag (Stand 12 Uhr) mit. Der Inzidenzwert liegt damit wieder bei null. Seit Beginn der Pandemie hatten sich 1370 Personen mit dem Virus angesteckt.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 25. Juni 2021

Im Kreis Plön gibt es keine weitere Neuinfektion. Nur vier Menschen sind noch positiv auf das Coronavirus getestet. Aber einer von ihnen ist so schwer erkrankt, dass er in der Klinik behandelt werden muss, meldet das Gesundheitsamt am Freitag (Stand 12 Uhr). Die Inzidenz beträgt weiterhin 2,3.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 24. Juni 2021

Nur noch vier Menschen sind im Kreis Plön positiv auf das Coronavirus getestet, fünf Menschen befinden sich in Quarantäne. Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag (Stand 13.50 Uhr) keine einzige Neuinfektion. Die Inzidenz sinkt damit auf 2,3. Die Gesamtfallzahl liegt bei 1370.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 23. Juni

Der letzte Corona-Patient aus dem Kreis Plön ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, teilte das Gesundheitsamt am Mittwoch (Stand 12 Uhr) mit. Seit Sonntag gab es keine Neuinfektion mehr. Die Inzidenz liegt bei 3,1 (Vorwoche 1,6). Vier Menschen sind noch positiv auf das Virus getestet.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 22. Juni

Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag (Stand 12.30 Uhr) keine Neuinfektion in den letzten 24 Stunden. Die Corona-Inzidenz liegt unverändert bei 3,9. Fünf Menschen sind noch aktuell mit dem Virus infiziert (Vorwoche 1). Eine Person befindet sich noch in klinischer Behandlung.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 21. Juni

Das Corona-Geschehen im Kreis Plön hat sich leicht verschlechtert. Das Gesundheitsamt meldete am Montag (Stand 12.30 Uhr) fünf Neuinfektionen innerhalb einer Woche, drei davon am Wochenende. Die Inzidenz stieg auf 3,9 (Vorwoche 0,8). Aktuell sind noch fünf Personen corona-positiv (Vorwoche 5).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 18. Juni

Das Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand 12 Uhr) keinen neuen Corona-Fall im Kreis Plön. Die Inzidenz verharrt auf dem niedrigen Wert von 2,3 (Vorwoche 0). Aktuell sind noch zwei Menschen positiv getestet. Der Rest der Infizierten ist wieder genesen oder im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 17. Juni

Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 12 Uhr) eine Neuinfektion im Kreis Plön. Die Inzidenz teigt dadurch leicht auf 2,3 (Vorwoche 0,8). Drei Personen sind damit aktuell noch corona--positiv. Eine Person wird noch im Krankenhaus behandelt (3). Die Gesamtfahlzahl liegt bei 1367.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 16. Juni

Die gute Corona-Lage im Kreis Plön trübt sich ein wenig ein. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 12.30 Uhr) eine weitere Neuinfektion binnen 24 Stunden. Die Inzidenz steigt leicht auf 1,6. 14 Menschen befinden sich in Quarantäne (Vortag 4). Aktuell sind zwei Menschen positiv getestet.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 15. Juni

Die Zahl der Menschen aus dem Kreis Plön, die im Zusammenhang mit Corona gestorben sind, ist auf 33 gestiegen. Der Kreis Plön meldete am Dienstag (Stand 12 Uhr) den Tod eines hochbetagten Mannes, der in einer Klinik verstarb. Die Inzidenz liegt unverändert bei 0,8. Es gab keine Neuinfektion.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 14. Juni

Die Null-Inzidenz hielt nur einen Tag. Das Gesundheitsamt meldete am Montag (Stand 12 Uhr) eine Neuinfektion am vergangenem Sonnabend. Der Wert im Kreis Plön liegt damit bei 0,8. Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäuser ging übers Wochenende von drei auf einen zurück.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 11. Juni

Als erster Kreis in Schleswig-Holstein meldet Plön am Freitag (Stand 12 Uhr) eine Inzidenz von null (Vorwoche 4,7). So einen Wert gab es zuletzt vor neun Monaten. In den vergangenen sieben Tagen trat keine Corona-Neuinfektion auf. Nur noch fünf Menschen sind positiv getestet (Vorwoche 16).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 10. Juni

Im Kreis Plön ist sechs Tage in Folge kein neuer Corona-Fall entdeckt worden. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag (Stand 12.30 Uhr) nur eine Neuinfektion binnen sieben Tagen. Die Inzidenz beträgt 0,8. Noch acht Menschen sind positiv getestet (Vorwoche 20). Drei Patienten liegen im Krankenhaus.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 9. Juni

Das Infektionsgeschehen im Kreis Plön steht offenbar vor dem (vorläufigen?) Ende. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 12 Uhr) den fünften Tag in Folge keinen neuen Corona-Fall. Die Inzidenz sinkt auf 1,6. Am Freitag könnte die Inzidenz 0 betragen, wenn keine Ansteckung mehr auftritt.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 8. Juni

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag (Stand 12 Uhr) den vierten Tag in Folge keine Corona-Neuinfektion im Kreis Plön gemeldet. Die Inzidenz liegt unverändert niedrig bei 3,1. Nur elf Menschen sind überhaupt noch als Positiv-Fälle bekannt (Vorwoche 19). 16 befinden sich in Quarantäne (32).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 7. Juni

Über das Wochenende registrierte das Gesundheitsamt keine Neuinfektion im Kreis Plön. Die Inzidenz fällt weiter auf 3,1 (Montag, Stand 12 Uhr). In der Vorwoche lag der Wert bei 9,3. Aktuell sind noch zwölf Menschen positiv getestet (Vorwoche 26). 20 Personen befinden sich in Quarantäne (39).

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 4. Juni

Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön liegt am Freitag (Stand 12 Uhr) bei 4,7. Das Gesundheitsamt meldete nur eine entdeckte Neuinfektion binnen 24 Stunden. Aktuell positiv getestet sind nur noch 16 Männer und Frauen. Das ist der niedrigste Infektionsstand seit mehr als einem halben Jahr.

Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 3. Juni

Die Corona-Inzidenz ist am Donnerstag leicht auf 6,2 (Vortag 5,4) gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete (Stand 12 Uhr) eine Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Aktuell positiv getestet sind noch 20 Personen (Vorwoche 33). 27 Menschen befinden sich in Quarantäne (Vorwoche 50).

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 2. Juni

Die Corona-Belastung im Kreis Plön bleibt seit einer Woche auf sehr niedrigem Niveau. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 12 Uhr) sieben Neuinfektionen binnen einer Woche. Die Inzidenz liegt bei 5,4 (Vorwoche 10,1). 31 Menschen befinden sich in Quarantäne (Vorwoche 37).

Die Corona-Lage im Kreis Plön, Stand 1. Juni

Die Corona-Inzident sackt weiter ab. Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag (Stand 12 Uhr) sechs Neuinfektionen binnen einer Woche. Die Inzidenz liegt damit bei 4,7. Es gab keine Neuinfektion innerhalb von 24 Stunden. 19 Menschen sind noch aktuell positiv getestet (Vorwoche 44).