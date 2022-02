Schönberg

Einen Totalschaden verursachte die 19-jährige Fahrerin eines Mitsubishis an ihrem Fahrzeug, als sie in der Nacht zu Dienstag betrunken mit dem Auto in Schönberg unterwegs war. Beim Abbiegen von der Albert-Koch-Straße in die Ostseestraße fuhr sie gegen 0.40 Uhr mit einem lauten Knall gegen zwei parkende Fahrzeuge und ließ dabei zwei Beamte der Polizei Schönberg aufhorchen, die gerade aus ihrem Dienstwagen vor der nahe gelegenen Polizeistation gestiegen waren.

In nur hundert Metern Entfernung entdeckten die Polizisten dann das Unglück: Der Mitsubishi der jungen Frau hatte einen geparkten VW Polo durch den starken Aufprall derart aufgeschoben, dass ein weiteres Auto in der Parkbucht beschädigt wurde. Die 19 Jahre alte Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen, an ihrem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Drei weitere Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren, die bei der betrunkenen Frau mitgefahren waren, blieben unverletzt.

Die Polizisten ließen bei der 19-Jährigen einen Atemalkoholtest machen, der einen Wert von 1,54 Promille ergab. Ein Polizeiarzt entnahm anschließend Blutproben. Gegen die junge Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke eingeleitet. Sie musste den Beamten ihren Führerschein übergeben.

An allen drei Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 12 500 Euro. Für den Mitsubishi sieht es düster aus: Laut Polizei hat der Wagen einen Totalschaden erlitten.