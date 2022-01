Die Corona-Inzidenz im Kreis Plön sinkt den zweiten Tag in Folge. Die Zahl lag am Donnerstag bei 573,4 (Vortag: 602). Das Gesundheitsamt meldete (Stand 15 Uhr) 1086 Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind. In der Klinik werden 17 Covid-19-Patienten behandelt.