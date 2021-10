Preetz

Hoher Besuch hat sich beim Preetzer Leseclub angekündigt. Lesefest-Schirmherrin, Lyrikerin und Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré kommt am Donnerstag, 21. Oktober, in die Mensa der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule. Das Gespräch mit ihr beginnt um 15 Uhr. Der Leseclub richtet sich an Kinder und Jugendliche.

Aminata Touré ist mit 28 Jahren Deutschlands jüngste Landtagsvizepräsidentin. Bereits während ihrer Schulzeit begann die in Neumünster geborene Politikerin lyrische Texte und Kurzgeschichten zu schreiben. Jetzt hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht. Es heißt: „Wir können mehr sein – Die Macht der Vielfalt“.

Touré möchte Jugendliche ermutigen, sich politisch zu engagieren

In dem Buch stehen eigene Gedichte der Grünen-Politikerin und sie erzählt von ihrem Weg in die Politik. Mit dem Buch möchte Touré junge und diverse Menschen ermutigen, sich in den demokratischen Institutionen zu engagieren und die Gesellschaft mitzugestalten.

„Aminata Touré ist eine junge Politikerin, die viele Kinder und Jugendliche inspiriert und ein starkes Vorbild ist“, sagt Yalda Farangis Sawgand, die den Preetzer Leseclub gemeinsam mit der Literaturwissenschaftlerin Charlotte Reimann leitet. Vor ihrer Flucht vor den Taliban war Sawgand Politikerin für Frauen- und Kinderrechte in Afghanistan und engagierte sich als Lyrikerin unter anderem in der Schriftstellervereinigung PEN.

Nach dem Gespräch mit Aminata Touré gibt es Getränke und selbstgebackene Kuchen. Der Leseclub ist kostenfrei. Um eine vorherige Anmeldung unter leseclub@lesefest-preetz.de wird gebeten. Veranstalter sind die Stadtbücherei, das Familienzentrum und die Volkshochschule Preetz.